© Unsplash

Les ressources mises à disposition serviront à financer des investissements de Turku dans la construction et d’importants travaux de rénovation de jardins d’enfants, d’écoles et d’installations sportives.

La modernisation et l’adaptation des infrastructures scolaires visent à améliorer la qualité de l’enseignement et à répondre aux exigences d’une population scolaire croissante et plus diversifiée à Turku.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 190 millions d’EUR à la Ville de Turku, en Finlande, pour la construction de nouvelles écoles et la rénovation d’établissements existants dans différents quartiers.

Grâce à ces ressources, la Ville pourra accélérer la modernisation de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage en vue de son adéquation à des fins pédagogiques, d’efficacité énergétique, de qualité, de santé et de sécurité, en améliorant le service de garde et d’éducation dans le domaine de la petite enfance et de l’école maternelle.

Le projet a pour but de moderniser et d’adapter les infrastructures scolaires afin de renforcer les compétences non techniques des enfants, telles que le travail d’équipe, la gestion de projet et la collaboration. Il est l’un des projets de refonte scolaire les plus ambitieux d’Europe.

Turku est l’un des plus grands centres de croissance de Finlande et pour accompagner la croissance, nous engageons de gros investissements. L’accord de financement conclu avec la BEI vise l’amélioration d’écoles, de garderies et d’installations sportives existantes et la construction de nouvelles infrastructures. Les investissements préserveront l’attrait de la ville pour ses résidents et contribueront à attirer de nouveaux habitants, comme l’explique Minna Arve, maire de Turku.

« Nous entretenons des relations de longue date et de qualité avec la Ville de Turku et nous sommes donc heureux de soutenir des infrastructures scolaires modernes et un meilleur enseignement », affirme Thomas Östros, vice-président de la BEI supervisant notamment les opérations en Finlande. « La Finlande a mis en œuvre l’un des projets de refonte scolaire les plus ambitieux d’Europe, démontrant ainsi son engagement à continuer d’améliorer le système éducatif national, d’un niveau déjà élevé. »

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour concrétiser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Turku est une ville à croissance rapide qui est située dans le sud-ouest de la Finlande. Elle compte près de 200 000 habitants. Elle est un excellent exemple de succès du modèle urbain nordique, avec des villes à forte identité centrées sur l’humain et reliées à la nature. Ville de taille moyenne, Turku n’en a pas moins de très hautes ambitions s’agissant du développement durable et local et du bien-être. Elle a fait le choix de la culture et des arts pour faire face aux défis du développement urbain que représentent la ségrégation urbaine et la perte d’attrait des centres-villes, ainsi que pour améliorer la santé et stimuler l’innovation.