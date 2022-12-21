© GBS

Combinant l’intelligence artificielle et la robotique, ce projet phare européen crée des environnements de travail sûrs et durables.

La combinaison motorisée de haute technologie mise au point par le chef de file du secteur facilite le levage et le transport de charges pour les personnes travaillant dans la logistique et les services de soins.

Le prêt de la BEI bénéficie de l’appui du nouveau programme InvestEU de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) investit 15 millions d’EUR dans la poursuite du développement de systèmes humain-machine basés sur l’intelligence artificielle qui ont été mis au point et sont fabriqués par l’entreprise allemande de haute technologie German Bionic, établie à Augsbourg. Les combinaisons motorisées intelligentes facilitent l’exécution de tâches physiques pénibles pour les personnes travaillant dans la logistique ou les services de soins, en particulier le levage et le transport de charges.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI sera consacré aux activités de recherche-développement menées par German Bionic. Un prêt d’amorçage-investissement est un financement qui répond aux besoins des entreprises innovantes à croissance rapide. La rémunération de cette structure de financement est largement liée au succès de l’entreprise. Les prêts d’amorçage-investissement complètent les financements de capital-risque existants sans diluer les participations des fondateurs. L’accord conclu entre la BEI et German Bionic bénéficie du soutien d’InvestEU, sous la forme d’une garantie budgétaire accordée par l’UE aux partenaires d’investissement afin d’accroître leur capacité de prise de risque et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE par la mobilisation d’investissements publics et privés.

German Bionic est le premier fournisseur de systèmes exosquelettiques actifs et intelligents. Cray X est la toute première combinaison motorisée entièrement connectée destinée au monde du travail qui utilise l’intelligence artificielle pour renforcer les mouvements de levage et prévenir les mauvaises postures par l’autoapprentissage. L’exosquelette fournit des données ergonomiques en temps réel pendant la journée de travail afin de protéger la santé du personnel, de réduire de manière considérable le risque d’accident et d’améliorer ainsi en même temps les processus de travail.

La version actuelle de la combinaison motorisée apporte une aide au levage de jusqu’à 30 kg et convient également à une utilisation en extérieur. Elle s’est récemment vu décerner le prix de la « Meilleure innovation » du Consumer Electronics Show (CES) 2023, dans la catégorie « Technologies portables ». L’entreprise de robotique prévoit de présenter d’autres innovations de produits au début de 2023.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « La BEI soutient les technologies de pointe innovantes et durables développées et produites dans l’Union européenne. Le projet contribuera à renforcer la position de cheffe de file de l’Europe sur le marché des exosquelettes industriels au regard de la compétitivité technologique et des débouchés commerciaux, tout en préservant et en promouvant des emplois hautement qualifiés. Nous sommes ravis de soutenir cet exemple de réussite européenne. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen : « InvestEU joue un rôle important à l’échelle européenne pour aider les entreprises à accéder aux financements dont elles ont besoin pour leurs activités innovantes de recherche-développement. Cet accord est un excellent exemple de la mise à disposition par InvestEU de ressources financières destinées à soutenir la recherche, qui permettront à l’Europe d’affirmer sa position de cheffe de file mondiale dans le développement de produits innovants dotés d’applications pratiques positives. »

Armin G. Schmidt, PDG et cofondateur de German Bionic : « Nos combinaisons motorisées intelligentes protègent les personnes occupant des postes critiques et effectuant au quotidien un travail physique pénible contre les efforts excessifs et les accidents. Elles fournissent une assistance mécanique aux activités de levage et de transport et reposent sur un système d’assistance intelligent qui avertit l’utilisateur ou l’utilisatrice en cas de mouvement non ergonomique ou lorsqu’il est temps de faire une pause, par exemple. Il en résulte une diminution des arrêts de travail dus à l’épuisement ou à la maladie, une plus grande satisfaction du personnel ainsi qu’une amélioration des résultats. Nous considérons cela comme un bénéfice pour l’ensemble de la société, que nous souhaitons encore accroître grâce à notre technologie. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, poursuivre le développement de l’UE et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays à travers le monde.

Le programme InvestEU mobilise d’importantes ressources publiques et privées pour des financements à long terme dans l’Union européenne, qui renforcent durablement l’économie. Il permet ainsi la mise en œuvre d’investissements supplémentaires répondant aux objectifs de l’UE, tels que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux PME. InvestEU rassemble tous les instruments financiers de l’UE sous une même bannière, ce qui rend le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers qui peuvent recourir à la garantie budgétaire de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR, pour l’octroi de leurs prêts. Cette garantie augmente la capacité de prise de risque des partenaires et permet ainsi de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

German Bionic est une société de robotique allemande qui développe et fabrique des combinaisons motorisées intelligentes. Elle est implantée à Augsbourg, Berlin, Boston et Tokyo. Cray X mis au point par German Bionic est le tout premier exosquelette connecté destiné au monde du travail qui utilise l’intelligence artificielle pour renforcer les mouvements de levage et prévenir les mauvaises postures par l’autoapprentissage. Il devient ainsi un lien intelligent entre l’humain et la machine. Ce dispositif certifié TÜV protège la santé du personnel, réduit de manière considérable les risques d’accident et améliore ainsi les processus de travail. Pour cette technologie innovante qui replace l’humain au cœur de l’industrie 4.0, German Bionic et Cray X ont reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix de la « meilleure innovation » du CES 2023, le prix « Innovation by Design » de Fast Company, le prix des fondateurs allemands ainsi qu’une nomination au prestigieux prix Hermès décerné à la Foire de Hanovre.