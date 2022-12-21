© Anocca

La banque de l’UE accorde un financement de 25 millions d’EUR à Anocca, cheffe de file suédoise des biotechnologies, marquant ainsi sa première opération InvestEU en Suède dans le domaine des sciences de la vie.

Le prêt de la BEI appuiera l’investissement d’Anocca dans la mise au point de produits immuno-oncologiques de nouvelle génération.

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’un des principaux acteurs du financement de l’innovation dans les sciences de la vie pour l’Union européenne. Dans le cadre de ce projet, la BEI apporte son soutien à Anocca, spécialiste de la mise au point d’immunothérapies par lymphocytes T de nouvelle génération pour le traitement des tumeurs solides, en lui accordant un financement d’amorçage-investissement afin de lui permettre le passage au stade de développement clinique.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie :

« Cet accord constitue l’une des premières opérations d’InvestEU en Suède dans le domaine des sciences de la vie. C’est aussi une contribution importante au développement de technologies de pointe qui peuvent nous aider à lutter contre le cancer, conformément au plan européen pour vaincre le cancer. Des investissements massifs et continus sont nécessaires pour que la recherche-développement puisse tenir ses promesses à l’égard de notre avenir. InvestEU contribue à bâtir cet avenir prometteur en donnant aux entreprises innovantes l’accès aux financements dont elles ont besoin pour se développer et continuer à innover. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Suède :

« Impressionné par l’équipe et son approche pionnière de l’ingénierie des thérapies cellulaires par transfert de lymphocytes T contre le cancer, je suis ravi d’annoncer ce soutien de la BEI de 25 millions d’EUR à Anocca, société suédoise de biotechnologies. En fin de compte, notre financement contribuera à accélérer le développement clinique afin de permettre aux patients d’avoir accès à des thérapies innovantes dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Ce soutien confirme le rôle de la BEI en tant qu’investisseur de premier plan dans l’innovation et les sciences de la vie et renforce la compétitivité et le rôle de l’Europe en tant que locomotive de la recherche. »

Reagan Jarvis, PDG et cofondateur d’Anocca :

« Nous sommes heureux que la BEI ait choisi de nous soutenir alors que nous érigeons en Suède un pilier essentiel des capacités et des infrastructures européennes de pointe en matière de biotechnologies. Chez Anocca, nous avons pour mission d’étendre la portée clinique et commerciale des thérapies cellulaires en tirant parti de nos plateformes d’analyse et de fabrication exclusives. Ce financement est important pour faire en sorte que notre première génération d’immunothérapies par transfert de lymphocytes T passe du stade de développement aux essais cliniques chez des personnes atteintes de tumeurs solides en 2024.

Hans Stråberg, président du conseil d’administration d’Anocca :

« Cet investissement valide l’approche de pointe et novatrice d’Anocca en matière d’immunothérapie et soutient notre ambitieux plan visant à créer un vaste portefeuille de thérapies contre le cancer qui changent la donne. Nous souhaitons la bienvenue à la BEI au sein de notre petit groupe d’investisseurs engagés, alors que nous continuons à bâtir une entreprise européenne de premier plan dans les biotechnologies, qui pourrait transformer le traitement des maladies graves. »

Financement de technologies et de recherches innovantes

Ce prêt d’amorçage-investissement de la BEI renforcera la recherche européenne dans le domaine des sciences de la vie et contribuera à son avancée technologique. Il s’inscrit dans le droit fil des priorités d’Horizon Europe visant à consolider les fondements scientifiques et technologiques de l’Union européenne, augmentant ainsi la capacité d’innovation, la compétitivité et le nombre d’emplois en Europe.

Les technologies d’Anocca analysent avec précision et rigueur la biologie des lymphocytes T et offrent un éventail de thérapies qui exploitent ou manipulent spécifiquement l’immunité de ces derniers. Anocca se concentre sur la fourniture de thérapies par lymphocytes T à récepteur en oncologie, et dispose d’une réserve de nouvelles thérapies par lymphocytes T en phase de développement, qui répondent aux objectifs du plan européen pour vaincre le cancer.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble tous les outils financiers de l’UE pour soutenir l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investiront dans des projets en utilisant la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend le Fonds européen d’investissement, est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du programme InvestEU.

Informations générales

À propos de la BEI

Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. La Banque fournit des financements à long terme pour des investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne. La Feuille de route de la banque du climat jusqu’à 2025 définit l’ambition du Groupe BEI de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos d’Anocca

Anocca se concentre sur l’utilisation de ses technologies de pointe pour concevoir des immunothérapies par lymphocytes T de nouvelle génération pour le traitement des tumeurs solides avec une précision, une rapidité et une échelle inégalées. La société élabore des catalogues de nouvelles immunothérapies par lymphocytes T qui ciblent spécifiquement les cancers difficiles à traiter et qui entreront dans des essais cliniques en 2024. Parallèlement à l’oncologie, les technologies de droit exclusif de l’entreprise sont appliquées à la mise au point de vaccins et de traitements contre les maladies auto-immunes.

Fondée en 2014, Anocca est gérée par une équipe de direction expérimentée qui a levé 100 millions d’EUR de financements auprès de grands investisseurs nordiques. En 2022, la société a obtenu un financement de 25 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement. L’équipe d’Anocca, composée de plus de 90 salariés, travaille depuis son site de R-D et de fabrication de pointe à Södertälje, en Suède.