L’entreprise allemande de technologie médicale analyse des constellations de biomarqueurs en associant la résonance magnétique nucléaire avancée et l’intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic.

Elle met au point des tests de diagnostic à biomarqueurs multiples pour améliorer l’évaluation du fonctionnement des organes de patients atteints de maladies rénales, cardiaques et hépatiques, ainsi que du cancer et de la sclérose en plaques.

Les actuels investisseurs de Numares apportent 20 millions d’EUR supplémentaires pour appuyer la commercialisation du produit.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient Numares Health AG dans le cadre d’une convention de financement en quasi-fonds propres d’un montant de 20 millions d’EUR au maximum. L’entreprise basée à Ratisbonne a développé le système AXINON®, une plateforme de diagnostic in vitro entièrement automatisée qui améliore la qualité du diagnostic des maladies chroniques des reins, du cœur et du foie, ainsi que du cancer et de la sclérose en plaques.

AXINON® associe la résonance magnétique nucléaire (RMN) et l’intelligence artificielle pour recueillir des données métabolomiques à partir d’échantillons de biopsie liquide comme l’urine et le sang. Plutôt que de se concentrer sur des marqueurs séparés, Numares utilise la RMN pour évaluer des groupes de métabolites (les « constellations de métabolites ») qui sont analysés à l’aide de l’apprentissage machine.

Cette technologie, qui ne fait intervenir aucun produit chimique, est déjà utilisée par plusieurs grands laboratoires américains. Elle leur permet, comme à Numares, d’obtenir plus rapidement des résultats plus précis. Par exemple, grâce à la technologie de Numares, les réactions de rejet à la suite de greffes du rein peuvent être détectées plus tôt et avec plus de précision.

Numares utilisera le financement de la BEI – un apport de quasi-fonds propres de 20 millions d’EUR – pour poursuivre ses activités de recherche-développement. Les investisseurs existants apporteront un montant complémentaire de 20 millions d’EUR à l’appui d’investissements en marketing aux fins de la commercialisation à grande échelle des technologies exclusives de l’entreprise dans l’UE et aux États-Unis.

La présente opération relève du financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement au titre du Fonds de garantie européen (EGF). Les prêts d’amorçage-investissement relevant de l’EGF ont été conçus en réaction aux conséquences de la pandémie de COVID-19, laquelle a dissuadé plus encore les banques commerciales de financer des investissements à risque en faveur d’entreprises technologiques innovantes comme Numares. Grâce à l’EGF, la BEI bénéficie d’une capacité de prise de risque nettement renforcée pour faire face à des situations d’investissement non optimales découlant de la pandémie.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nous sommes fiers de soutenir cette entreprise innovante du domaine de la santé. Elle porte à nos yeux la promesse, pour les patients, de l’amélioration du diagnostic grâce aux marqueurs multiples lorsque le diagnostic basé sur un marqueur unique a échoué ou est insuffisant. »

Winton Gibbons, PDG de Numares : « La méthode mise au point par Numares offre la possibilité de répondre à des questions médicales dans les cas où les diagnostics actuels atteignent leurs limites. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de données hautement standardisées fournies par la RMN débouchera sur divers algorithmes permettant de diagnostiquer et de gérer un certain nombre de maladies. Grâce au prêt d’amorçage-investissement de la BEI, nous mettrons cette technologie nouvelle et révolutionnaire à la portée des patients qui ont besoin de meilleurs outils de diagnostic. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par 22 États membres de l’UE en réponse à la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur des garanties d’État d’environ 25 milliards d’EUR, la BEI peut mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui subissent les retombées économiques de la pandémie de COVID-19.

Numares Health AG est une entreprise du domaine de la santé qui utilise l’intelligence artificielle pour mettre au point de nouveaux tests de diagnostic afin d’aider les médecins à mieux soigner leurs patients atteints de maladies chroniques, telles que les maladies rénales, cardiovasculaires, hépatiques et neurologiques.

Numares développe des tests avancés pour aider à diagnostiquer et à mesurer la progression de la maladie en appliquant l’apprentissage machine à la métabolomique et à d’autres biomarqueurs. La société a mis au point le système AXINON® qui utilise la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire de nouvelle génération pour analyser des constellations métaboliques, ainsi qu’une technologie d’appui exclusive baptisée MGS® (Magnetic Group Signaling).