La BEI annonce un prêt de 40 millions d’EUR à l’entreprise espagnole Cabify axée sur la multimobilité, pour son projet de 82 millions d’EUR.

Ce projet est financé au titre de l’enveloppe pour la mobilité future, dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

La BEI soutient cette plateforme espagnole de multimobilité pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants dégagées par le transport routier.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Cabify un prêt de 40 millions d’EUR pour décarboner sa flotte de véhicules en Espagne, en augmentant la mise à disposition de nouveaux véhicules électriques et d’infrastructures de recharge dans tout le pays. Dans le cadre de ce projet, la société espagnole axée sur la multimobilité effectuera un investissement total d’environ 82 millions d’EUR.

Le prêt de la BEI constituera la clé de voûte du déploiement de 1 400 véhicules électriques, à l’appui de l’activité de VTC (voiture de transport avec chauffeur) de la société en Espagne et de l’infrastructure numérique et de recharge de véhicules électriques qui lui est associée. Cet investissement contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE que sont notamment l’élimination progressive des véhicules émetteurs de CO 2 dans les transports urbains, la promotion d’un transfert vers des modes plus durables afin de réduire les embouteillages et la pollution dans les villes, et l’application de la législation de l’UE sur la qualité de l’air.

En outre, le projet devrait permettre de réduire les émissions de CO 2 de 9 kt par an en moyenne, au cours de la période d’évaluation du projet, grâce au remplacement des voitures classiques fonctionnant aux combustibles fossiles par des véhicules électriques à émissions de gaz d’échappement nulles.

L’accord a été signé à Madrid par Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet à la BEI, et Juan de Antonio, PDG de Cabify.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Les investissements dans les transports durables permettent de bâtir des infrastructures plus vertes pour un avenir sans combustibles fossiles. Le prêt de la BEI contribue à aider Cabify à atteindre son objectif de décarbonation en Espagne, puisqu’il vise à mettre en place une flotte à émissions nulles à l’horizon 2025 dans ce pays. La BEI se félicite d’accorder un financement à Cabify en vue de décarboner les transports urbains en électrifiant les flottes automobiles dédiées aux services de VTC en Espagne. »

Adina Vălean, commissaire européenne aux transports : « Avec ce prêt, nous soutenons Cabify dans le déploiement de 1 400 véhicules électriques et de l’infrastructure de recharge qui l’accompagne. Chaque initiative tournée vers l’avenir comme celle-ci compte, à l’heure où nous travaillons à la réalisation de notre stratégie de mobilité durable et intelligente, qui consiste à placer au moins 30 millions de voitures à émissions nulles sur nos routes d’ici 2030. Cette date s’approchant rapidement, nous restons très attachés à accélérer la transition vers une mobilité durable. »

Juan de Antonio, PDG de Cabify : « Chez Cabify, nous nous engageons à accélérer la transition verte dans la mobilité urbaine sur tous les marchés où nous opérons. Rendre les villes plus agréables à vivre est notre cœur de métier, et la mobilité durable en est la clé. La décarbonation de notre flotte en Espagne joue un rôle central dans cet engagement, et le soutien de la Banque européenne d’investissement prouve l’impact stratégique de ces progrès ».

Cabify propose son service de VTC par le biais de sa plateforme numérique et de son application mobile, qui met en lien la demande de trajet avec l’offre de véhicules à louer. Via l’application mobile, les utilisateurs peuvent également joindre leur chauffeur et recevoir des informations sur la file d’attente et la distance, la durée et les coûts exacts du trajet.

Pour ce projet, la prochaine étape, qui est déjà en cours de mise en œuvre, sera le lancement d’un appel d’offres, au premier trimestre de 2023, visant l’acquisition de véhicules et le déploiement de l’infrastructure de recharge. Cabify recherchera des voitures à émissions nulles présentant une autonomie de plus de 400 km ainsi que des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées au transport de passagers. L’entreprise recherchera aussi des chargeurs rapides destinés à son infrastructure de recharge.

Le but du projet est que Cabify atteigne les objectifs de décarbonation fixés dans sa stratégie d’entreprise durable, qui vise à ce que tous les trajets parcourus grâce à la plateforme espagnole soient effectués en véhicules zéro émission en Espagne d’ici 2025 et à l’échelle internationale d’ici 2030.

Le soutien de la BEI aux transports durables

La BEI investit également dans l’industrie automobile et dans les infrastructures de recharge nécessaires pour améliorer l’offre de mobilité urbaine sans émissions dans les villes où Cabify exerce ses activités en Espagne.

En 2016, la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont lancé l’initiative pour des transports plus propres, qui vise à promouvoir des véhicules moins polluants et à mettre en place des infrastructures cruciales telles que des installations de recharge et de ravitaillement. Dans le cadre de cette initiative, la Banque a financé 15 000 véhicules électriques et hybrides dans plusieurs pays européens, des autobus plus propres en France et aux Pays-Bas, et la mise en place de milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques en Italie, en Espagne et en Slovaquie.

La Banque européenne d’investissement finance également des projets spécifiques visant à rendre les transports plus verts, plus sûrs et plus accessibles dans le monde entier. Elle a appuyé l’intégration et la décarbonation des transports en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Cabify a été identifiée par les services de conseil de la BEI comme une entreprise hautement innovante dans le secteur de la mobilité. En outre, Cabify a bénéficié du soutien des services de conseil de la Banque pour préparer sa demande de financement auprès de la BEI.

Contribution à la réalisation des objectifs de durabilité de l’UE

Pour faire face aux enjeux de la mobilité urbaine, les services innovants de mobilité partagée jouent un rôle clé. La mise au point de nouvelles technologies a été un facteur clé de développement, au cours de la dernière décennie, de toute une gamme de services de mobilité partagée innovants. Les technologies numériques en particulier, qui s’appuient sur des données en temps réel, permettent efficacement de faire correspondre, en quelques secondes, les demandes de trajet avec différentes options de transport en tenant compte des préférences des passagers grâce à la science des données, à des outils d’optimisation, et à l’intelligence artificielle.

Le projet de Cabify contribue à un transfert vers des modes plus durables pour réduire les embouteillages et la pollution dans les villes (2016 : stratégie de l’UE pour une mobilité à faible taux d’émissions ; 2019 : pacte vert pour l’Europe ; 2020 : stratégie pour une mobilité durable et intelligente) ; il contribue également à la mise en œuvre de la législation de l’UE sur la qualité de l’air (directive 2008/50/CE) en réduisant la pollution atmosphérique liée au transport urbain.

Le prêt de la BEI soutient les objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », l’ODD 11 « Villes et communautés durables » et l’ODD 3 « Bonne santé et bien-être ».

Informations générales

Cabify est une plateforme de multimobilité destinée aux personnes et aux objets, qui propose diverses alternatives en vue de réduire les déplacements urbains en voiture privée, en s’appuyant sur la technologie pour rendre les villes plus agréables à vivre,

tout en étant une entreprise durable sur les plans économique, environnemental et social. Cabify, qui s’est ralliée au Pacte mondial des Nations unies, se distingue par son engagement en faveur des talents et de l’écosystème local, car elle propose des emplois à haute valeur ajoutée et déclare 100 % de son activité dans chaque pays. En 2018, elle est devenue la première plateforme neutre en carbone de son secteur et, depuis, elle compense 100 % de ses émissions et de celles de ses passagers à l’échelle mondiale, et respecte un engagement annuel de réduction.

Comptant plus de 42 millions d’utilisateurs enregistrés et s’appuyant sur 1,2 million de conducteurs collaborateurs et chauffeurs de taxi, Cabify révolutionne depuis 10 ans la façon dont les personnes se déplacent en ville. Créée à Madrid, l’entreprise opère en Espagne et a étendu sa présence, en l’espace de quelques mois, en Amérique latine où elle intervient actuellement en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Mexique, au Pérou et en Uruguay.

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen. Aux aides non remboursables au titre du MIE gérées par la Commission européenne s’ajoute la mise en œuvre, par la Banque européenne d’investissement (BEI), de l’instrument de prêt du MIE, un mécanisme de partage des risques notamment destiné aux secteurs des transports et de l’énergie. Il est possible de combiner, en cas de besoin, les aides non remboursables du MIE et l’instrument de prêt du MIE pour soutenir des projets.

Le mécanisme pour la mobilité future est une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI créée au titre de l’instrument de dette du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), qui vise à soutenir le programme de décarbonation de l’Europe, en mettant l’accent sur des solutions de transport plus propres, plus sûres et plus intelligentes. Le mécanisme pour la mobilité future peut être partiellement financé par l’initiative NER 300 mise en place par l’Union européenne.