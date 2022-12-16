© Shutterstock

La titrisation synthétique, par laquelle le FEI et la BEI apportent une protection sur une tranche mezzanine et une tranche de premier rang, réduit le risque pour Santander Consumer Bank S.A. et permet à l’initiateur de libérer la majorité des capitaux alloués au portefeuille titrisé.

L’opération est convenue parallèlement à l’engagement pris par Santander Consumer Bank S.A. d’accorder de nouveaux financements aux PME et à des projets durables sur le plan environnemental, contribuant à la création d’emplois et à la croissance économique en Pologne.

Le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a renforcé la coopération à long terme avec Santander Consumer Bank Group, qui fait partie du groupe Santander, en signant une titrisation synthétique et de nouveaux engagements de prêt avec Santander Consumer Bank S.A. (SCB). Il s’agit de la troisième opération d’allègement des exigences de fonds propres conclue entre le Groupe BEI et SCB, les opérations antérieures étant une cession parfaite exécutée en 2016 et une titrisation synthétique conclue en 2019.

Dans le cadre de l’opération en cours, SCB s’engage à accorder, sur une période de trois ans, de nouveaux prêts pour un montant maximal de 1,529 milliard de PLN (327 millions d’EUR). La plupart des nouveaux prêts seront octroyés à des PME, les autres étant destinés à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à des personnes physiques (autorisé uniquement pour des projets d’action en faveur du climat). Au moins 20 % de ces financements iront à des projets contribuant à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale. Ces nouveaux prêts devraient grandement favoriser la création d’emplois et la croissance économique en Pologne.

L’augmentation de la capacité de prêt de SCB découle de la protection non financée émise par le FEI, qui concerne un portefeuille granulaire de prêts à la consommation détenu par SCB (soumis à l’approche standard du risque de crédit) et représentant un encours total de 1,146 milliard de PLN (245 millions d’EUR). Cette titrisation synthétique réduit le risque de crédit assumé par SCB et se traduit par une baisse significative des besoins en fonds propres, ce qui permet un redéploiement de capitaux pour soutenir l’économie réelle.

La titrisation synthétique est structurée de telle sorte que le FEI assure une protection sur la tranche mezzanine (encours de 198 millions de PLN) et la tranche de premier rang (encours de 934 millions de PLN). La majeure partie de l’exposition au risque du FEI bénéficie, à son tour, d’une contre-garantie de la BEI (couvrant 100 % de l’exposition sur la tranche mezzanine et 50 % de l’exposition sur la tranche de premier rang). SCB conserve la tranche de rang inférieur. L’opération comporte une marge excédentaire synthétique soumise à l’obligation d’utilisation sous peine de perte définitive, une période de reconstitution de deux ans et un amortissement au prorata de la tranche de premier rang et de la tranche mezzanine (sous réserve d’éléments déclencheurs liés à la performance).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La coopération du Groupe BEI avec SCB apportera des avantages mesurables aux PME et ETI polonaises. Elle facilitera également la création d’emplois et accélérera le développement économique et social, tout en contribuant à la construction d’une économie verte en Pologne, compétitive à l’échelle mondiale. Ce soutien est essentiel dans la mesure où le secteur des PME et des ETI est le plus grand employeur de Pologne puisqu’il représente environ les deux tiers de tous les employés à l’échelle nationale. Le Groupe BEI se félicite de la coopération accrue avec Santander Consumer Bank, car elle offrira aux entreprises polonaises des options de financement supplémentaires pour investir et s’épanouir malgré la conjoncture économique difficile. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Il est important de fournir des financements aux PME et aux ETI. Aux côtés de notre partenaire de longue date, Santander Consumer Bank, nous pouvons proposer des outils de financement innovants, cette titrisation permettant de soutenir l’activité et d’aider les entreprises à renforcer leur compétitivité sur le marché. »

Paweł Muciek, directeur financier de SCB : « Notre très bonne collaboration de longue date avec le FEI et la BEI s’est concentrée sur le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, en particulier dans le domaine du financement des véhicules et à présent aussi dans le secteur des énergies renouvelables. Nous sommes très heureux d’avoir élaboré ensemble les opérations de titrisation innovantes qui nous permettent de libérer du capital pour renforcer notre soutien à l’économie via nos activités de crédit-bail et de financement. »

La promotion de la cohésion compte parmi les priorités de la Banque européenne d’investissement depuis sa création en 1958. Dans le cadre du dernier budget à long terme de l’Union européenne (2014-2020), le Groupe BEI a soutenu des investissements d’une valeur d’environ 630 milliards d’EUR dans les régions de cohésion, soit environ 16 % du PIB de l’UE. En 2021, la Pologne a été le principal bénéficiaire des financements alloués par le Groupe BEI aux régions de la cohésion, qui se sont élevés à 4,5 milliards d’EUR.

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir le pacte vert pour l’Europe, à aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. En Pologne, en 2021, les prêts de la BEI à l’appui de la transformation verte de l’économie polonaise ont atteint 42 % du total des prêts consentis (6,5 milliards d’EUR).

Le secteur des PME en Pologne représente 99,8 % des entreprises et 67,7 % des emplois. Soutenir le développement des PME est l’une des priorités essentielles du Groupe BEI : en 2021, les petites et moyennes entreprises ont reçu des financements du Groupe BEI d’un montant total de 1,78 milliard d’EUR ; sur cette somme, environ 640 millions d’EUR ont été affectés spécifiquement pour atténuer les conséquences du COVID-19.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises (PME).

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Santander Consumer Bank fait partie du groupe Santander Bank Polska, l’un des chefs de file du marché du crédit à la consommation en Pologne. Elle propose à ses clients une large gamme de produits, notamment des prêts en espèces, des financements d’automobiles neuves et d’occasion, des prêts de type location-vente, des crédits à usage spécial, des crédits renouvelables en ligne, des cartes de crédit ainsi que des comptes de dépôt et d’épargne. Ces produits sont distribués en ligne et par l’intermédiaire d’un réseau d’agences, de salles d’exposition et de concessionnaires automobiles, de magasins et de centres de services. La gamme de Santander Consumer Bank est complétée par des produits de crédit-bail destinés aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises, qui sont distribués par sa filiale Santander Consumer Multirent.