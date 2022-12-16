© Metso Outotec

Le financement soutiendra la compétitivité de Metso Outotec à l’avenir en lui permettant de renforcer ses activités de R-D.

Le projet contribuera également positivement aux objectifs de durabilité de Metso Outotec puisque l’entreprise vise à ce que tous ses projets de R-D sur des produits présentent des objectifs de réduction des émissions et de la consommation d’énergie et d’eau.

La société finlandaise Metso Outotec a signé un contrat de financement de 50 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI), couvrant ses dépenses opérationnelles liées aux activités de recherche, développement et innovation (RDI) sur le traitement des minerais et des granulats en Europe au cours des années 2022-2025. Le projet permettra également d’élaborer et de proposer des solutions et des services qui améliorent l’efficacité et la sécurité énergétique, ainsi que l’efficacité de l’utilisation de l’eau et la sûreté hydrique, de concevoir des modèles d’économie circulaire et de réduire les émissions.

Une grande partie du projet sera réalisée en Finlande (principalement dans des régions en transition) et en Suède, mais d’autres composantes seront également mises en œuvre à Mannheim (Allemagne) et en Bourgogne, une région de France en transition.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous sommes ravis de signer cet accord avec Metso Outotec. Le projet est conforme aux orientations politiques de l’Union européenne visant à promouvoir les investissements du secteur privé dans des activités innovantes compétitives. Cet investissement donne à la BEI une occasion d’associer sa contribution essentielle à la promotion de l’innovation à son objectif en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Il concourt également à renforcer la cohésion au sein de l’UE. »

« Nous sommes très heureux de notre coopération avec la BEI et de son soutien à nos activités de RDI. Dans le cadre de notre engagement stratégique en faveur de la durabilité et de la limitation de la hausse des températures à 1,5 °C, tous nos projets de RDI comportent un objectif de durabilité », a déclaré la directrice financière de Metso Outotec, Eeva Sipilä.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Metso Outotec est un pionnier des technologies durables, des solutions et des services couvrant l’ensemble de la chaîne de production des agrégats, du traitement des minerais et du secteur du raffinage des métaux à l’échelle mondiale. En améliorant l’efficacité énergétique et hydrique de ses clients, en augmentant leur productivité et en réduisant les risques environnementaux grâce à son expertise en matière de produits et de procédés, elle les accompagne sur la voie d’un changement positif. Metso Outotec s’est engagée à contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C en se fixant des objectifs fondés sur des données scientifiques.