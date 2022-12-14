7,9 milliards d’EUR pour le financement des entreprises et de leur innovation

Le Conseil d’administration de la BEI soutient la création d’un nouveau Fonds Global Gateway

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 23,6 milliards d’EUR visant à promouvoir l’investissement privé, les transports, la santé, l’éducation, ainsi que les énergies propres et l’action pour le climat en Europe et ailleurs.

« Les investissements approuvés aujourd’hui par le Conseil d’administration de la BEI reflètent l’engagement de la banque de l’UE à faire face au contexte économique et géopolitique très difficile qui a caractérisé 2022. La Banque a tiré profit de son expérience en tant qu’investisseur de premier plan dans les domaines de l’action climatique, de l’énergie et des technologies pour renforcer l’Europe et ses partenaires à un moment critique de leur histoire », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé la création d’un nouveau Fonds Global Gateway, un fonds de fonds visant à donner accès à des financements par emprunt et par apport de fonds propres en faveur de projets à fort impact dans les infrastructures, les énergies propres et le développement humain dans le monde. Le Fonds fera partie intégrante de la contribution de la Banque au titre de l’initiative Global Gateway de l’UE.

7,9 milliards d’EUR pour le financement des entreprises et de leur innovation

Le Conseil d’administration de la BEI, qui s’est réuni à Luxembourg ce jour, a approuvé de nouvelles initiatives de financement à l’appui du secteur privé avec des banques locales et des partenaires en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne.

Citons notamment de nouveaux programmes de prêt ciblés aux entreprises pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone, accélérer les investissements durables de l’agro-industrie et promouvoir un recours plus grand aux véhicules à faibles émissions de carbone à usage professionnel.

Ont été également approuvés des financements destinés à soutenir les investissements des entreprises en Arménie, en Azerbaïdjan, en Argentine, en Géorgie et en Israël, le microcrédit en Égypte et l’inclusion financière en Jordanie, ainsi que l’esprit d’entreprise des jeunes et des femmes en Afrique de l’Ouest et l’amélioration de la résilience des institutions de microfinance touchées par la pandémie.

Le financement direct à grande échelle de l’innovation approuvé ce jour soutiendra des investissements mis en œuvre par des entreprises des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, du contrôle d’accès, du matériel de construction et de la robotique et améliorera les technologies de production d’acier et d’ingénierie de pointe.

6,9 milliards d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le financement d’investissements à l’appui des transports durables, notamment la modernisation de lignes à grande vitesse et l’amélioration de transports urbains.

Des financements ont été approuvés pour de nouveaux tramways et trains urbains à Bruxelles, Budapest, Cracovie, Munich, Valence et Varsovie, la construction de la nouvelle ligne automatisée 15 du métro parisien, la modernisation du transport ferroviaire interurbain en Pologne et en Slovaquie, la remise à niveau d’autoroutes en Hongrie, en Pologne et en Roumanie et la construction d’un terminal à conteneurs à Cadix.

Le soutien à la transformation du réseau d’autobus urbains de Dakar et à la modernisation d’un axe de transport majeur dans une zone rurale de Tunisie a également été approuvé.

4,6 milliards d’EUR pour les énergies propres, l’action en faveur du climat et la sécurité hydrique et alimentaire

Un nouveau soutien a été approuvé ce jour pour des investissements énergétiques, parmi lesquels figurent la construction d’un parc éolien en mer de 960 MW, l’amélioration de l’interconnexion des Cyclades du Nord au réseau national grec de transport, le renforcement de la distribution d’électricité en Suède et de la production de biocarburants en Espagne et la modernisation du réseau tchèque de transport d’électricité.

Le Conseil d’administration a par ailleurs approuvé une nouvelle initiative de financement rationalisé visant à soutenir la production d’énergie éolienne et solaire à grande échelle au Bangladesh, un appui à des parcs éoliens terrestres au Brésil ainsi qu’un investissement en fonds propres dans des projets d’énergie renouvelable en Afrique.

Un soutien a également été accordé pour de nouvelles initiatives visant à réparer les réseaux d’irrigation en Géorgie, d’une part, et à remédier aux pénuries de céréales et à améliorer la résilience de l’approvisionnement alimentaire en Égypte et en Tunisie, d’autre part.

4,1 milliards d’EUR pour les hôpitaux, la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) et le paludisme et l’éradication de la poliomyélite

La BEI a décidé de soutenir la construction d’un nouvel hôpital à Nantes, la modernisation d’établissements de santé en Espagne et en Pologne et la construction d’établissements de soins de longue durée pour les personnes âgées en Allemagne.

Un nouveau soutien à Gavi, l’Alliance des vaccins, a été approuvé pour améliorer les campagnes de vaccination systématique, intensifier la vaccination contre le paludisme et la vaccination contre le VPH à titre de prévention du cancer du col de l’utérus, et appuyer la fabrication durable de vaccins à l’échelle régionale, en particulier en Afrique. Parallèlement, la BEI accorde son soutien aux programmes mondiaux d’éradication de la poliomyélite qui seront mis en œuvre par l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF.

1,3 milliard d’EUR pour l’éducation et l’aménagement urbain

De nouveaux financements de la BEI ont été approuvés à l’appui de l’aménagement urbain en Bulgarie et en Espagne et du développement régional en Croatie, en France et en Pologne. Un soutien est en outre accordé pour la rénovation d’établissements scolaires en Finlande et la modernisation de la recherche dans l’enseignement supérieur en France, parallèlement à un financement rationalisé en faveur de l’enseignement supérieur en Roumanie.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI