La BEI a conclu avec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) un accord portant sur un financement de 2 milliards de PLN pour la modernisation des infrastructures du réseau de transport.

Les investissements faciliteront le développement du réseau de distribution et l’intégration de sources d’énergie renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) ont conclu un contrat de financement de 2 milliards de PLN qui a pour but de soutenir le projet stratégique du groupe visant à développer et à moderniser le réseau de transport et à y intégrer des sources d’énergie renouvelables. Le bénéficiaire direct du financement sera PGE Dystrybucja S.A., société de PGE chargée de l’exploitation du réseau de distribution.

Les fonds obtenus serviront à des investissements portant sur les lignes, les transformateurs, les communications numériques, le stockage de l’énergie et des compteurs modernes, ce qui permettra d’adapter le réseau de distribution de PGE pour y raccorder de nouvelles sources d’énergie renouvelables. Ces investissements devraient être mis en œuvre entre 2022 et 2025. Le projet s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du groupe PGE, dont l’un des objectifs centraux est la transformation du secteur énergétique polonais en un modèle zéro émission.

L’accélération de la transformation énergétique est une priorité, c’est pourquoi le Groupe BEI et la Commission européenne ont lancé l’initiative REPowerEU. L’objectif est de rendre l’Union européenne indépendante des ressources énergétiques russes et d’orienter le secteur énergétique de l’UE vers les énergies renouvelables. L’accord avec PGE S.A. accélérera la transformation du secteur énergétique polonais, avec des projets mis en œuvre dans les voïvodies couvertes par la politique de cohésion de l’UE (Petite-Pologne, Varmie-Mazurie, Łódź, Monts de la Sainte-Croix, Lublin, Subcarpathie, Podlachie et Mazovie). Le marché du travail de ces régions s’en trouvera également renforcé.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La transformation énergétique est une priorité pour la BEI, car elle constitue un objectif majeur pour la Pologne et l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi nous sommes fiers d’accompagner PGE Polska Grupa Energetyczna dans son plan stratégique de modernisation et de développement du réseau de distribution. Des réseaux de transport modernes permettront l’intégration de sources d’énergie renouvelables, ce qui renforcera la diversification du secteur de l’énergie en Pologne. La BEI, en tant que banque de l’UE, s’emploiera à ce que la Pologne et l’Europe puissent devenir indépendantes des combustibles fossiles et mener à bien la transformation du secteur énergétique de l’UE le plus efficacement possible. »

La coopération entre PGE et la BEI est un bon exemple pour toutes les institutions financières polonaises de la manière de financer la transformation énergétique. Rappelons que la transformation du secteur énergétique ne se limite pas uniquement à la réalisation des objectifs climatiques, mais englobe aussi la sécurité et l’indépendance du secteur énergétique polonais. Les investissements dans le réseau de distribution sont un élément essentiel de la mise en œuvre de cette stratégie. De cette manière, on garantira une gestion efficiente et efficace de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi que de son stockage et de sa livraison aux clients », a déclaré Wojciech Dąbrowski, président du conseil d’administration de PGE Polska Grupa Energetyczna. Grâce aux fonds obtenus de la BEI, PGE préparera le réseau pour pouvoir y connecter les installations éoliennes et photovoltaïques qui font l’objet des investissements en cours ou programmés », ajoute Wojciech Dąbrowski.

PGE Polska Grupa Energetyczna est la plus grande entreprise énergétique productrice d’énergie verte en Pologne, ainsi qu’un leader national de la transformation énergétique. Dans la cadre de sa stratégie, le groupe PGE a présenté un plan de transformation et une voie à suivre pour la décarbonation de la production d’électricité ; le groupe PGE est l’un des premiers de la région à avoir a annoncé qu’il s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Son plan d’investissement comprend la construction des plus grands parcs éoliens du pays en mer Baltique. Deux parcs en mer d’une puissance totale de 2,5 GW seront construits d’ici 2030 ainsi que des installations d’au moins 1 GW après 2030. L’objectif stratégique de PGE est de disposer d’au moins 6,5 GW de puissance éolienne installée d’ici 2040. À l’horizon 2030, le groupe PGE va également construire 3 GW de nouvelles capacités photovoltaïques, élargir son portefeuille de parcs éoliens terrestres d’au moins 1 GW et construire au moins 800 MW d’installations de stockage d’énergie, ce qui augmentera la possibilité de connecter des sources d’énergie renouvelables et améliorera la fiabilité de l’approvisionnement en électricité. PGE a été la première entreprise du secteur énergétique polonais à s’engager à rendre compte sur son empreinte carbone dans les trois domaines.

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. En 2021, la part des investissements de la BEI consacrée à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale a augmenté pour atteindre 27,6 milliards d’EUR. En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir le pacte vert pour l’Europe, à aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

La promotion de la cohésion compte parmi les priorités de la Banque européenne d’investissement depuis sa création en 1958. Dans le cadre du dernier budget à long terme de l’Union européenne (2014-2020), le Groupe BEI a soutenu des investissements d’une valeur d’environ 630 milliards d’EUR dans les régions de cohésion, soit environ 16 % du PIB de l’UE. En 2021, la Pologne a été le principal bénéficiaire des financement alloués par le Groupe BEI aux régions de la cohésion, qui se sont élevés à 4,5 milliards d’EUR, dont 23 % consacrés à la transition énergétique durable du pays.

Informations générales

Intervenant dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets en faveur du climat. Dans sa feuille de route de banque du climat à l’horizon 2025, le Groupe BEI s’est fixé quatre objectifs généraux, dont celui d’assurer une transition juste pour tous. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les hypothèses et les principes de l’accord de Paris.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe de la Banque européenne d’investissement a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. Rien qu’au cours des neuf premiers mois de cette année, la BEI a signé des opérations représentant un soutien financier total de plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux sans précédent pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations russes de combustibles fossiles. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, en plus de l’appui déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. On estime que le train spécifique de mesures au titre de REPowerEU aura pour effet de mobiliser en plus 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027, ce qui apportera une contribution substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI qui consiste à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de de financements pour la lutte contre le changement climatique au cours de la décennie.

PGE Polska Grupa Energetyczna est le plus grand fournisseur d’énergie de Pologne. Il assure un approvisionnement sûr et stable en électricité et en chaleur à plus de 5 millions de clients. Sa part dans la production d’électricité en Pologne est d’environ 40 %. Dans les années à venir, PGE se concentrera sur le développement de sources d’énergie renouvelables, en particulier celles basées sur l’énergie éolienne et solaire. L’une des priorités de PGE est son programme d’éolien en mer, qui comprend la construction de deux parcs éoliens en mer l’un d’une puissance totale allant jusqu’à 2,5 GW à réaliser d’ici à 2030, et l’autre d’une puissance de 1 GW à réaliser après 2030. Le groupe PGE deviendra ainsi le chef de file du futur secteur de l’énergie éolienne en mer en Pologne.