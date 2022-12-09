La BEI accorde un prêt de 43,5 millions d’EUR à APS Holding, dont un montant de 34 millions d’EUR pour la construction de la ligne de tramway SIR3, et un montant de 9,5 millions d’EUR, mis à disposition pendant deux ans, pour la rénovation des tramways de la ligne SIR1.

Le projet prévoit une extension de 5,5 km qui reliera la zone sud-est de Padoue (Voltabarozzo) à la gare ferroviaire.

Le financement consenti par la BEI contribuera également à l’aménagement de 13 arrêts et à la construction d’un nouveau dépôt à Voltabarozzo ainsi que d’un parc relais offrant 383 places de stationnement.

Grâce à un prêt de 34 millions d’EUR, soutenu par la garantie « verte » de SACE, la Banque européenne d’investissement (BEI) apportera une contribution significative à la construction de la nouvelle ligne de tramway SIR3 de la ville de Padoue. Cette première tranche relève d’un financement total de 43,5 millions d’EUR approuvé par le Conseil d’administration de la BEI.

Un financement ministériel et le concours de la BEI permettront à APS Holding, entreprise interne de la municipalité de Padoue, maître d’ouvrage et responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’infrastructure, de lancer prochainement les chantiers de construction du tronçon supplémentaire de 5,5 kilomètres. Celui-ci reliera dès 2025 la zone sud-est de la ville de Padoue (Voltabarozzo) à la gare ferroviaire, en desservant les principaux établissements hospitaliers de la ville. Le nouveau tronçon sera non seulement raccordé à la ligne nord-sud existante (SIR1), mais fera également partie d’un projet plus vaste, intitulé SMART (pour système de mobilité à réseau de tramways), qui prévoit la construction d’une troisième ligne interurbaine sur l’axe est-ouest de la ville, desservant les municipalités limitrophes de Vigonza et Rubano.

Le projet inclut l’aménagement de treize nouveaux arrêts et la construction d’un nouvel entrepôt à Voltabarozzo pour les activités d’entretien ordinaires de la ligne sud-est (SIR3), ainsi que celle, dans cette même localité, d’un parc relais équipé de 383 places de stationnement, avec une zone réservée aux services d’échange multimodal.

Le financement ne concerne pas uniquement la construction de la nouvelle ligne. En effet, la seconde tranche de 9,5 millions d’EUR se destine au projet d’APS qui prévoit la modernisation progressive du matériel roulant de la ligne nord-sud, s’achèvera en 2026 et fera également appel à des batteries de dernière génération, améliorant les performances et la durabilité, tout en conférant une plus grande autonomie aux sections sans caténaires. Le processus de modernisation de la ligne passera également par l’agrandissement du dépôt de Guizza.

En outre, en décembre 2021, la BEI et APS Holding S.p.A. ont signé un accord inclus dans le mécanisme ELENA (pour European Local Energy Assistance) sous la forme d’une assistance technique non remboursable, couvrant les coûts de mise au point de solutions innovantes de mobilité intégrée à hauteur de 1,6 million d’EUR au maximum. Pour le financement de 43,5 millions d’EUR (dont le montant optionnel de 9,5 millions d’EUR) comme pour la contribution du mécanisme ELENA, APS Holding a eu recours aux conseils de Sinloc S.p.A., qui a fourni une assistance technique tout au long du processus de demande, de conception et de négociation des contrats correspondants tant avec la BEI qu’avec le garant, jusqu’à la conclusion de l’accord de financement.

La réalisation des objectifs devrait procurer de nombreux avantages aux citoyens, en réduisant le trafic urbain, la pollution sonore et atmosphérique, les accidents de la route et les émissions de gaz à effet de serre. L’intégration d’une nouvelle ligne de tramway représente de nouvelles solutions de mobilité urbaine plus économiques et facilitera l’accès aux services éducatifs, médicaux et professionnels. Il est prévu de recruter plus de 500 personnes pendant la phase de construction.

Cet investissement fait partie intégrante de la stratégie de durabilité environnementale à long terme de la ville de Padoue, dans le cadre du plan urbain pour la mobilité durable approuvé en 2020, et s’inscrit dans le droit fil de la Feuille de route de la banque du climat de la BEI, qui promeut une mobilité durable et neutre en carbone. Grâce aux objectifs climatiques de l’investissement, le projet bénéficiera de la garantie « verte » du groupe SACE, qui joue un rôle de premier plan dans la transition écologique italienne et est en mesure d’émettre des garanties vertes facilitant la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La décarbonation du secteur des transports est essentielle pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de CO 2 de 55 % d’ici 2030. Grâce au soutien de la banque européenne du climat, Padoue se dotera de lignes de tramway nouvelles et modernes permettant de se déplacer rapidement dans la ville et offrant aux citoyens un service efficace, tout en contribuant à lutter contre les changements climatiques. »

Riccardo Bentsik, directeur général d’APS Holding, exprime sa satisfaction : « Il s’agit d’un parcours progressif et complexe qui permettra à APS Holding d’envisager sereinement ses engagements économiques concernant la construction du nouveau réseau de tramways et l’évolution technologique de la flotte existante. Avoir obtenu un prêt aussi important, à la suite de l’instruction stricte et rigoureuse menée par une institution du calibre de la BEI, est une reconnaissance importante pour nous : un tel accord représente une sorte de label idéal pour le projet. »

Alessandra Ricci, directrice générale de SACE : « Accélérer l’évolution durable des entreprises fait partie des objectifs stratégiques de notre plan industriel INSIEME2025. Cette opération de soutien à la municipalité de Padoue et à APS Holding S.p.A., visant de surcroit un secteur aussi stratégique que celui des infrastructures, s’inscrit parfaitement dans le parcours que nous accomplissons pour le bien-être de la collectivité. »

Andrea Martinez, directeur général adjoint de Sinloc : « L’expertise et l’expérience de Sinloc dans l’activation d’instruments financiers nationaux et européens ont contribué au soutien de cet important projet en matière d’infrastructures. La contribution professionnelle de Sinloc confirme son rôle de moteur du développement local. »

Sergio Giordani, maire de Padoue : « Aujourd’hui, nous avons posé une pierre angulaire pour la construction de la ligne SIR3 jusqu’à Voltabarozzo. Ces travaux importants et complexes suivent un processus long et progressif, avec des étapes importantes et celle d’aujourd’hui en fait partie. Cela illustre également le caractère concret et la capacité dont nous faisons preuve en poursuivant avec conviction un projet qui, entretemps, s’est enrichi d’une nouvelle ligne qui reliera Vigonza à Rubano. Notre conviction ne repose pas sur un acte de foi, mais sur des études de transport, qui indiquent toutes que le projet améliorera considérablement la mobilité non seulement dans la ville, mais aussi dans les municipalités limitrophes concernées. Là est la mission d’une administration qui veut laisser une empreinte positive pour les générations futures auxquelles elle entend transmettre une ville plus vivable et moderne.