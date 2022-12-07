© CEPAC

Acteur majeur de la transition énergétique, la Caisse d'Epargne CEPAC annonce la signature d’une enveloppe de refinancement à hauteur de 350 millions d’euros, avec la Banque européenne d'investissement (BEI). Consacrée exclusivement aux activités de financements de projets solaires et éoliens, cette enveloppe sera susceptible d'être rechargée après utilisation complète.

La Caisse d’Epargne CEPAC avait déjà levé 400 millions d’euros de refinancements auprès de la BEI, au travers des lignes de crédits mises en place par cette dernière, pour le compte des entités du Groupe BPCE.

Cette signature vient renforcer la croissance et la compétitivité de ses activités de financement de projets ENR qui font déjà aujourd'hui de la Caisse d'Epargne CEPAC, l’un des principaux acteurs du financement des projets solaires et éoliens de taille moyenne et, donc, de la transition énergétique.

« Cette signature avec la Banque Européenne d’Investissement est un signal fort de notre volonté d’agir pour répondre au défi majeur du 21ème siècle : la transition écologique. Depuis plus de 10 ans, nous sommes l’un des acteurs les plus actifs de France en la matière. En tant que 1er financeur des ENR du Groupe BPCE, nous comptons désormais 1,5 milliard d’euros d’engagements dans des projets de transition énergétique », se réjouit Christine FABRESSE, présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC.

« La Banque européenne d’investissement est très heureuse de pouvoir amplifier son action de financement de la transition énergétique aux côtés d’un acteur bancaire de premier plan et partenaire de longue date comme le groupe BPCE. Banque du climat de l’Union européenne, la BEI est pleinement dans son rôle en facilitant via son action commune avec ses partenaires bancaires, le financement de projets d’investissement dans les énergies renouvelables visant à lutter contre le réchauffement climatique », se félicite Ambroise FAYOLLE, vice-président de la BEI.

Informations générales

A propos de la BEI

Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteinte cette cible en France où la BEI a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC

La Caisse d’Epargne CEPAC est une banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE, qui siège à Marseille. Elle mobilise 3 150 collaborateurs, 315 000 sociétaires, 241 agences au service de 1,5 million de clients et 13 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC participe activement au développement économique de ses territoires en proposant également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital investissement et investissement immobilier. Acteur bancaire de référence en métropole et en outre-mer, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Corse, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle opère sur 3 continents et 30 % de son activité s’effectue en outre-mer. Elle s’investit chaque année dans de nombreux partenariats et mécénats culturels, sportifs ou de solidarité. Avec plus de 3 millions d’euros consacrés annuellement à la RSE, la CEPAC est profondément engagée dans la transformation sociétale et environnementale de ses territoires.