Le financement de la BEI contribuera également à la transition numérique de GAM et à ses formations professionnelles dispensées par l’intermédiaire de Kirleo.

L’accord de prêt bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d'investissement (BEI) prêtera 35 millions d’EUR à la multinationale espagnole GAM (cotation BME : GALQ), spécialisée dans la machinerie clé en main pour l’industrie, afin de convertir sa flotte de location à l’électrique et d’élaborer des solutions plus durables sur le dernier kilomètre pour sa filiale Inquieto. Ce financement facilitera également la transition numérique et la consolidation de Kirleo, sa branche de formation professionnelle, soutenant ainsi le développement des compétences numériques et de la formation au sein de l’entreprise. L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. Ce financement cadre avec l’approche stratégique de GAM axée sur l’innovation et la durabilité.

Favoriser des transports durables

Grâce au soutien de la BEI et à la garantie du FEIS, GAM intensifiera ses investissements dans de nouveaux équipements économes en énergie et dans des véhicules électriques de pointe afin de remplacer toutes les unités de sa flotte qui présentent une empreinte carbone élevée. Un parc de véhicules électriques plus moderne et innovant permettra de réduire au maximum les émissions de CO 2 , un objectif que l’entreprise poursuit depuis plusieurs années.

Le financement aidera également la filiale de GAM, Inquieto, à développer sa flotte de véhicules à émissions nulles pour les livraisons sur le dernier kilomètre. C’est une bonne nouvelle pour les villes dans le contexte de l’essor actuel du commerce électronique, marquant une avancée vers un modèle urbain durable.

Le projet soutenu est également important pour l’économie circulaire, car il encourage l’utilisation d’équipements de haute technologie en location. Grâce à ces investissements, GAM sera en mesure d’accroître la disponibilité de sa flotte et d’atteindre un taux moyen d’utilisation plus élevé de ses véhicules en location.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux de signer cette première opération de la BEI avec GAM. Ce prêt contribuera à la transition énergétique en favorisant le développement d’une économie circulaire décarbonée. Avec l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques, notre financement permettra de mettre en place plus rapidement des équipements dotés de moteurs électriques et à faibles émissions de carbone. Cette opération favorisera non seulement la mobilité durable en Espagne, mais contribuera également à la transition numérique du secteur et à la création d’emplois. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Ce prêt de la BEI, qui bénéficie d’une garantie au titre du Plan d’investissement pour l’Europe et qui est accordé à GAM, une entreprise active dans le secteur des machines industrielles, est une excellente nouvelle pour la durabilité et l’innovation en Espagne et dans l’ensemble de l’UE. Ce financement permettra à l’entreprise non seulement d’électrifier son parc existant de véhicules de location, améliorant ainsi sa durabilité, mais également de renforcer ses solutions de location. Il promouvra donc l’économie circulaire dans ce secteur. Enfin, le prêt servira également à stimuler la formation numérique du personnel de l’entreprise qui pourra acquérir les compétences nécessaires à l’évolution du secteur. »

Antonio Trelles, directeur financier de GAM : « Ce prêt diversifie nos sources de financement et nous aidera à accélérer nos mesures visant à réduire au maximum l’empreinte carbone de GAM, l’une de nos priorités stratégiques. Nous apprécions grandement la confiance que nous témoigne la BEI ; elle nous permettra de poursuivre notre stratégie de transition numérique et, bien sûr, de renforcer notre engagement en faveur de la durabilité et de la société au sens large. »

Soutenir la transition numérique et la formation technique

Les investissements de GAM soutenus par le financement couvriront également d’autres domaines stratégiques, notamment le passage au numérique de ses processus internes pour accroître sa compétitivité au sein du secteur. Le prêt octroyé bénéficiera par ailleurs au programme de formation professionnelle en ligne de l’entreprise, dispensé par l’intermédiaire de Kirleo. L’offre de formation professionnelle non agréée de GAM sera renforcée par des outils innovants, donnant aux participants la possibilité d’actualiser leurs connaissances dans de nombreux domaines de leur profession ou de se réorienter. Ce programme de reconversion et de perfectionnement professionnels permettra d’améliorer les performances de l’entreprise et de répondre à la forte demande de savoir-faire technique sur le marché. Ces possibilités de formation aideront GAM à retenir et à attirer les talents ainsi qu’à accroître sa compétitivité.

Les investissements devraient également avoir des effets positifs sur l’emploi. Selon les estimations de la BEI, plus de 100 personnes seront recrutées chaque année pendant la phase de mise en œuvre et 68 emplois à temps plein seront créés.

Ce premier accord de financement entre la BEI et GAM bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans davantage de projets, souvent plus risqués. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements, bénéficiant à plus de 1,4 million de petites et moyennes entreprises. Le Plan d’investissement pour l’Europe a été remplacé par le programme InvestEU, mais certaines opérations précédemment approuvées peuvent encore être signées.

GAM est une multinationale espagnole (cotation BME : GALQ) qui a été fondée en 2003 dans la région des Asturies, en Espagne. Elle est spécialisée dans les solutions et services liés à la machinerie clé en main pour l’industrie, qui concernent notamment la location, la vente, la maintenance, la formation, l’événementiel, l’alimentation électrique, les espaces modulaires, la robotique et l’ingénierie des drones.

Forte d’un réseau de 75 bureaux répartis dans dix pays, elle comptait plus de 1 300 employés en novembre 2022.