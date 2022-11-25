Il s'agit de la première opération de la banque publique européenne avec un spécialiste du cloud, un marché en plein essor.

Elle marque la volonté de la BEI de soutenir activement les acteurs du numérique européens.

Elle rejoint les priorités de l'UE en matière de renforcement de l'autonomie stratégique européenne dans les infrastructures des nouvelles technologies.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à OVHcloud, le leader européen du cloud, un financement dédié à ses investissements en Europe. Cette facilité de crédit d’un montant de 200 millions d’euros marque la volonté de la BEI de soutenir activement les acteurs européens du numérique. Cet engagement s’inscrit dans la droite ligne des priorités de l’UE en matière d’autonomie stratégique pour les nouvelles technologies.

Des ressources financières complémentaires pour un secteur prioritaire

Ce premier financement au profit d’un pure player du cloud, d’un montant maximum de 200 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement (BEI) a pour vocation d’accompagner le Groupe dans son expansion en Europe, où il se positionne comme le promoteur d’un écosystème cloud ouvert, réversible, transparent et fédérateur tout en promouvant la pleine et entière souveraineté des données des utilisateurs. Dans un marché en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l’international avec l’ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici la fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable. 10 de ces 15 nouveaux sites ouvriront leurs portes sur le territoire européen dans les 24 prochains mois.

Cette marque de soutien contribue ainsi activement aux efforts entrepris par les décideurs publics européens afin de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe dans ses infrastructures numériques, et tout particulièrement dans les activités clés de la Recherche et Développement, mais aussi de la production, sur un marché qui pourrait excéder celui des télécoms à l’horizon 2027.

« Qu’elle soit logicielle ou matérielle, l’innovation est au cœur de l’ADN de notre entreprise, et guide chacune de nos actions dans une démarche durable, ouverte et transparente », commente Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud. « Ce financement complémentaire apporté par la BEI vient contribuer à la feuille de route stratégique de notre Groupe et nous permettra de porter plus vite, plus haut et plus fort les couleurs d’un cloud respectueux de nos valeurs européennes. »

« Le cloud est la brique essentielle à la digitalisation de tous les pans de notre vie économique et sociale », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « En contribuant au financement des acteurs les plus innovants sur le territoire européen, la BEI s’inscrit dans la droite ligne des priorités politiques européennes : accroître notre compétitivité et encourager notre souveraineté technologique. Ce prêt de 200 millions d’euros au leader européen du secteur est un signal fort envoyé par l’Europe afin de placer nos expertises numériques au service de notre autonomie stratégique. »

Infrastructures, technologies, talents et R&D

Au cours des 12 derniers mois, OVHcloud a considérablement élargi son portefeuille de solutions IaaS et PaaS et confirme ainsi son leadership incontesté sur le marché d’un cloud de confiance et durable. L’accélération de sa trajectoire de croissance allant de pair avec l’implémentation de nouvelles offres capables de répondre aux défis technologiques les plus exigeants, le Groupe prévoit de porter encore plus loin ses capacités techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, des bases de données, des mécanismes de sécurité ou encore des calculs de haute intensité.

Les nouvelles ressources disponibles dans le cadre de cette opération de financement viendront notamment accroître les capacités d’OVHcloud dans les domaines suivants :

Accélération de sa trajectoire R&D et son modèle industriel : développement de solutions haute densité, déploiement de nouvelles générations de baies de serveurs, modernisation de ses espaces de production.

Développement de projets logiciels : extension du portefeuille produit, à commencer par son offre de stockage, les solutions de sécurisation et l’intégration de nouvelles briques technologiques.

Soutien de sa politique de brevets : titulaire de 137 familles de brevets dans différents domaines, OVHcloud porte l’objectif d’accélérer cette dynamique afin de consolider sa position unique d’acteur innovant.

Déployer l’infrastructure cloud la plus durable du marché

Fort de son positionnement pionnier au service d’un cloud durable, OVHcloud entend mobiliser ces financements complémentaires pour perfectionner et innover dans les systèmes de refroidissement et plus particulièrement sur les systèmes adiabatiques et de nouveaux mécanismes en phase avec ses innovations industrielles.

Grâce à son modèle industriel entièrement intégré, le Groupe entend mettre à profit son expertise de plus de 20 ans dans le domaine des systèmes de refroidissement par eau des serveurs afin de réduire son impact environnemental. Atteignant aujourd’hui les meilleurs ratios de l’industrie en termes d’efficience énergétique (PUE entre 1,1 et 1,3 contre une moyenne de 1,57 dans l’industrie) et de consommation d’eau (WUE moyen de 0,26 l/kWh contre une moyenne de 1,8 dans l’industrie) OVHcloud est idéalement positionné pour porter des engagements forts :

Utiliser 100 % d’énergies bas carbone d’ici 2025, limitant l’utilisation d’énergies hautement carbonées en se basant sur les énergies renouvelables et autres sources d’énergie bas carbone,

Contribuer au Net Zéro planétaire (scopes 1 et 2) à horizon 2025, avec les scopes 1 et 2 représentant pratiquement 40 % de l’empreinte carbone d’OVHcloud,

Contribuer au Net Zéro planétaire à l’horizon 2030 sur tous les scopes, avec le scope 3 s’appliquant principalement à la fabrication de composants,

Zéro déchet en décharge depuis les centres de production à scope géographique constant d’ici 2025.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union européenne pami lesquels l’innovation à laquelle elle a consacré plus de trois milliards d’investissements en 2021. Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. Elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

A propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 33 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.