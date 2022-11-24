Le premier soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI) à OneDealer International lui permettra de renforcer son centre de recherche-développement à Athènes, à un stade crucial de son développement.

La BEI appuiera le programme d’investissement de cette entreprise par un prêt de 14,3 millions d’EUR sur cinq ans.

Le financement de la BEI devrait déboucher sur la création de plus de 100 emplois à temps plein, dont la plupart seront des postes technologiques pour les développeurs de logiciels.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt d’amorçage-investissement de 14,3 millions d’EUR à OneDealer International, un fournisseur de logiciels innovants pour le secteur automobile, basé à Athènes, en Grèce. Ce financement bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) , qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

OneDealer International développe des solutions complètes de pointe pour les acteurs de toutes tailles du secteur automobile (importateurs, concessionnaires, équipementiers et ateliers de réparation) afin de leur permettre de gérer plus efficacement l’ensemble de leurs activités. Le financement de la BEI prend essentiellement la forme d’un prêt sur cinq ans et soutiendra les efforts de l’entreprise pour étendre et accélérer ses opérations de recherche-développement en Grèce, parallèlement à la poursuite de ses activités technologiques, tout en veillant à sa croissance interne et géographique.

Ce nouvel investissement, première opération de la BEI avec l’entreprise, contribuera spécifiquement au financement des capacités de développement de logiciels de OneDealer International en Grèce, et l’aidera à affiner ses solutions de gestion de la relation client au profit de processus innovants de vente et d’après-vente dans le secteur automobile, afin d’en accroître la compétitivité.

La coopération entre la BEI et OneDealer International, qui fait partie de Real Consulting Group, l’un des principaux fournisseurs de solutions SAP, a été annoncée jeudi 24 novembre à Amalias 36 à Athènes, lors d’une cérémonie de signature de l’accord de prêt par Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et Robert Battenstein, PDG de OneDealer International.

« OneDealer se sent fière et privilégiée aujourd’hui de figurer parmi les bénéficiaires de prêts d’amorçage-investissement de la Banque européenne d’investissement. Ce financement nous aidera à créer davantage d’emplois dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), l’un des secteurs les plus importants et les plus florissants de l’économie grecque. Ensemble, nous promouvrons les compétences et l’innovation dans la recherche-développement de logiciels qui contribueront à l’édification d’un secteur des TIC solide et durable en Europe. Nous sommes reconnaissants de tout le travail et des efforts considérables qui ont abouti à l’accord d’aujourd’hui », a déclaré Robert Battenstein, PDG de OneDealer.

« La Banque européenne d’investissement est heureuse d’apporter un soutien de 14,3 millions d’EUR à un nouveau partenaire grec et à une PME innovante qui entend être à l’avant-garde de son secteur. Nous pensons que le financement de la BEI permettra à l’entreprise de financer son plan d’investissement visionnaire à un moment décisif et contribuera à favoriser sa croissance et sa pénétration sur le marché après la période difficile de la pandémie, tout en créant de nouveaux emplois en Grèce à l’appui de la croissance économique et de la compétitivité », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.

Ayant son siège en Allemagne et disposant de bureaux en Grèce et en Autriche, OneDealer International a été fondée en 2015 dans le but d’aider les concessionnaires automobiles à prospérer sur le marché numérique d’aujourd’hui. OneDealer est une PME qui propose une solution logicielle de rupture pour aider les concessionnaires automobiles de toutes tailles à gérer plus efficacement l’ensemble de leurs activités.

Bien que son siège social se trouve à Coblence, en Allemagne, OneDealer est très présente en Grèce. Elle a établi à Athènes un centre de recherche-développement qui accueille déjà tous ses concepteurs de logiciels. Grâce à ce nouveau financement, OneDealer compte agrandir sa filiale de R-D en créant jusqu’à 70 emplois au total.

Le financement de la BEI, qui relève du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS, prédécesseur d’InvestEU), permettra également à OneDealer International d’accélérer ses dépenses de R-D après une période de forte augmentation de ses ventes qui avaient été entravées par la pandémie.

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans des entreprises du secteur privé en Grèce.

OneDealer International

OneDealer produit des logiciels innovants en nuage et se spécialise dans le passage au numérique du secteur automobile. Cette société propose aux équipementiers, aux importateurs et aux groupes de concessionnaires une plateforme permettant d’automatiser et d’optimiser les processus de gestion de la clientèle, de vente et d’après-vente grâce à leur transformation numérique.