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ONE DEALER (EGFF)

Signature(s)

Montant
14 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 14 300 000 €
Services : 14 300 000 €
Date(s) de signature
23/11/2022 : 7 150 000 €
23/11/2022 : 7 150 000 €
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29/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONE DEALER (EGFF)
Communiqués associés
Grèce : premier prêt de 14,3 millions d’euros confirmé par la BEI pour OneDealer International, fournisseur de logiciels innovants

Fiche récapitulative

Date de publication
11 novembre 2022
Statut
Référence
Signé | 23/11/2022
20210360
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONE DEALER (EGFF)
ONEDEALER INTERNATIONAL GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 14 million
EUR 29 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

OneDealer International develops an all-in-one automotive solution for dealers of all sizes (importers, dealerships, OEMs and car repair shops) to manage their whole business more efficiently. The investment would finance the Company's software development in Greece, and help the Company to further develop its CRM solutions for innovative automotive sales and after-sales processes.

The project will finance investments in research, development and innovation (RDI) activities as well as the commercial growth of the company.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONE DEALER (EGFF)
Date de publication
29 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158777728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210360
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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