Les aménagements prévus visent l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la sécurité des bâtiments publics, la réhabilitation d’espaces verts, la construction de pistes cyclables et le renforcement des infrastructures numériques de la commune.

Les fonds fournis par la BEI, avantageux grâce aux conditions de collecte de ressources plus favorables obtenues sur les marchés internationaux pour ce qui est des taux d’intérêt, permettront à la commune de Florence de réaliser d’importantes économies sur la durée du prêt de 25 ans.

Avec cette opération, la ville de Florence devient la principale bénéficiaire, parmi les municipalités italiennes, des financements de la BEI à des conditions préférentielles, avec plus d’un milliard d’EUR octroyés

L’Italie, qui totalise plus de 12 milliards d’EUR de prêts reçus au cours des cinq dernières années, figure parmi les premiers bénéficiaires des investissements de la BEI en faveur des zones urbaines.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt-cadre de 200 millions d’EUR pour le programme d’investissement 2022-2027 de la ville de Florence. Les aménagements prévus contribueront à la régénération urbaine, au réaménagement et à l’efficacité énergétique des bâtiments publics et au développement de la mobilité durable. Depuis 1998, la banque de l’UE a octroyé au chef-lieu toscan 1,06 milliard d’EUR dans le cadre de neuf opérations.

L’accord signé aujourd’hui, après approbation de l’opération par le conseil municipal et le Conseil d’administration de la BEI, ouvre la possibilité de financer une nouvelle gamme étendue d’investissements essentiels pour la ville et son développement urbain : du plan Smart City aux stratégies en matière de climat visant à améliorer la résistance de la ville aux futurs chocs climatiques, tels que les tremblements de terre et les inondations.

Plus précisément, les ressources fournies par la BEI contribueront notamment à améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, y compris les écoles et les installations sportives, à réaménager des espaces verts, des espaces publics et des routes, ainsi qu’à promouvoir la mobilité durable par l’achat d’autobus électriques et la construction de pistes cyclables et des aires d’arrêt. Les interventions renforceront également l’infrastructure numérique de la ville, y compris le réseau de fibre optique.

Cette opération fait de Florence la principale bénéficiaire, parmi les municipalités italiennes, des concours avantageux de la BEI, qui lui permettent de réaliser des investissements importants au profit du développement du territoire. Grâce aux fonds que la banque de l’Union européenne lui fournit à des conditions intéressantes en raison de la collecte de ressources qu’elle peut obtenir à des taux d’intérêt plus favorables sur les marchés internationaux, la ville de Florence réalisera des économies notables. La ville estime que les économies liées au prêt de la BEI se monteront à plus de 10 millions d’EUR sur la durée du financement, qui est de 25 ans.

« Les grandes municipalités comme Florence jouent un rôle clé dans la promotion de la transition climatique en Italie. Les investissements portant sur le réaménagement de zones urbaines, la promotion de la mobilité durable et l’efficacité énergétique des bâtiments publics constituent des priorités pour la BEI afin de rendre l’Italie plus durable et plus résistante aux chocs climatiques futurs », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « L’Italie, qui totalise plus de 12 milliards d’EUR de prêts reçus au cours des cinq dernières années, figure parmi les premiers bénéficiaires des investissements de la BEI en faveur des zones urbaines. Si on inclut cette opération, le soutien de la banque de l’UE à Florence dépasse le milliard d’euros, faisant de ce chef-lieu toscan le plus grand bénéficiaire de nos investissements parmi les municipalités italiennes. »

Dario Nardella, maire de Florence : « Les investissements en faveur de l’environnement sont au cœur de pratiquement tous les projets financés par l’Union européenne ; en outre, pour les villes, il s’agit d’un élément fondamental parce que la pollution et le changement climatique sont des problèmes qui touchent de plus en plus les citoyens ». Nous avons signé aujourd’hui cet accord qui nous permet d’utiliser jusqu’à 200 millions d’EUR alloués par la Banque européenne d’investissement, une banque publique dont la mission est de promouvoir la transition climatique et la régénération urbaine au titre de la protection de l’environnement. Avec ces 200 millions d’EUR, nous avons atteint un record : entre 1998 et ce jour, le plafond des investissements a dépassé le milliard d’euros, et Florence devient la première ville d’Italie et une des premières d’Europe à bénéficier des concours de la BEI si l’on rapporte ce montant au nombre d’habitants. Cela signifie que Florence est une ville fiable pour une banque publique comme la BEI et que nous utilisons les fonds que nous recevons de l’Europe : ils nous ont servi à construire de nouvelles écoles, à réaliser de nombreux projets de régénération urbaine et nous continuerons sur cette lancée dans les années à venir, en mettant en œuvre des projets importants dont certains ont déjà commencé, tels que le marché de Sant’Ambrogio, la salle de sport Andrea del Sarto, l’école Don Milani, des aménagements de protection contre les tremblements de terre dans les écoles de quartier et bien d’autres encore, y compris l’achèvement du vélo métropolitain. Nous allons réaliser tous ces aménagements grâce à ce financement assorti de taux très bas qui nous fait économiser sur les intérêts que nous devrions payer au titre de prêts bancaires traditionnels. Ce financement permettra à Florence de continuer à investir dans de nombreux secteurs ».

Les huit prêts que la BEI a précédemment accordés à Florence ont largement contribué à la réhabilitation et à la modernisation de bâtiments publics tels que les écoles, l’administration publique et le patrimoine culturel, ainsi que d’espaces publics tels que des parcs et autres espaces verts. Parmi les investissements que la Banque a financés jusqu’à présent, figurent le réseau de tramway florentin, en particulier les lignes 1 et 2, le chenil municipal, l’école Dino Compagni, le complexe scolaire de Santa Maria de Coverciano, la nouvelle Piazza dell’Isolotto, la Piazza del Carmine et l’aire de stationnement de Ponte a Greve, de même que la rénovation de la Piazza Goldoni, de la Piazza Nannotti, de la Piazza Edison et de la Piazza Indipendenza.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Soutien de la BEI aux zones urbaines

Au cours des cinq dernières années, la BEI a accordé plus de 96 milliards d’EUR de prêts à l’appui des zones urbaines en Europe, soutenant plus de 1 200 opérations visant à promouvoir l’aménagement urbain, la mobilité durable, l’environnement, l’inclusion sociale et l’action pour le climat. L’Italie, après la France, est le deuxième plus grand bénéficiaire des investissements de la BEI en faveur des zones urbaines.