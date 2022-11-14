La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations unies ont signé aujourd’hui leur premier accord financier. La BEI prêtera 500 millions d’EUR à l’appui du programme de prêts ciblés du FIDA visant à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté dans les zones rurales. Le nouveau financement de la BEI renforcera l’intervention d’urgence du FIDA afin d’aider les petits exploitants agricoles à s’adapter aux changements climatiques et à faire face à la crise mondiale actuelle de l’alimentation, des engrais et des combustibles.

« Le FIDA est un catalyseur de financements au profit des communautés rurales. Le nombre de personnes souffrant de la faim et vivant dans la pauvreté augmentant à un rythme alarmant dans le monde sur fond de crises multiples, ce prêt intervient à un moment décisif. Il permettra au FIDA de décupler son action sur le terrain aux côtés des populations rurales les plus pauvres », explique Alvaro Lario, président du FIDA. « Afin de répondre au besoin croissant de financements, nous diversifions nos sources de financement et élargissons notre programme d’emprunt », ajoute-t-il.

Le prêt octroyé correspond parfaitement à l’objectif de la Banque européenne d’investissement qui souhaite approfondir sa coopération avec ses clients, les États membres de l’UE, les institutions de financement du développement, la société civile et de nombreux autres partenaires dans le cadre de BEI Monde, la nouvelle branche qu’elle vient de créer. Le FIDA est le seul organisme des Nations unies qui se concentre exclusivement sur les investissements en faveur des zones rurales et des petits exploitants agricoles.

« La BEI est consciente de la nécessité urgente d’aider les communautés vulnérables du monde entier qui sont menacées par la famine, des phénomènes climatiques extrêmes et imprévisibles, des pénuries alimentaires et des défis agricoles. Ce concours de la BEI de 500 millions d’EUR aidera le FIDA à intensifier ses investissements ciblés et durables visant à renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les pratiques agricoles, lutter contre la pauvreté et accroître la productivité agricole dans les communautés rurales les plus touchées par l’évolution du climat », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Ce premier appui direct de la BEI au FIDA fait suite à des décennies de coopération entre les deux institutions aux fins du renforcement de la sécurité alimentaire et d’investissements dans le secteur agricole dans les pays émergents et en développement.

La BEI et le FIDA partagent une vision commune : consolider la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté dans les zones rurales en aidant les petits exploitants agricoles et les communautés rurales à améliorer leurs perspectives économiques et à mieux s’adapter aux effets des changements climatiques.

Informations générales

Une première tranche du prêt (150 millions d’EUR) sera disponible immédiatement et la seconde (350 millions d’EUR) devrait être versée au cours des deux années à venir. Ce prêt a une échéance de 20 ans et un délai de grâce de cinq ans.

Le FIDA a été le premier fonds et le seul organisme des Nations unies (outre la Banque mondiale) à accéder au marché des capitaux grâce à sa notation publique (AA+). Sous la direction du président Alvaro Lario, alors directeur financier de l’organisation, le FIDA a émis ses premières obligations de développement durable dans le cadre de deux placements privés représentant un total de 150 millions d’USD en juin 2022.