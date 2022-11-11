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IFAD - FOOD SECURITY LOAN

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Secteur(s)
Industrie : 100 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 400 000 000 €
Date(s) de signature
11/11/2022 : 3 600 000 €
15/05/2023 : 8 400 000 €
11/11/2022 : 11 400 000 €
11/11/2022 : 14 400 000 €
11/11/2022 : 15 000 000 €
15/05/2023 : 26 600 000 €
15/05/2023 : 33 600 000 €
15/05/2023 : 35 000 000 €
11/11/2022 : 45 600 000 €
11/11/2022 : 60 000 000 €
15/05/2023 : 106 400 000 €
15/05/2023 : 140 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2022
Statut
Référence
Signé | 11/11/2022
20220287
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IFAD - FOOD SECURITY LOAN
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 2650 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) is a specialised agency of the United Nations mandated to enable poor rural women and men to improve their food security and nutrition, raise their incomes and strengthen their resilience. The EIB loan to IFAD will finance investments that boost agricultural production and reinforce the food value chains to generate resilience. The operation aims to accelerate IFAD's support to developing countries.

The project will provide funding to IFAD's borrowing countries, that are low and middle income countries. The financed projects will aim inter alia at improving and strengthening food production systems including related policies and institutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

IFAD shall ensure that the final beneficiaries for the sub-projects receiving EIB financing, will comply with IFAD's Social Environmental and Climate Assessment Procedures (2021), IFAD's safeguards and mainstreaming policies, national legislation as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

Works and services for IFAD-financed projects are carried out according to the Borrower's/Recipient's procurement regulations to the extent that they are consistent with IFAD Project Procurement Guidelines that EIB has reviewed and found satisfactory and substantially aligned with the EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IFAD - FOOD SECURITY LOAN
Date de publication
13 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159370439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220287
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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