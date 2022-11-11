Une subvention d’assistance technique du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), géré par la BEI, aidera Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine par la taille, à mener les préparatifs nécessaires à l’acquisition d’une nouvelle flotte de tramways et à la reconstruction de l’infrastructure de tramway détruite par la guerre.

Une fois les préparatifs techniques terminés et les conditions réunies pour démarrer les travaux, la BEI envisagera le financement de l’ensemble du projet, ce qui aidera la ville à reconstruire et à améliorer la qualité et la durabilité de ses services de transport public.

La Banque européenne d’investissement (BEI), le conseil municipal de Kharkiv et Saltivske, l’entreprise municipale de dépôt de tram, ont officiellement lancé aujourd’hui leur partenariat dans la perspective du projet « Kharkiv City Urban Electric Transport ».

Ce projet a pour objectif principal de moderniser les services de tramway de la ville en achetant de nouvelles voitures et en rénovant les voies, les systèmes et les infrastructures de dépôt détruits par la guerre. Les préparatifs seront financés par une subvention d’assistance technique de 400 000 EUR financée par le FFATPO, qui est géré par la BEI.

La subvention BEI-FFATPO permettra au conseil municipal de Kharkiv de préparer un programme d’investissement cohérent et réalisable pour le financement de la BEI, qui devrait intervenir dès que la reconstruction à grande échelle de l’Ukraine ne sera plus sous la menace d’une agression russe.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « Nous devons nous tenir prêts à commencer à reconstruire l’Ukraine dès le moment où elle remportera cette guerre. Cela signifie que nous devons dès à présent commencer à préparer des plans de reconstruction. La signature de cette subvention du FFATPO de 400 000 EUR va dans la bonne direction, en nous permettant de revoir et de moderniser la planification des transports publics en Ukraine et de mettre en place une mobilité moderne, efficace, plus sûre et verte pour Kharkiv. La reconstruction des infrastructures de transport locales par l’intermédiaire de projets comme celui-ci sera une priorité dans la perspective d’accélérer le retour à la normale. Nous devons reconstruire l’Ukraine en mieux et, parallèlement, la rebâtir de façon à l’intégrer dans l’UE, où elle a toute sa place. Ce projet constitue une étape décisive dans cette direction et souligne une fois de plus l’engagement de la BEI à soutenir une Ukraine libre, démocratique, prospère et indépendante. »

Ihor Terekhov, maire de Kharkiv : « Il s’agira d’une rénovation et d’une extension majeures du réseau de tramway, qui n’avaient pas été entreprises par la ville depuis 30 ans. Elles revêtent une importance extrême dans le contexte de la mise en œuvre du plan de reconstruction de la ville immédiatement après une victoire de l’Ukraine. Kharkiv et notre dépôt de tramway ont besoin de l’expérience et des compétences adéquates pour préparer ces investissements. Le soutien au titre de l’assistance technique est très important pour réduire les risques liés à la préparation et à la mise en œuvre solide et opportune du projet. Une fois les hostilités terminées, la ville de Kharkiv et ses transports en commun seront encore meilleurs qu’avant. C’est pourquoi il est essentiel de commencer à planifier la reconstruction et la réparation, en donnant naissance à une ville idéale pour l’avenir. J’apprécie le soutien continu de la BEI. »

Renforcement du partenariat pour la reconstruction d’après-guerre des transports publics à Kharkiv

La modernisation de l’infrastructure du tramway est un élément essentiel du plan directeur de la reconstruction de Kharkiv et de son programme de développement des transports urbains électriques de surface pour la période 2021-2025, qui avait déjà été approuvé avant la guerre.

La BEI soutient depuis longtemps la modernisation des infrastructures de transport à Kharkiv. Le portefeuille de projets appuyés par la BEI comprend un prêt de 160 millions d’EUR pour l’extension et la modernisation du métro de Kharkiv, signé en 2017. La BEI a également accordé un prêt de 10 millions d’EUR à Kharkiv pour moderniser sa flotte de trolleybus et octroyé 45 millions d’EUR pour l’achat de nouvelles voitures de métro en 2020 au titre du prêt-cadre « Ukraine Urban Public Transport Project » (UUPTP).

La BEI intervient en Ukraine depuis plus de 15 ans. Depuis 2007, elle a investi plus de 7 milliards d’EUR dans le pays, en mettant l’accent sur le financement des infrastructures sociales et économiques, des transports et de la connectivité, de l’efficacité énergétique, du développement des PME, de l’action en faveur du climat et de l’innovation. Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle, la BEI travaille activement au sein de l’Équipe d’Europe pour apporter une aide et un soutien opportuns au peuple ukrainien. En novembre 2022, le financement total de la BEI en faveur de l’Ukraine depuis le début de la guerre à l’échelle du pays s’élève à 1,7 milliard d’EUR. Il est destiné à couvrir les besoins de financement urgents de l’Ukraine, à restaurer les infrastructures les plus gravement endommagées et à rétablir la prestation de services municipaux.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) a été créé par la BEI en 2010 afin de renforcer l’impact des projets d’investissement sur le développement et de financer des opérations d’assistance technique dans les pays du Partenariat oriental, dont l’Ukraine. Le fonds contribue à accélérer le développement du secteur privé et des infrastructures économiques et sociales ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.