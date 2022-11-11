Le FEI engage 250 millions d’EUR dans cinq fonds d’investissement pour mobiliser 2,5 milliards d’EUR d’investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale dans toute l’Europe : Growth Blue Fund I, PureTerra Ventures, Zintinus Fund I, Suma Capital Climate Impact Fund III et Eiffel Transition Infrastructure Fund.

Ces fonds investiront dans l’innovation alimentaire, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’économie circulaire, l’économie bleue et l’eau.

Quatre des cinq accords (Growth Blue Fund I, PureTerra Ventures, Suma Capital Climate Impact Fund III et Eiffel Transition Infrastructure Fund) sont soutenus au titre du programme InvestEU. Le programme InvestEU regroupe tous les outils financiers de l’UE pour appuyer l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est le principal bailleur de fonds européen en matière de capital-risque et de capital-investissement. Lors de la conférence des Nations unies sur le climat (COP 27), il a signé un montant total d’engagements de 247 millions d’EUR pour permettre à cinq fonds d’investissement de soutenir 2,5 milliards d’EUR d’investissements dans l’action climatique, qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie.

Ces nouveaux financements contribuent à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de la feuille de route visant à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050, ainsi qu’à la réalisation du plan REPowerEU, qui a vocation à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte.

L’investissement convenu – avec le soutien du programme InvestEU – permettra aux gestionnaires de fonds de clôturer une première collecte de ressources ou d’atteindre la taille visée.

Le FEI a engagé les montants suivants :

28 millions d’EUR dans Growth Blue Fund I, un fonds de capital-investissement axé sur l’économie bleue et les activités économiques durables liées aux océans. Le fonds investira principalement dans de petites et moyennes entreprises portugaises dans tous les secteurs ;

30 millions d’EUR dans PureTerra Ventures, un fonds de capital-amorçage axé sur les technologies de l’eau. Le fonds investit dans de petites et moyennes entreprises de l’Union européenne qui développent des technologies de rupture en vue de changer la donne dans l’utilisation, la préservation et le traitement de l’eau. Il s’agit du premier fonds de ce type axé sur le secteur de l’eau en Europe et du premier investissement axé sur l’eau dans le portefeuille de capital-risque du FEI ;

39 millions d’EUR dans Zintinus Fund I, un fonds de capital-risque axé sur des investissements en phase de croissance dans l’innovation alimentaire durable en Europe, en particulier les protéines de substitution, les aliments fonctionnels, la nutrition propre et la réduction du gaspillage alimentaire ;

75 millions d’EUR dans Suma Capital Climate Impact Fund III, un fonds d’infrastructure destiné aux projets entièrement nouveaux ciblant la transition énergétique et l’économie circulaire, principalement en Espagne ;

75 millions d’EUR dans Eiffel Transition Infrastructure Fund, un fonds innovant destiné à fournir un financement relais en fonds propres pour des infrastructures liées aux énergies renouvelables en Europe.

Les signatures fournissent une orientation claire pour le FEI. Il jouera un rôle clé dans la contribution du Groupe BEI à REPowerEU, grâce à une enveloppe spécifique supplémentaire pour ses investissements en fonds propres dans des fonds destinés à soutenir les entreprises innovantes et la trajectoire de l’Union européenne vers la neutralité carbone.

Alessandro Tappi, directeur des investissements du FEI : « La contribution au programme de transition écologique de l’Union européenne est une priorité absolue pour le FEI et le Groupe BEI. Cette dimension est devenue encore plus importante et urgente face à la crise énergétique actuelle. Nous sommes donc très heureux d’investir dans cinq fonds d’investissement qui apporteront une contribution cruciale à la transition énergétique dans un éventail de secteurs, de l’eau à l’alimentation en passant par les infrastructures. La signature de ces engagements à l’occasion de la COP 27 envoie un signal fort au marché : il est possible et indispensable pour notre avenir commun d’investir dans des technologies et modèles économiques écologiques. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et membre du Conseil d’administration du FEI : « Les nouveaux engagements pris aujourd’hui mobiliseront 2,5 milliards d’EUR d’investissements du secteur privé en faveur du climat et démontreront comment la mise à profit du savoir-faire et de l’objectif du capital-risque et du capital-investissement accélère les investissements à fort impact liés au climat. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé du financement de la protection de l’environnement et de l’action pour le climat et membre du Conseil d’administration du FEI : « Le soutien du FEI aux investissements du secteur privé, confirmé aujourd’hui, permettra d’intensifier le déploiement des technologies vertes et de mettre au point des solutions innovantes pour contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Europe. Il illustre la manière dont le Groupe BEI renforce ses financements dans le domaine de l’action en faveur du climat pour faire face à l’urgence climatique. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « La transition verte doit être accélérée, elle ne saurait être retardée. Le programme InvestEU vise à mobiliser des investissements privés afin de favoriser le soutien nécessaire à cette transition. Les accords signés en témoignent clairement, tout comme ils témoignent du rôle d’InvestEU pour contribuer à faire sortir de terre des projets d’investissement durables dans toute l’Union européenne. »

Miguel Herédia, gestionnaire chez Growth Blue : « Growth Blue partage la vision d’un modèle économique plus durable et de la décarbonation de nos sociétés et méthodes de production. Nous sommes convaincus que l’océan jouera un rôle crucial dans cette transition, car c’est l’une des rares solutions de substitution permettant de produire des protéines, de l’énergie ou de nouveaux matériaux pour répondre à une demande en augmentation stimulée par la croissance démographique. Nous devons également protéger l’océan de l’impact du modèle économique mondial actuel. Nous pensons y parvenir en répondant aux attentes de nos investisseurs en matière de durabilité comme de rendement. »

Job van Schelven, associé chez PureTerra Ventures : « L’eau est le fondement de la vie, mais elle reste largement sous-valorisée. Le cycle global de l’eau est interrompu, et cela fait longtemps qu’il doit être restauré. Le Fonds européen d’investissement soutient l’ambition de PureTerra : de l’eau propre pour tous et toutes. Les associés de PureTerra remercient InvestEU et Dutch Future Fund d’avoir su apprécier la nécessité d’un savoir-faire dans le secteur de l’eau et d’une expérience entrepreneuriale pour le déploiement de solutions conférant le plus grand impact. Avec cet engagement dans le domaine de l’eau, le Fonds européen d’investissement incite les marchés financiers à reconnaître les besoins et les débouchés liés à la pénurie d’eau. »

Olaf Koch, associé chez ZINTINUS : « La transition du système alimentaire représente l’un des principaux enjeux et débouchés de notre époque. Nous sommes pleinement déterminés à soutenir de jeunes entreprises dans ce secteur et à accompagner leur trajectoire de croissance. Avoir le FEI comme partenaire est un privilège et un encouragement de poids. »

Enrique Tombas, PDG de Suma Capital : « Nous nous félicitons du soutien apporté par le FEI à notre fonds d’infrastructure d’impact de troisième génération pour lutter contre les changements climatiques. Nous développons cette activité depuis dix ans avec la ferme résolution de bâtir un avenir plus inclusif et décarboné, et cet engagement est porté par nos convictions. »

Pierre-Antoine Machelon, responsable de l’activité d’investissement en infrastructures chez Eiffel : « En fournissant des fonds propres indispensables à des producteurs d’électricité et des promoteurs d’énergies renouvelables indépendants de taille moyenne, Eiffel Transition Infrastructure Fund accélère le développement de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable pour aider l’Europe à parvenir à la souveraineté énergétique et générer un impact positif important sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques. »

Les accords ont été signés lors d’une manifestation organisée par le FEI en marge de la COP 27 sur le thème de la contribution des fonds européens de capital-risque, de capital-investissement et d’infrastructure à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. La manifestation, qui passait en revue les principaux obstacles à l’augmentation des investissements dans la transition énergétique, comportait un discours liminaire de Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et était animée par Alessandro Tapi, directeur des investissements du FEI. Une table ronde a réuni trois gestionnaires de fonds soutenus par le FEI qui se sont dotés de solides stratégies vertes : Nicolas Piau, co-fondateur et PDG de TiLT Capital Partners, Julia Padberg, associée chez SET Ventures, et Michal Kurtyka, conseiller en stratégie chez Eiffel Investment Group.

Informations générales

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour concrétiser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Growth Blue Fund I est un fonds de capital-investissement soutenu par le Fonds européen d’investissement, qui est axé exclusivement sur des entreprises du secteur de l’économie bleue, en vue d’une utilisation des ressources océaniques favorisant une croissance économique durable. Le fonds se concentre principalement sur le Portugal, dont il estime qu’il présente plusieurs avantages concurrentiels dans les différents secteurs ciblés, en particulier l’alimentation et l’énergie.

PureTerra Ventures est la seule entreprise d’investissement à se concentrer uniquement sur les technologies de rupture dans le secteur de l’eau. Elle investit dans des technologies innovantes prometteuses liées à l’eau susceptibles de changer, d’améliorer ou de remplacer la chaîne de valeur existante. Elle met l’accent sur des entreprises qui tiennent leur excellence d’une équipe de gestion spécialisée et expérimentée, d’une position solide en matière de propriété intellectuelle, d’un statut à part sur le marché et d’un potentiel de croissance important. PureTerra Ventures est un investisseur actif qui apporte du capital de croissance et met également à profit son réseau mondial et ses connaissances du secteur de l’eau pour aider les entreprises à exploiter des possibilités de croissance.

ZINTINUS est un fonds de capital de croissance spécialisé dans la technologie alimentaire qui cible les protéines de substitution, les aliments fonctionnels, la nutrition propre et la réduction du gaspillage alimentaire. Ses bureaux sont à Berlin, en Allemagne. ZINTINUS entend proposer sa combinaison sans équivalent de connaissances, d’expérience et de réseaux pour accompagner la transition positive des systèmes alimentaires, en jetant les bases d’une création de valeur supérieure tout au long de la chaîne au bénéfice des consommateurs, de l’environnement et des investisseurs.

Suma Capital est un gestionnaire d’actifs alternatifs indépendant axé sur les objectifs qui cible des investissements ayant trait à la durabilité dans le cadre de trois programmes différents : les infrastructures, la croissance et le capital-risque. Avec plus de 700 millions d’EUR sous gestion, Suma Capital est un acteur européen reconnu sur le segment des petites et moyennes entreprises. La division Infrastructures est une initiative pionnière qui soutient la transition énergétique et l’économie circulaire depuis dix ans grâce à des investissements en fonds propres. Elle vise à obtenir des retombées positives sur les plans tant financier que social et environnemental. Dans le prolongement de deux précédents fonds d’impact fructueux, SC Climate Impact Fund III (FCRE) est un fonds relevant de l’article 9 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et a une taille cible de 300 millions d’EUR.

Eiffel Investment Group est un gestionnaire d’actifs qui totalise environ 4,5 milliards d’EUR d’encours (données au 30 septembre 2022, y compris engagements non utilisés). Les clients d’Eiffel Investment Group sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, fonds communs de placement, fonds de pension, banques, grands gestionnaires de patrimoine et investisseurs publics) ainsi que des particuliers, par des réseaux de distribution intermédiée. Eiffel Investment Group cultive une forte expertise industrielle, notamment dans le domaine de la transition énergétique, mais aussi dans la santé, l’agroalimentaire et le numérique. Il finance les entreprises et leurs actifs dans le cadre de quatre grandes stratégies : la dette privée, les infrastructures de transition énergétique, le capital-investissement, les actions et crédits cotés. La mission d’Eiffel Investment Group est d’investir pour un monde durable. Ses stratégies d’investissement visent à générer non seulement une solide performance financière, mais aussi un impact positif sur l’environnement et la société.

La BEI à la COP 27

Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez notre page web dédiée. La BEI occupe également un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la Zone bleue et organise une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une procédure d’inscription simple en deux étapes, vous aurez un accès permanent aux dernières informations sur notre programme.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également au déploiement d’investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investiront dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.