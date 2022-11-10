© Flo Schepers

Le Fonds pour l’énergie Overijssel mobilise 50 millions d’EUR aux côtés de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour soutenir encore plus de projets énergétiques.

Des prêts assortis de conditions avantageuses bénéficieront aux entreprises durables qui souhaitent favoriser la durabilité de leur consommation d’énergie ou produire de l’énergie renouvelable.

Avec l’investissement de la BEI, la force de frappe du Fonds pour l’énergie s’élèvera à 330 millions d’EUR à l’horizon 2027.

Energiefonds Overijssel (EFO) a signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement. La cérémonie de signature s’est tenue à Enschede, à l’occasion du 10e anniversaire du Fonds. L’investissement de la BEI porte la force de frappe du Fonds à 330 millions d’EUR d’ici à la fin de 2027, ce qui lui permettra d’accorder des prêts plus avantageux pour des projets liés aux énergies vertes et à la durabilité dans la région.

Anouk Blüm, directrice générale d’Energiefonds Overijssel : « Le soutien au projet de coopération Enschede Energie est un bon exemple de l’intensification des financements que nous permettent les ressources de la BEI. Dans le cadre d’une collaboration locale réunissant des volontaires et des habitants d’Enschede et fondée sur le savoir-faire du Fonds, l’EFO a permis le financement d’un projet solaire photovoltaïque. Ainsi, avec le soutien de la population locale, nous rendons progressivement l’ensemble de la province plus durable. »

Le Fonds pour l’énergie vise les projets destinés à économiser l’énergie et (ou) à produire de l’énergie renouvelable au niveau local, par exemple via l’installation de panneaux solaires sur les toits des entreprises. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la province d’Overijssel en matière de mise en œuvre d’énergies nouvelles et à l’objectif général des Pays-Bas de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. Tous les projets soutenus par ce financement doivent donc avoir un « impact énergétique », c’est-à-dire qu’ils doivent favoriser une réduction de la consommation d’énergie, la production d’énergies renouvelables ou la transition écologique.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Le Fonds pour l’énergie Overijssel soutient l’objectif néerlandais de rendre le pays climatiquement neutre d’ici 2050. « Après le Fonds pour l’énergie du Limbourg, la BEI se réjouit de pouvoir désormais soutenir un dispositif aussi important dans la province d’Overijssel. La durabilité donne des résultats, non seulement pour l’environnement, mais aussi au niveau du portefeuille. Nous sommes donc à l’écoute d’autres provinces qui disposent de fonds similaires ou qui souhaitent mettre en place un tel mécanisme. »

L’accord de prêt, mis en œuvre en collaboration avec la province d’Overijssel, découle de la volonté de longue date des autorités provinciales d’utiliser les ressources de l’UE à l’appui des entreprises régionales. Eddy van Hijum, député provincial d’Overijssel en charge de l’économie : « L’EFO contribue depuis 10 ans à la transition énergétique et à la réduction des émissions de CO 2 . Il est plus urgent que jamais d’assurer un approvisionnement énergétique indépendant, vert et abordable. Cela nécessite une consommation d’énergie plus intelligente et, en fin de compte, plus économique et un engagement fort en faveur de la production d’énergie verte. En particulier en cette période où les prix de l’énergie montent en flèche, l’EFO peut faire la différence en finançant des coopérations énergétiques locales, des organisations de la société civile et des entreprises innovantes ou de taille moyenne. Avec les moyens supplémentaires de la BEI, le Fonds peut donner l’impulsion qui est aujourd’hui si nécessaire. Et nous en sommes fiers ! »

Outre des projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, l’EFO finance des réseaux de chaleur et des projets innovants en matière d’énergies durables. Les investissements soutenus par le Fonds devraient permettre de réaliser des économies considérables et de réduire sensiblement les émissions de CO 2 , conformément aux objectifs de la BEI en tant que banque du climat de l’Union européenne. La décision finale relative à tous les investissements revient au Fonds, qui est géré par StartGreen Capital, l’un des plus grands gestionnaires de fonds dans le domaine du financement d’impact.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Ses actionnaires sont les États membres de l’UE (un peu plus de 5 % pour les Pays-Bas) ; la BEI peut ainsi emprunter de l’argent sur le marché des capitaux à des taux très favorables. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE liés à la croissance durable, à l’emploi et au climat. L’année dernière, la BEI a consacré plus de 2 milliards d’EUR à des projets aux Pays-Bas dans les domaines de la santé, des PME et des économies d’énergie.

Energiefonds Overijssel est le premier et le plus grand fonds régional des Pays-Bas dans le domaine de l’énergie. Il a été créé en 2012 par la province d’Overijssel. Il contribue à l’accélération de la transition énergétique en finançant de nouveaux projets énergétiques durables dans la province. Il n’intervient pas de manière traditionnelle avec des subventions, mais par le biais de participations, de prêts et de garanties. Le Fonds contribue principalement à la réalisation des objectifs provinciaux en matière d’énergies nouvelles, ainsi qu’à l’objectif général néerlandais de neutralité climatique d’ici 2050 (objectif national : réduction de 55 % des émissions de CO 2 d’ici 2030). L’EFO vise à atteindre une réduction cumulée des émissions de CO 2 de 2 millions de tonnes à l’horizon 2027. Globalement, le Fonds contribue à l’emploi, à la réduction des émissions de carbone, à l’esprit d’entreprise et à l’innovation dans la province. Le Fonds est géré par StartGreen Capital.