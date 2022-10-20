La BEI, l’UE et la BERD présentent le programme de dépollution du canal de drainage de Kitchener lors de la Semaine de l’eau du Caire.

Le mécanisme soutiendra le développement et la durabilité des infrastructures égyptiennes.

Des ministères et des donateurs discutent de l’état d’avancement du programme, qui bénéficiera à plus de 6 millions de personnes.

Lors de la Semaine de l’eau du Caire, la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Union européenne (UE) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont discuté de l’évolution de leur soutien conjoint à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de dépollution du canal de drainage de Kitchener en Égypte.

Cette initiative intégrée offre une nouvelle approche de la dépollution du pays : il s’agit de s’attaquer simultanément à plusieurs sources de pollution pour obtenir un impact maximal. Il s’agit également du premier programme de ce type à être mis en œuvre en Égypte et il pourrait être reproduit dans d’autres régions et pays.

La dépollution et la réhabilitation du canal de drainage permettront non seulement d’améliorer les conditions sanitaires et environnementales des 6 millions de personnes vivant dans le bassin hydrographique de cette infrastructure, mais aussi de renforcer l’agriculture en améliorant la qualité de l’eau d’irrigation dans les trois gouvernorats de Kafr El Sheikh, Gharbeya et Dakahleya, dans la région du Delta.

Nahed Eskandar, directeur de l’unité d’exécution du projet au sein du ministère du développement local, Walid Hakiki, directeur de l’unité d’exécution du projet au sein du ministère des ressources en eau et de l’irrigation, et Mounir Hosny, chef de l’unité de gestion du projet de la société de participation pour l’eau et l’assainissement (Holding Company for Water and Wastewater) de Kitchener, ont assisté à l’événement. Khalid Hamza, BERD, directeur, responsable des opérations en Égypte ; David Allan, BERD, directeur associé, Infrastructures durables, Walid Salim, ingénieur hydraulique principal à la BEI ; et Marco Migliorelli, délégation de l’UE, responsable de la transition verte.

Lors de cet événement, la BERD, la BEI et l’UE ont abordé les progrès réalisés et les prochaines mesures à prendre dans la gestion des trois volets du projet, à savoir l’amélioration de la gestion des déchets solides urbains, la réhabilitation du canal de drainage et l’extension du réseau d’assainissement.

Les institutions ont également discuté des avantages du programme pour la santé et l’environnement, tels que la dépollution de la branche de Damiette du Nil grâce au détournement complet du canal de drainage Omar Bek, et l’amélioration de la qualité de l’eau d’irrigation dans le système de drainage de Kitchener. Le projet devrait également empêcher le déversement de déchets solides polluant le canal de drainage.

La BERD et la BEI accordent des prêts de 148 millions d’EUR et de 213,9 millions d’EUR, respectivement, pour financer le programme d’investissement. En outre, l’UE s’est engagée à hauteur de 45 millions d’EUR sous forme de subventions pour des dépenses d’investissement et une assistance technique.

Khalid Hamza, chef de la représentation de la BERD en Égypte : « Nous sommes très fiers de notre collaboration avec l’UE, la BEI et les ministères locaux, et nous nous réjouissons de partager notre expérience en matière de gestion de la dépollution du canal de drainage de Kitchener à l’occasion de la Semaine de l’eau du Caire. Ce projet unique contribuera à améliorer la qualité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement liés au canal de drainage de Kitchener. Il devrait améliorer les conditions sanitaires et environnementales des habitants de 182 villages. »

Christian Berger, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Égypte : « L’Union européenne est active dans le secteur de l’eau depuis plus de dix ans. Elle collabore avec l’Égypte pour améliorer la qualité de vie en étendant la couverture des services d’eau et d’assainissement, en améliorant la qualité des ressources aquifères et en favorisant la coopération entre les institutions européennes et égyptiennes. Dans le cadre de l’initiative Équipe Europe dans le secteur de l’eau, le projet du canal de drainage de Kitchener illustre parfaitement une utilisation optimale des subventions de l’UE dans le cadre d’une approche holistique inédite visant à dépolluer en appliquant, de manière intégrée, des solutions viables aux différentes sources de pollution. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement soutient les investissements à fort impact dans le secteur de l’eau en Égypte et dans le monde afin d’améliorer l’accès à l’eau potable, de favoriser l’adaptation aux changements climatiques et d’améliorer le traitement des eaux usées. La BEI se réjouit de se joindre à des partenaires égyptiens et internationaux à l’appui de cette initiative visionnaire de lutte contre la pollution du canal de drainage de Kitchener, qui améliorera l’irrigation de 193 000 hectares de terres et profitera aux localités du delta du Nil. »

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/