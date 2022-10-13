© Spindiag

Spindiag utilisera le prêt de la BEI pour poursuivre la mise au point et la commercialisation de sa plateforme de test rapide par PCR, visant le SRAS-CoV-2 et d’autres agents pathogènes infectieux majeurs.

Le prêt de 15 millions d’EUR de la BEI bénéficiera de la garantie du Volet Recherche sur les maladies infectieuses (IDFF) du dispositif InnovFin de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 15 millions d’EUR à Spindiag GmbH, une jeune entreprise spécialisée dans les systèmes de diagnostic in vitro dont l’objectif est de protéger les patients et les hôpitaux contre les agents pathogènes responsables de maladies infectieuses. Le projet financé par la BEI permet de poursuivre le développement de la plateforme de test et de diagnostic PCR de Spindiag, qui sera utilisée dans des établissements de santé, par exemple dans les hôpitaux.

Le système Rhonda PCR entièrement automatisé de Spindiag se compose d’un analyseur, appelé lecteur Rhonda, et d’une cartouche de test insérable, appelée disque Rhonda. Cette plateforme innovante fournit des résultats de tests PCR fiables et de qualité laboratoire en moins d’une heure, ce qui facilite son intégration dans la pratique clinique quotidienne.

Ce système a été mis au point pour un contrôle précis des infections sur le lieu de soin, comme dans les services d’urgence ou les salles des hôpitaux, dans le but de protéger les patients et les professionnels de la santé contre des agents pathogènes potentiellement dangereux. La procédure de test est simple et très conviviale : les échantillons sur écouvillon peuvent être insérés directement dans la cartouche de test sans pipetage manuel ; elle contient également déjà tous les réactifs nécessaires au test. Cela permet de gagner du temps et de réduire au minimum le risque potentiel d’infection pour les utilisateurs.

Le financement de la BEI sera utilisé pour la recherche, l’intensification de la production et la prospection d’autres marchés européens, en plus de l’Allemagne. L’opération intervient dans le cadre du volet « Recherche sur les maladies infectieuses », un instrument financier innovant à haut risque créé dans le cadre du programme européen InnovFin. L’IDFF permet à la BEI de financer des projets très risqués, où le risque est lié à la mise au point réussie de composés, de médicaments ou d’appareils médicaux et à leur future commercialisation. Le risque de la BEI est entièrement couvert par la Commission européenne.

La gamme actuelle de tests Rhonda comprend un test PCR pour le SARS-CoV-2, un test combiné pour la détection différenciée du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial (RSV), ainsi qu’un test pour le staphylocoque doré méticilline résistant (MRSA), une bactérie pharmaco-résistante. L’entreprise prévoit d’étendre sa plateforme de test de manière à pouvoir détecter, à l’avenir, jusqu’à 36 agents pathogènes en moins d’une heure.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations de la banque de l’UE en Allemagne : « La BEI soutient les recherches de Spindiag, car les agents pathogènes infectieux dans les hôpitaux sont devenus un défi qui doit être relevé par des approches innovantes, telles que celle de Spindiag. Le volet IDFF du dispositif InnovFin s’est révélé utile dans la recherche médicale. »

Daniel Mark, PDG et cofondateur de Spindiag : « En fournissant simplement des résultats de diagnostic, Spindiag offre une solution innovante de contrôle des infections. Nous sommes heureux que la BEI ait reconnu le potentiel de Rhonda et qu’elle nous soutienne dans la lutte contre la menace que représentent les agents pathogènes infectieux pour les professionnels de la santé et les patients. Les fonds de la BEI permettent à Spindiag de mettre au point d’autres tests dans le domaine du contrôle des infections, qui sont d’une importance capitale, d’accroître ses capacités de production et de mettre en œuvre plus rapidement ses plans d’expansion commerciale. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le volet Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin (« InnovFin Infectious Diseases Finance Facility » ou « IDFF ») offre une gamme de produits financiers allant des instruments de dette standard aux financements de type apports de fonds propres, d’un montant généralement compris entre 7,5 millions d’euros et 75 millions d’euros, à des acteurs innovants œuvrant à la mise au point ou à la fabrication de vaccins, de médicaments ou d’appareils médicaux et de diagnostic innovants, ou à de nouvelles infrastructures de recherche visant à lutter contre les maladies infectieuses. Les coûts du projet peuvent couvrir des technologies validées en laboratoire, qui nécessitent de faire l’objet d’essais cliniques pour pouvoir poursuivre leur développement, en plus de la recherche préclinique complémentaire. Ce produit est mis à disposition directement par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement.

Spindiag GmbH est une jeune pousse spécialisée dans les systèmes de diagnostic in vitro, basée à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. L’entreprise a été fondée en 2016 par une équipe d’experts de renommée internationale dans les domaines des technologies microfluidiques, des laboratoires sur puce et des sciences de la vie ; elle résulte d’un essaimage de l’institut Hahn-Schickard et de l’Université de Fribourg. Spindiag vise à fournir des résultats de diagnostic rapides de manière simple : avec son système de test PCR rapide Rhonda, les professionnels de la santé dans les hôpitaux et autres établissements de soins disposent d’une plateforme durable pour un contrôle fiable des infections au lieu de soin. Forte d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 100 employés répartis sur trois sites locaux, Spindiag développe et commercialise son système de test basé sur sa propre technologie microfluidique. L’entreprise a déjà reçu de nombreux prix, notamment de la part d’experts en soins de santé tels que B. Braun dans le cadre du concours CODE_n et de Techniker Krankenkasse conjointement avec Handelsblatt dans le cadre du concours health-i. Spindiag est certifiée conforme à la norme EN-ISO 13485.