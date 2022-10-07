Le Groupe BEI et la Commission européenne ont lancé ce jour à Rome le programme InvestEU. Son objectif ? Mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements dans l’Union européenne.

Quatre premières opérations italiennes au titre d’InvestEU ont été signées pour un montant total de 264 millions d’EUR : 45 millions d’EUR ont été octroyés à Acque Bresciane par la BEI pour améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services d’assainissement de la province de Brescia ; 30 millions d’EUR ont été investis dans le fonds Xenon FIDEC par le FEI pour promouvoir l’économie circulaire ; une garantie de 100 millions d’EUR a été accordée à Intesa Sanpaolo par le FEI pour soutenir les investissements, les besoins de liquidités et la transition numérique et écologique des PME et des petites ETI innovantes ; une garantie de 84 millions d’EUR a été octroyée à Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. par le FEI pour appuyer les investissements et répondre aux besoins de liquidités des PME et des petites ETI établies dans le Nord-Est.



La Commission européenne et le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), ont organisé un événement à Rome pour marquer le lancement du programme InvestEU en Italie et la signature des quatre premières opérations dans ce pays. Doté d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR, le programme vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements dans toute l’Europe afin de soutenir les priorités stratégiques de l’Union européenne, comme le pacte vert pour l’Europe ou la transition numérique.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, Daniele Franco, ministre de l’économie et des finances, Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé des affaires économiques, Dario Scannapieco, PDG de Cassa Depositi e Prestiti, et Fabio Pammolli, président du comité d’investissement InvestEU, ont présidé à l’ouverture de l’événement en accueillant les quelque 100 clients et parties prenantes qui y participaient.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « InvestEU, le nouveau programme européen de soutien aux investissements dans l’Union européenne, est un outil essentiel pour le financement des projets à plus haut risque et à fort impact qui contribuent à rendre l’économie européenne plus verte et plus numérique. L’événement d’aujourd’hui nous a donné l’occasion non seulement de présenter à nos clients les produits financiers et les services de conseil proposés par le Groupe BEI, mais aussi de signer les quatre premières opérations qui bénéficient de la garantie InvestEU en Italie. Soutenir le secteur de l’eau, promouvoir l’économie circulaire et investir dans les petites et moyennes entreprises actives dans des secteurs clés comme ceux de la durabilité, de l’innovation et de la culture, sont autant de priorités stratégiques du programme InvestEU pour revitaliser l’économie européenne qui a fortement pâti d’abord de la pandémie et, à présent, de la guerre en Ukraine ».

Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l’économie : « InvestEU offre de belles perspectives aux entreprises italiennes et je suis heureux d’être présent aujourd’hui à Rome pour son lancement. Nous avons devant nous une montagne d’investissements à effectuer. InvestEU nous permettra de faire arriver les financements là où ils sont les plus nécessaires en vue de stimuler l’innovation, l’emploi et la croissance. Les quatre premiers accords au titre d’InvestEU signés aujourd’hui avec des partenaires italiens sont d’excellents exemples et je tiens à féliciter toutes les entités ayant œuvré à leur mise en œuvre. J’espère voir beaucoup d’autres accords de ce type dans les mois et les années à venir. »

Alessandro Tappi, directeur des investissements du FEI : « InvestEU apporte une nouvelle vague de financements qui permettront de promouvoir l’innovation, la transition vers une économie plus durable et la création d’emplois en Italie et en Europe. C’est pourquoi l’initiative est parfaitement alignée sur les objectifs du FEI. Il s’agit d’un outil conçu pour soutenir les PME dans leur transformation verte et numérique. Il permettra aussi de promouvoir l’efficacité énergétique et de faire en sorte que l’Europe reste compétitive afin d’attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements. »

Les quatre premières opérations italiennes dans le cadre d’InvestEU ont également été signées au cours de l’événement.

Secteur de l’eau : 45 millions d’EUR octroyés à Acque Bresciane par la BEI

Améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services de traitement des eaux usées dans la région de Lombardie, voilà l’objectif principal de ce prêt de 45 millions d’EUR, dont la première tranche de 40 millions a été signée aujourd’hui. Le prêt est accordé par la BEI, avec le soutien du programme InvestEU, à Acque Bresciane (AB), une société de service public assurant le service intégré de l’eau auprès de 97 communes regroupant une population de 580 000 habitants au sein de l’« espace territorial optimal » (ou ATO, pour ambito territoriale ottimale) de Brescia, en Lombardie.

Grâce au soutien de la banque de l’UE et de la Commission européenne, par l’intermédiaire d’InvestEU, Acque Bresciane renforcera les infrastructures hydrauliques existantes afin d’améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services d’assainissement dans la province de Brescia. Les investissements prévus contribueront à accroître l’efficacité opérationnelle et énergétique d’Acque Bresciane. Ils généreront des avantages sociaux substantiels, en aidant à lutter contre les changements climatiques et, partant, amélioreront la santé publique au niveau du territoire, et en élargiront les possibilités d’emploi.

L’efficacité énergétique se traduira par des économies d’énergie totales estimées à 4 402 MWh par rapport au scénario de référence, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’énergie d’environ 1 600 ménages italiens.

La BEI est la banque européenne du climat. Avec plus de 1 600 projets et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés, elle est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Le financement octroyé à Acque Bresciane (AB) s’ajoute aux accords récemment signés avec Iniziative Bresciane (INBRE), BrianzAcque (BA), le groupe CAP, Tea Spa, Alfa, Veritas et SMAT. Compte tenu des besoins importants en matière d’investissement dans le secteur de l’eau en Italie, la BEI a financé au cours des cinq dernières années plus de 30 opérations, pour un montant de 2,3 milliards d’EUR, contribuant ainsi à mobiliser des investissements de près de 7,6 milliards d’EUR au niveau national.

Économie circulaire et décarbonation : 30 millions d’EUR investis dans Xenon FIDEC par le FEI

Dans le cadre d’InvestEU, le FEI investit 30 millions d’EUR dans Xenon FIDEC (fonds italien pour la décarbonation et l’économie circulaire), un fonds de capital-investissement de première génération. L’objectif de cette opération est de stimuler les investissements dans la décarbonation et l’économie circulaire en Italie, en prolongeant la durée de vie utile des produits et des matériaux (matières premières et produits semi-finis) et en utilisant des énergies renouvelables et des matériaux recyclés, afin de régénérer le capital naturel et de promouvoir la biodiversité.

Avec un objectif de financement de 120 millions d’EUR, le fonds Xenon FIDEC soutiendra 8 à 10 PME et ETI actives dans des secteurs industriels clés pour la transition écologique, comme le recyclage des matériaux, la production d’énergies renouvelables (hydrogène, biocarburants et solutions de biométhane) ou encore le développement d’infrastructures vertes. Le fonds sera géré par une équipe dédiée d’experts ayant une longue expérience approfondie du secteur de l’énergie. Les projets contribueront également à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe en Italie.

Une garantie de 100 millions d’EUR accordée à Intesa Sanpaolo par le FEI pour soutenir les investissements, les besoins de liquidités et la transition numérique et écologique des PME et des petites ETI innovantes

Intesa Sanpaolo et le FEI signent un accord dans le cadre d’InvestEU portant sur deux garanties de portefeuille de 50 millions d’EUR chacune. La première promouvra l’innovation et la transition numérique, la seconde la durabilité et la transition écologique de l’économie. Grâce à ces outils, Intesa Sanpaolo et le FEI prévoient de mobiliser des investissements dans l’économie réelle pour un total de 250 millions d’EUR à l’appui de nouveaux projets favorisant la croissance de l’industrie italienne et axés sur les objectifs de durabilité.

Avec cette initiative, le groupe Intesa Sanpaolo confirme sa proximité avec le système économique, en collaborant avec l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux dans le but de trouver les meilleures solutions pour accompagner les entreprises sur la voie d’une croissance durable.

Garantie du FEI : Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. bénéficiera d’une garantie de 84 millions d’EUR visant à appuyer les investissements et à répondre aux besoins de liquidités des PME et des petites ETI établies dans le Nord-Est

Le FEI accorde une garantie de portefeuille de 84 millions d’EUR à Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. pour soutenir les investissements et répondre aux besoins de liquidités des PME et des petites ETI du Nord-Est. La garantie du FEI au titre d’InvestEU devrait contribuer à mobiliser au moins 170 millions d’EUR d’investissements au bénéfice de l’économie réelle. Plus précisément, 90 millions d’EUR au moins soutiendront les investissements des entreprises dans le domaine de l’innovation, 70 millions d’EUR au moins promouvront la durabilité environnementale, tandis que les 10 millions d’EUR restants stimuleront les investissements dans les activités culturelles et créatives.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme qui sont essentiels car ils mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’UE, comme le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique ou le soutien aux PME. Le programme InvestEU réunit plusieurs instruments financiers de l’UE destinés à soutenir les investissements, ce qui rend ce soutien financier plus simple, plus efficace et plus souple. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre à 75 % par le Groupe BEI (la BEI et le FEI), tandis que la part de 25 % restante sera mise en œuvre par des institutions financières internationales et des institutions nationales de promotion économique comme la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en Italie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.