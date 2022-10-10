La BEI finance des infrastructures de santé essentielles à Sainte-Lucie, qui pourra ainsi se préparer aux pandémies.

Le nouveau prêt contribue à la réponse de l’Équipe Europe à la pandémie de COVID‑19.

À l’occasion de la première visite du vice-président dans les Caraïbes, la délégation de la banque de l’UE étudie de nouvelles possibilités de financement à Sainte-Lucie.

La Banque européenne d’investissement octroie un prêt de 14 millions d’EUR (14 millions d’USD) visant à renforcer le système de santé saint-lucien. Une partie des plans envisagés par l’État pour répondre à la pandémie de COVID‑19 sera ainsi financée.

Le dernier appui ciblé en faveur du secteur de la santé de Sainte-Lucie apporté par la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, permettra d’améliorer les infrastructures sanitaires et de soutenir un secteur sévèrement touché par les difficultés liées à la pandémie de coronavirus.

Grâce au prêt accordé, il sera possible d’effectuer davantage de tests, de diagnostics et de mises à l’isolement pour lutter contre la pandémie de COVID‑19. L’approvisionnement en équipements de protection individuelle et autres fournitures médicales sera également assuré afin de garantir des ressources et du matériel adéquats. Ce financement contribuera à protéger les groupes vulnérables et à accélérer la reprise des activités économiques habituelles dans la région.

Philip J. Pierre, Premier ministre et ministre des finances de Sainte-Lucie, et Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, ont annoncé l’accord ce jour lors d’une cérémonie de signature qui s’est tenue à Castries.

Le prêt envisagé contribue à la réponse de l’Équipe d’Europe à la pandémie de COVID-19 et correspond parfaitement à l’un de ses piliers, à savoir le « renforcement des systèmes de santé, d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que des capacités et de la préparation des pays partenaires face à la pandémie ».

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Le financement de la reprise post-pandémique permet non seulement aux pays de se préparer aux futurs défis en matière de santé, mais favorise également une croissance durable et résiliente. L’accord signé aujourd’hui avec le gouvernement de Sainte-Lucie, dans le cadre de la réponse de l’Équipe Europe, joue un rôle crucial dans le renforcement du système de santé du pays. Par l’intermédiaire de BEI Monde, la banque de l’UE reste déterminée à apporter son soutien à la région des Caraïbes. »

Philip J. Pierre, Premier ministre et ministre des finances de Sainte-Lucie : « Ce prêt nous aidera non seulement à renforcer notre système de santé, mais il aidera aussi le gouvernement à honorer les engagements pris pendant la pandémie de COVID‑19. Nombreux sont nos engagements encore en suspens : les installations de mise à l’isolement, les médicaments et la poursuite du renforcement de notre système de santé doivent encore être financés. Ce prêt arrive à point nommé et nous en sommes très heureux. Quand je me suis entretenu avec le vice-président, il m’a indiqué avoir pour principe de placer les personnes au cœur de ses préoccupations. Cela cadre parfaitement avec notre politique en tant que gouvernement et en tant que parti, à savoir donner la priorité aux citoyens. »

Le financement accordé par la BEI permet d’accroître et d’adapter les capacités existantes en matière d’infrastructures sanitaires relatives au dépistage et au traitement des malades du COVID‑19, moyennant la reconfiguration et l’adaptation des hôpitaux et des établissements de santé, notamment des hôpitaux Owen King EU et St. Jude.

Il permettra aussi d’assurer l’approvisionnement en équipements de protection individuelle, tests, autres consommables et médicaments pour le dépistage et le traitement du COVID‑19, y compris les capacités nécessaires pour assurer le transport et la livraison. Le prêt contribue au renforcement des capacités des laboratoires dans le pays (Ezra Long Laboratory, etc.), à l’amélioration des capacités de mise en quarantaine et à l’isolement, y compris celles relatives à une future campagne de vaccination contre le coronavirus et à une unité d’approvisionnement et d’entreposage centralisés.

Le financement est conforme au « Plan gouvernemental de préparation et d’intervention contre le nouveau coronavirus 2019 » et au « Plan national de gestion des urgences de Sainte-Lucie » élaboré par le ministère de la santé et du bien-être en janvier 2020 et révisé en mars 2020. Le plan d’intervention couvre la prévention, la surveillance, le dépistage et le traitement, ainsi que la planification et la coordination de la mise en œuvre des mesures.

Les femmes jouent un rôle important dans la réponse à la maladie. Elles sont notamment en première ligne en tant que prestataires de services de santé et auxiliaires de vie à domicile, ce qui augmente leur risque d’infection. En appuyant la réponse des pouvoirs publics à la crise sanitaire, le projet contribue à atténuer les répercussions de la pandémie sur les femmes. Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable n° 3 (bonne santé et bien-être), n° 5 (égalité entre les sexes) et n° 1 (pas de pauvreté), auxquels l’UE et la BEI souscrivent pleinement.

La BEI à Sainte-Lucie

La BEI a commencé ses activités à Sainte-Lucie en 1981. L’accord le plus récent de la BEI à Sainte-Lucie a été signé avec la Banque de développement de Sainte-Lucie pour un montant de 5 millions d’EUR. Relevant de la Facilité d’investissement ACP, ce prêt est garanti par l’État de Sainte-Lucie.

La BEI apporte un soutien économique à des projets réalisés dans les Caraïbes en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis qu’elle y a débuté ses opérations en 1978, la BEI a apporté plus de 2 milliards d’EUR de financements à l’appui de 223 projets situés dans les Caraïbes.

BEI Monde – Accélérer la coopération avec l’UE et les pays partenaires dans le monde

Lancée en 2022, BEI Monde est la nouvelle branche de la banque de l’UE dédiée au développement. Elle s’appuie sur plus de six décennies d’opérations menées par la BEI en dehors de l’Union européenne et regroupe toutes les ressources de la Banque destinées aux opérations hors UE. BEI Monde permettra d’établir des partenariats solides et ciblés avec des pays du monde entier, y compris dans la région des Caraïbes.

BEI Monde veillera également à ce que des régions comme les Caraïbes bénéficient de mécanismes de financement lancés par l’Union européenne, comme le pacte vert pour l’Europe ou l’initiative Global Gateway. Ces programmes permettront d’intensifier le partenariat entre l’UE et ces pays et de mettre à disposition des solutions de financement durable à long terme pour les projets liés à la connectivité. Ils contribueront également à accélérer l’action climatique et la transition numérique et renforceront les systèmes de santé, l’éducation et la recherche.

Des outils financiers spécifiques et des mécanismes de soutien et d’assistance continueront d’être mis en place par l’intermédiaire de BEI Monde à l’appui de projets plus risqués dans le monde entier, notamment dans le domaine de l’action climatique, et feront en sorte que les populations les plus vulnérables aient accès à l’eau, à l’électricité et aux soins médicaux.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

