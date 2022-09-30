Werner Hoyer, président de la BEI, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, examineront les enjeux sanitaires mondiaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et la manière de construire des systèmes de santé résilients pour protéger et promouvoir la santé à l’avenir.

Les deux institutions appellent à continuer d’accorder la priorité, à l’échelle mondiale, à l’investissement dans la santé afin d’accroître la préparation, la cohésion et la prospérité dans les sociétés, et de promouvoir la recherche de solutions nouvelles et d’innovations.

En cette période où le monde se remet de la pandémie, il apparaît clairement qu’il est important et urgent de promouvoir des investissements efficaces, durables et équitables dans le domaine de la santé. Pour atteindre cet objectif, il faut une collaboration active entre les principales parties prenantes mondiales.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont réalisé des progrès tangibles dans la mise en place d’un portefeuille conjoint destiné à soutenir les investissements dans la santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire, représentant plus d’un milliard d’euros d’investissements en faveur du renforcement des systèmes de soins de santé primaires et de santé, de l’éradication de la poliomyélite, de la lutte contre le cancer et des initiatives du Fonds EGGF (Global Gateway Fund). La BEI et l’OMS ont des rôles complémentaires, la BEI soutenant les investissements et l’OMS donnant des orientations aux pays en ce qui concerne leurs besoins et les investissements d’impact stratégiques destinés à renforcer leur système de santé.

La BEI a invité le directeur général de l’OMS, M. Tedros, au siège de la BEI à Luxembourg, pour discuter des moyens de renforcer la collaboration entre les deux institutions, y compris la participation de la BEI au nouveau Fonds d'intermédiation financière pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. Par ailleurs, M. Tedros donnera le coup d’envoi et assurera la coprésidence de la première manifestation de haut niveau sur la santé réunissant la BEI et l’OMS, en collaboration avec Werner Hoyer, président de la BEI.

Les deux institutions ont organisé un événement en ligne, « Investir dans la santé pour tous », qui se déroulera le lundi 3 octobre de 13h30 à 17h00 (HEC). Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant au public, à l’adresse suivante :

Investir dans la santé pour tous — Project Syndicate (project-syndicate.org)

Werner Hoyer, président de la BEI : « La pandémie a montré à quel point notre monde est fragile : c’est un virus microscopique qui nous a fortement ébranlés. La crise du COVID-19 doit être un signal d’alarme. Nous ne devons pas choisir entre les investissements dans la santé et ceux en faveur du développement économique. Bien au contraire : un investissement dans les systèmes de santé est un investissement intelligent. Si les pays développés peuvent, dans une certaine mesure, réparer eux-mêmes les erreurs du passé, nous devons accroître les ressources dont disposent les pays en développement. À la BEI, nous sommes très fiers de notre solide coopération avec l’OMS, qui vise le déploiement d’investissements efficaces sur le terrain dans le monde entier. Je suis ravi d’accueillir M. Tedros dans les locaux de la BEI à Luxembourg, pour discuter de la manière dont nous pouvons encore amplifier notre impact commun à l’avenir.

« Au cours des deux dernières années, l’OMS et la BEI ont collaboré étroitement à la mise en œuvre d’approches financières innovantes pour renforcer les soins de santé primaires dans les pays d’Afrique », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Les investissements mobilisés par la BEI pendant cette période, qui se sont montés à plus de 1 milliard d’EUR, ont permis aux personnes dans le besoin d’accéder à des services de santé essentiels. Nous reconnaissons toutefois que le renforcement continu des systèmes de santé, grâce à des investissements constants, est essentiel pour garantir à tous l’accès à des services de santé de qualité, efficaces et abordables. »

Des experts, des décideurs politiques, des dirigeants de l’industrie et des représentants d’institutions du monde entier, y compris l’OMS, la BEI et la Commission européenne, participeront à l’événement. Trois tables ronds sont prévues sur les sujets suivants :

anatomie de la résilience : quels sont les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et comment construire des systèmes de santé résilients ;

: quels sont les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et comment construire des systèmes de santé résilients ; course contre la montre avec la maladie : investir dans la recherche-développement pour traiter et prévenir les maladies chroniques ;

: investir dans la recherche-développement pour traiter et prévenir les maladies chroniques ; santé sans frontières : c’est grâce à la coopération qu’il est possible de faire face aux pandémies et d’améliorer plus largement les systèmes de santé ; car personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas ;

Helen Clark, présidente du conseil d’administration de Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH), Suisse, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande et ancienne administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement, prononcera l’allocution de clôture.

« Investir dans la santé pour tous » aura lieu deux semaines avant le Sommet mondial de la santé, qui se tiendra à Berlin du 16 au 18 octobre. Il donnera l’occasion d’examiner de manière utile et au moment opportun la manière dont les organisations des Nations Unies, les institutions financières multilatérales, les secteurs public et privé, les entreprises et les universités peuvent travailler ensemble à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, et notamment l’objectif 3 qui a trait à la santé et au bien-être.

Les investissements dans le secteur de la santé et des sciences de la vie représentent un domaine important des activités de la Banque. Rien qu’en 2021, la BEI a mobilisé plus de 5,4 milliards d’EUR de financements pour les soins de santé afin de soutenir les programmes gouvernementaux nationaux ainsi que la recherche et le développement dans des domaines couvrant les réseaux de soins primaires, les hôpitaux généraux et la recherche médicale, ainsi que le vaccin révolutionnaire contre le COVID-19.

