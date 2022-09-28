120 millions d’EUR à l’appui de la transition de l’entreprise vers des pompes à chaleur électriques et une efficacité énergétique accrue.

Le prêt de la BEI est strictement lié à des critères environnementaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 120 millions d’EUR au Groupe Vaillant, fabricant de systèmes de chauffage, à l’appui de ses investissements dans la recherche‑développement et l’innovation en matière de technologies de chauffage modernes. Le projet sera mis en œuvre principalement au siège du Groupe à Remscheid, en Allemagne. L’opération comprendra également des investissements dans d’autres pays de l’UE, tels que l’Espagne, la France et la Slovaquie.

Vaillant, un groupe entièrement familial fondé en 1874, est le leader mondial du marché des appareils de chauffage central. Il conduit à un rythme élevé sa propre transformation en un fournisseur de premier plan de pompes à chaleur électriques. L’entreprise a déjà porté ses investissements dans les nouvelles technologies à 300 millions d’EUR en 2021 et prévoit d’augmenter encore ces investissements dans les années à venir. Avec ce prêt de 120 millions d’EUR, la BEI soutient la transition ambitieuse de Vaillant. Au cours de chacun des deux derniers exercices, l’entreprise a augmenté ses ventes de pompes à chaleur de plus de 50 %.

Le secteur des technologies de chauffage est en pleine mutation sous l’effet de la réglementation gouvernementale, de la numérisation et de l’évolution des exigences des clients. Suite aux répercussions des changements climatiques et aux discussions en cours sur l’approvisionnement en gaz naturel au regard de la guerre en Ukraine, les gouvernements européens soutiennent désormais de plus en plus l’électrification du secteur du bâtiment. En Allemagne, au premier semestre 2022, la vente globale de pompes à chaleur a déjà augmenté de 25 % par rapport à la même période de 2021.

La banque de l’UE s’attend généralement à des retombées positives sur l’environnement grâce à des produits offrant une efficacité énergétique accrue et une moindre consommation de combustibles fossiles. Le projet est donc parfaitement conforme aux objectifs de la Banque et de l’UE en matière de climat.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations de la BEI en Allemagne : « Nous sommes fiers de soutenir la transformation de l’industrie européenne des systèmes de chauffage en finançant le groupe Vaillant. Des projets comme celui-ci contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, qui est aujourd’hui responsable d’un cinquième des émissions globales. »

Stefan Borchers, directeur financier du Groupe Vaillant : « Nous avons clairement défini la voie à suivre pour faire figure de leader dans le domaine des pompes à chaleur respectueuses de l’environnement. Grâce au prêt de la BEI, qui est lié à des normes environnementales strictes, nous disposons d’une marge de manœuvre financière encore plus grande pour accélérer notre transformation, conformément à notre stratégie de financement « verte » liée aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Groupe Vaillant est une entreprise internationale basée à Remscheid, en Allemagne, qui opère dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Figurant parmi les chefs de file du marché et les leaders technologiques mondiaux, le Groupe Vaillant conçoit et fournit des produits, des systèmes et des services personnalisés favorisant un environnement de vie confortable. Sa gamme de solutions s’étend des appareils de chauffage efficaces fonctionnant à partir de sources d’énergie conventionnelles aux systèmes mettant en œuvre des énergies renouvelables. Au cours de l’exercice 2021, l’entreprise, qui est familiale depuis sa fondation en 1874, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,3 milliards d’EUR avec un effectif d’environ 16 000 personnes.