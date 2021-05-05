ADVANCED HEATING SYSTEMS

Fiche récapitulative
The project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to environmental friendly heating technologies during the 2022-2024 period.
The aim is to develop technologies and new innovative products in the areas of heat pumps, condensing boilers, wall-mounted boilers and services that help reduce greenhouse gas emissions and improve energy efficiency. The project also include related electronic control and connectivity technologies.
The RDI activities included in the financed project cover a wide range of innovative developments in the fields of heating, cooling, and ventilation technology.
Important positive knowledge spillovers through RDI cooperation with industrial and academic partners and upstream suppliers. Increase in the technological competence and leadership of the European HVAC sector.
Positive environmental spillovers through the development and manufacturing of products with enhanced energy efficiency, reduced use of natural resources and improved energy efficiency.
The Bank's technical contribution and advice is explained by the guidance provided to align the project scope with policy objectives at project origination and the monitoring requirements during project implementation.
The concerned RDI investments are expected to be carried out in existing facilities without changing the already-authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project related environmental details.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.