ADVANCED HEATING SYSTEMS

The RDI activities included in the financed project cover a wide range of innovative developments in the fields of heating, cooling, and ventilation technology.





Important positive knowledge spillovers through RDI cooperation with industrial and academic partners and upstream suppliers. Increase in the technological competence and leadership of the European HVAC sector.





Positive environmental spillovers through the development and manufacturing of products with enhanced energy efficiency, reduced use of natural resources and improved energy efficiency.





The Bank's technical contribution and advice is explained by the guidance provided to align the project scope with policy objectives at project origination and the monitoring requirements during project implementation.



