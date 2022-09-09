Les travaux sur cette route de 347 km permettront de diminuer les coûts du transport, de réduire la durée des trajets et de faciliter les exportations.

En visite au Malawi, le vice-président de la BEI souligne l’impact économique et social du projet.

La BEI, la Banque mondiale et l’Union européenne soutiennent un programme de modernisation de 191 millions d’euros.

La mise à niveau de la M001 améliorera les liaisons internationales avec la Zambie et l’accès à Dar es Salaam dans le cadre du corridor de transport régional nord-sud.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne ont confirmé aujourd’hui leur soutien à la rénovation de la route M001 lors d’une cérémonie à Lilongwe en présence du ministre des finances et des affaires économiques, de hauts responsables gouvernementaux et de représentants internationaux.

Une fois achevée, la réhabilitation de la route M001 devrait permettre de réduire les coûts de transport et les temps de trajet, de faciliter les exportations agricoles des communautés rurales et d’assurer une meilleure connexion internationale entre le Malawi et les pays voisins. Le nouvel investissement permettra d’améliorer la sécurité routière par la mise en conformité de la route avec les normes modernes.

Le concours financier de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne, qui s’élève au total à 139 millions d’euros (139 milliards de MWK) et s’inscrit à l’appui du programme de modernisation routière de 191 millions d’euros, a été salué lors d’une cérémonie ce jour à Lilongwe. Sosten Alfred Gwengwe, ministre des finances et des affaires économiques, Jacob Hara, ministre des transports et des travaux publics, Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, Rune Skinnebach, ambassadeur de l’UE, Francis Dimu, ingénieur et directeur général par intérim de l’administration des routes du Malawi, Stewart Malata, président-directeur général de Malawi Roads Fund Administration, et des représentants de la Banque européenne d’investissement assistaient à cette cérémonie.

« La route M001 est cruciale pour le Malawi compte tenu du besoin impératif d’améliorer les échanges commerciaux et les transports dans notre pays et vers les pays voisins. Il s’agit du principal axe de transport pour nos exportations agricoles et nos importations depuis les ports régionaux. Malheureusement, le corridor routier a besoin d’être réhabilité pour réduire non seulement les retards dans le transport et les coûts associés, mais aussi les besoins d’entretien importants. L’accord de financement conclu aujourd’hui permettra que, grâce au prêt de la Banque européenne d’investissement et à l’aide non remboursable de l’Union européenne, le Malawi bénéficie de meilleures liaisons de transport dans les années à venir », a déclaré Sosten Alfred Gwengwe, ministre des finances, de la planification économique et du développement.

« C’est un plaisir d’être à Lilongwe aujourd’hui pour témoigner du soutien de la Banque européenne d’investissement à la modernisation de la route principale du Malawi, qui apportera au pays comme à toute la région des avantages économiques et sociaux. Signée ce matin même, la subvention à l’investissement de l’Union européenne fera l’objet d’un panachage avec le prêt de la BEI, qui représente notre engagement individuel le plus important depuis le début de nos activités au Malawi en 1977. La BEI se réjouit de collaborer avec ses partenaires malawites, l’Union européenne et la Banque mondiale dans le cadre d’un projet véritablement transformateur qui permettra non seulement de réduire les coûts de transport et les retards, mais aussi de faciliter l’exportation des produits agricoles du Malawi vers les ports et les pays voisins », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« Il est essentiel d’améliorer les liaisons routières pour le développement économique durable du Malawi et de la CDAA. La M001 fait en effet partie du corridor nord-sud qui relie le Malawi et d’autres pays de la CDAA au port de Dar es Salaam. Lorsque les travaux de mise à niveau seront achevés, les agriculteurs de régions rurales disposeront d’un meilleur accès aux marchés locaux et notre pays pourra accéder plus facilement aux marchés internationaux. Au cours des 40 dernières années, la Banque européenne d’investissement a apporté son soutien pour améliorer l’approvisionnement en eau, l’agriculture, la sécurité aérienne et la situation énergétique de tout le Malawi. C’est grâce à son étroite coopération avec notre pays que le plus grand prêt jamais consenti par la banque de l’UE pour des investissements au Malawi a pu être signé ce jour », a ajouté Jacob Hara, ministre des transports et des travaux publics.

L’UE apporte son appui au secteur des transports local depuis quelque temps déjà. L’aide non remboursable qu’elle accorde vient s’ajouter à un programme en cours de 35 millions d’euros visant à remettre en état des routes en zones rurales dans 12 districts du Malawi.

« L’Union européenne est un partenaire clé du Malawi et se réjouit de soutenir cet investissement, le plus important dans le domaine des transports dans le pays. La modernisation de la route M001 accélérera le développement économique dans le pays et offrira à l’agriculture de nouvelles perspectives. Nous sommes heureux d’apporter au projet une aide non remboursable de 43 millions d’euros, par l’intermédiaire de la plateforme d’investissement pour l’Afrique, qui viendra s’ajouter aux contributions de partenaires nationaux, européens et internationaux », a pour sa part indiqué l’ambassadeur Rune Skinnebach, chef de la délégation de l’Union européenne au Malawi.

Amélioration des liaisons routières au Malawi

Le programme d’investissement concerne la réhabilitation de la M001, le principal axe routier vers la Tanzanie, qui représente un cinquième des exportations nationales et constitue un lien essentiel entre l’est de la Zambie et le port de Dar es Salaam, sur l’océan Indien.

Au total, la route sera réaménagée sur plus de 346 km, dont les tronçons entre Karonga et Songwe (46 km), entre Kacheche et Chiweta (66,5 km), et entre l’embranchement de Mzimba et celui de l’aéroport international de Kamuzu (234 km). Le tronçon partant de Karonga permet d’acheminer 22 % du commerce extérieur du Malawi jusqu’à Songwe, à la frontière avec la Tanzanie.

Toutes ces routes prioritaires sont situées dans des zones agricoles, dont les communautés bénéficieront des travaux de modernisation.

Un financement national et international pour un axe routier stratégique

La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 95,5 millions d’euros sur 20 ans, en complément d’une aide non remboursable de 43,1 millions d’euros de l’Union européenne, dans le cadre de la plateforme d’investissement pour l’Afrique, afin de financer le programme de remise en état de la route M001. S’y ajoutent une contribution de 20 millions d’euros apportée par l’État du Malawi, ainsi que les exonérations fiscales au titre de l’accord de partenariat UE-ACP (accord de Cotonou). En ce qui concerne l’aide non remboursable, un montant de 4,5 millions d’euros est réservé à l’assistance technique et servira à appuyer les travaux routiers ainsi qu’à assurer le suivi une fois ceux-ci achevés.

La Banque mondiale assure le financement du tronçon routier entre Karonga et Songwe. Le programme de modernisation de la M001 sera mis en œuvre par l’Autorité routière malawite, sous la supervision du ministère des transports et des travaux publics. Les travaux de construction devraient être achevés d’ici juillet 2024.

Amélioration des liaisons routières en Afrique

Au cours des dix dernières années, la BEI a prêté plus de 21 milliards d’EUR pour des investissements dans les secteurs public et privé en Afrique, dont 2,2 milliards d’euros pour des projets routiers. Elle a notamment appuyé les améliorations apportées à la grande route du Nord et à la grande route de l’Est en Zambie ou à des routes nationales à Madagascar, au Sénégal et en Ouganda, la construction du contournement de Kampala et l’aménagement d’autoroutes et de routes rurales au Maroc, en Tunisie et en Égypte.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à ses bureaux répartis dans le monde.