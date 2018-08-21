Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I

Signature(s)

Montant (.*)
133 966 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 133 966 000 €
Transports : 133 966 000 €
Date(s) de signature
9/09/2022 : 38 466 000 €
22/10/2019 : 95 500 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 38 466 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
Autres liens
Related public register
21/08/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Related public register
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Related public register
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Communiqués associés
Malawi : la BEI confirme un appui de 95 millions d’euros à la réhabilitation de la route M001 qui le traverse

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 22/10/2019
20140373
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
ROADS AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 192 million
EUR 247 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a multi-scheme road operation for the rehabilitation of about 347 km of the single carriageway M1 road in Malawi with no changes to the existing alignment. The project includes the civil works along five distinct road sections identified from north to south as follows: Karonga-Songwe (46km); Kecheche-Chiweta (66km); Jenda-Mzimba (47km); Kasungu-Jenda (86km); Kamuzu International Airport (KIA) - Kasungu (102 km), in addition two technical assistance components are included for project implementation and monitoring during the project cycle.

The objective of the project is to improve food security, access to trade and essential services through the provision of basic road infrastructure by providing a reliable and durable M1 road integrated into the Common Market for Eastern & Southern Africa (COMESA) North-South Corridor. The project is expected to increase the traffic safety and security of the M1 road.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The main environmental and social impacts for the project include resettlement of households and businesses, vegetation loss and increased safety risks and nuisance to the public during construction. Preliminary assessments have not indicated the presence of threatened species in the area of the road corridor and, given that this is an existing road corridor, the overall impact on fauna and flora is considered low with the implementation of mitigation and compensatory measures. The residual impact after compensatory and mitigating measures is expected to be limited and adequately addressed in the project's management plans.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Documents liés
21/08/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Autres liens
Communiqués associés
Malawi : la BEI confirme un appui de 95 millions d’euros à la réhabilitation de la route M001 qui le traverse

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86164206
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86164302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86169803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86169930
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85687364
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Date de publication
14 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124782065
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Date de publication
14 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126979856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Date de publication
14 Oct 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157358099
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Date de publication
14 Oct 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157347788
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140373
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/08/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Related public register
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Related public register
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta
Autres liens
Fiche récapitulative
MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Fiche technique
MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Communiqués associés
Malawi : la BEI confirme un appui de 95 millions d’euros à la réhabilitation de la route M001 qui le traverse

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Malawi : la BEI confirme un appui de 95 millions d’euros à la réhabilitation de la route M001 qui le traverse
Autres liens
Related public register
21/08/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Action Plan - Karonga-Songwe
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Resettlement Management Framework
Related public register
21/08/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Environmental and Social Impact Assessment Report - Karonga Songwe Road Project - Section M1
Related public register
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/03/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I
Related public register
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kamuzu International Airport to Mzimba
Related public register
14/10/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MALAWI M1 ROAD REHABILITATION I - Kacheche to Chiweta

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes