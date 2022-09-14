©Hervé Doulat/ Grenoble Alpes Metropole

6,1 milliards d’EUR pour les investissements et la R-D des entreprises

4,4 milliards d’EUR pour l’action en faveur du climat, l’énergie propre et l’eau

3,3 milliards d’EUR pour les transports durables

1,3 milliard d’EUR pour la santé, l’éducation, l’aménagement urbain et le logement

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 15,1 milliards d’EUR visant à accélérer l’investissement du secteur privé, l’action en faveur du climat, le développement des transports durables et l’aménagement urbain en Europe et ailleurs.

« Le monde traverse une crise énergétique sans précédent en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et comme l’a rappelé la présidente de la Commission européenne ce matin, les familles et les entreprises font face à des choix difficiles. De nouveaux investissements visionnaires sont essentiels pour assurer l'approvisionnement d’énergie propre. La BEI se réjouit de coopérer avec ses partenaires afin d’intensifier la production d'hydrogène vert et de mettre en œuvre les projets déjà répertoriés. La BEI a approuvé ce jour une large gamme de nouveaux investissements visant à accroître la production et la distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables, à promouvoir une utilisation accrue des transports durables et à contribuer à la réduction de la consommation d’énergie des entreprises et des ménages. Les nouveaux projets validés aujourd’hui, qui seront mis en œuvre par des partenaires tournés vers l’avenir, concourront à mieux protéger les populations vulnérables en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes contre les effets des changements climatiques et permettront une transition juste dans les régions fortement touchées par la transition énergétique », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

6,1 milliards d’EUR pour des financements ciblés à l’appui des entreprises et l’innovation privée

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni aujourd’hui à Luxembourg, a donné son feu vert à de nouveaux financements ciblés en faveur du secteur privé afin de soutenir la réalisation d’investissements durables par les entreprises et à des lignes de crédit spécifiques qui seront gérées par des partenaires financiers locaux.

Il s’agira notamment d’apporter un soutien direct à la recherche des entreprises afin de développer des batteries et des systèmes de chauffage domestique plus efficaces et de renforcer l’innovation aérospatiale.

De nouveaux dispositifs de prêt visant à accélérer les investissements agricoles en Italie et à garantir l’accès au financement pour les jeunes agriculteurs en France, à renforcer le crédit-bail pour l’acquisition de flottes commerciales durables en Roumanie et à accroître le soutien aux entreprises dirigées par des femmes en Afrique ont également été approuvés.

Le Conseil d’administration a par ailleurs donné son aval à des initiatives novatrices destinées à rationaliser le financement des investissements verts et durables effectués par des entreprises en Égypte et dans les pays des Caraïbes.

4,4 milliards d’EUR pour l’action en faveur du climat, l’énergie propre et l’eau

Le Conseil d’administration a approuvé de nouveaux financements de la BEI ayant vocation à améliorer le transport de l’énergie, à exploiter les énergies propres et à adapter des infrastructures hydriques locales à un climat en évolution.

Les fonds de la Banque soutiendront notamment de nouvelles initiatives de financement ciblant l’énergie éolienne, photovoltaïque, hydroélectrique et géothermique en France, l’énergie solaire à petite échelle en Italie et de plus grands parcs éoliens dans le centre de l’Espagne. La BEI a également confirmé son appui à des aménagements relatifs à la gestion des déchets à Grenoble et à des projets de recyclage à grande échelle aux Pays-Bas et en Belgique.

De nouveaux projets visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en eau à Sao Tomé et à moderniser le traitement des eaux souterraines par l’une des plus grandes sociétés d’approvisionnement en eau aux Pays-Bas ont également été avalisés.

3,3 milliards d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a autorisé le financement de nouvelles rames de métro à Paris et Sofia, de trains régionaux à Munich et de trams-trains à Karlsruhe. Il a aussi apporté son soutien à un nouveau programme visant à accélérer les investissements dans des parcs de véhicules commerciaux à faibles émissions partout en Europe.

Il a également validé un appui à des investissements en matière de sécurité routière en Roumanie, à la modernisation de la voie rapide S1 en Pologne et à la mise à niveau de liaisons routières entre le pays enclavé qu’est le Tchad et des ports côtiers.

1,3 milliard d’EUR pour la santé, l’éducation, l’aménagement urbain et le logement

La BEI a approuvé un concours à la construction d’un nouvel hôpital régional aux Pays-Bas et aux activités de recherche menées par le gouvernement régional de Madrid.

Le Conseil d’administration a soutenu une initiative pionnière visant à assurer une transition juste grâce à de nouveaux investissements de grande envergure dans la région de Macédoine occidentale, dans le nord de la Grèce, fortement tributaire de l’exploitation du lignite.

Les populations de toute l’Europe bénéficieront de nouveaux investissements appuyés par la BEI ayant pour objectif la construction de milliers de logements économes en énergie et abordables en Suède et en Autriche, le renforcement des réseaux de fibres optiques en Pologne ainsi que l’accélération de l’aménagement urbain en Espagne et du développement régional en Pologne.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI