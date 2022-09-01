© Bundesforste

La banque de l’UE prête 3 millions d’EUR à Österreichische Bundesforste pour soutenir l’adjonction de quatre éoliennes.

D’ici 2030, l’Autriche entend couvrir 100 % de sa consommation d’électricité grâce à des sources d’énergie renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt à Österreichische Bundesforste AG pour financer la construction et l’exploitation de quatre éoliennes supplémentaires destinées à renforcer la capacité du parc éolien de Pretul, dans le Land de Styrie. Le coût global du projet est estimé à 21 millions d’EUR.

La BEI a soutenu le projet de Pretul dès le début : elle a accordé en 2015 un prêt initial de 36,7 millions d’EUR à Österreichische Bundesforste en vue de la construction d’un parc éolien de 42 MW composé de 14 éoliennes d’une puissance de 3 MW chacune, ainsi que d’une ligne de 7 km reliant celles-ci à un poste électrique existant. Ce parc éolien fonctionne depuis 2017.

Les quatre nouvelles éoliennes fourniront une puissance supplémentaire de 16,6 MW au parc éolien, situé au sommet d’une crête montagneuse à proximité de Pretulalpe, à environ 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Compte tenu de sa localisation en milieu alpin, le projet sera l’un des premiers en Autriche à utiliser le tout dernier modèle de turbine conçu pour un climat froid.

La BEI s’associera à la banque commerciale autrichienne Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) pour mettre ce financement à disposition.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ces éoliennes supplémentaires doperont la production d’électricité en utilisant des ressources renouvelables et contribueront à réduire les émissions de carbone et la pollution, par rapport à l’utilisation de combustibles fossiles. La BEI est donc fière de participer à ce projet respectueux du climat. »

« En particulier dans des périodes comme celles-ci, nous qui sommes une entreprise axée sur la préservation de la nature, nous nous engageons à développer la production d’énergie renouvelable sur nos terres d’une manière à la fois durable et écologiquement compatible, et nous aidons ainsi notre pays à s’engager dans un tournant énergétique », a ajouté Georg Schöppl, directeur général de Österreichische Bundesforste AG.

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Österreichische Bundesforste AG est la société autrichienne de protection de la nature. Elle prend soin des ressources naturelles du pays – forêts, lacs et montagnes –, les protège et les gère en respectant les principes de la durabilité. Österreichische Bundesforste AG (ÖBf) est la plus grande entité qui gère les espaces naturels en Autriche, puisque 850 000 hectares sont placés sous sa responsabilité. Quelque 10 % du territoire autrichien, dont 74 des plus grands lacs, et 15 % de ses zones forestières, sont gérés par ÖBf. Sur le plan économique, l’entreprise exerce des activités dans les domaines suivants : foresterie et filière bois, chasse et pêche, immobilier, services et énergies renouvelables. La durabilité est le principe directeur qui sous-tend toutes les activités de l’entreprise. Elle tente de trouver le meilleur équilibre possible entre ses propres intérêts et les considérations écologiques et économiques, qu’elle évalue en continu. En phase avec son slogan « La forêt du futur », Österreichische Bundesforste AG s’attaque aux défis du changement climatique en gérant activement les forêts. En effet, ce sont les forêts administrées de manière durable qui seront les mieux à même de répondre aux exigences écologiques et sociales de demain. Öbf AG est détenue à 100 % par la République d’Autriche.

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (RLB OÖ) est la cinquième banque d’Autriche ; son bilan est supérieur à 50 milliards d’EUR. RLB OÖ dessert des entreprises implantées dans toute l’Autriche et dans le sud de l’Allemagne, et les soutient en leur proposant une gamme complète de services bancaires. À titre de service spécial, RLB OÖ fournit des fonds propres dans le cadre de successions et d’acquisitions d’entreprises, ainsi que des apports de capital destinés à renforcer la base de fonds propres d’entreprises en expansion rapide.