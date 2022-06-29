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PRETUL II

Signature(s)

Montant
2 640 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 2 640 000 €
Énergie : 2 640 000 €
Date(s) de signature
12/07/2022 : 2 640 000 €
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21/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRETUL II
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Autriche : la BEI appuie l’agrandissement du parc éolien de Pretul
Projet apparenté
ONSHORE WIND GREEN ENERGY PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juin 2022
Statut
Référence
Signé | 12/07/2022
20210695
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRETUL II
OESTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 3 million
EUR 21 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of four wind turbines with a total capacity of 16.78 MW in the state of Styria, Austria. The project is an extension to an existing wind farm (Pretul).

The project contributes to the national renewable energy targets as set out in the final National Climate and Energy Plan, published in December 2019. Austria aims to provide 100% of electricity consumption from renewable energy sources by 2030. The financing of this project also contributes to Bank's lending priority objectives on energy (Renewable Energy) as well as on climate action (transversal).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental and social risks associated with such exposed locations can be higher than for other onshore wind farms.

The EC has exempted all contracts, which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive 2004/17/EC (EC decision 2008/585/EG). No public procurement is therefore required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRETUL II
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150604610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210695
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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