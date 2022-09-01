© Getty

Autrefois la rivière la plus sale d’Allemagne, l’Emscher sera complètement débarrassée des eaux usées à compter de 2022.

La fin de l’extraction du charbon dans la région centrale de la Ruhr améliorera la qualité de vie et créera des emplois.

Pour la Banque européenne d’investissement (BEI), le nettoyage de l’Emscher, dans la Ruhr, est un projet phare nécessitant la construction d’un tout nouveau système de gestion et de traitement des eaux usées.

Depuis 2011, la BEI soutient ce projet de longue haleine au moyen de prêts qui s’élèvent au total à 1,8 milliard d’EUR. La dernière tranche de 500 millions d’EUR, d’une durée de 45 ans, a été signée fin 2020, ce qui garantit des taux d’intérêt bas à long terme pour l'Emschergenossenschaft, la société allemande de gestion des eaux usées.

La réhabilitation de la rivière désormais achevée, Werner Hoyer, président de la BEI, souligne le caractère exemplaire du projet : « Il illustre comment une région façonnée par des décennies d’exploitation industrielle peut retrouver un aspect quasi naturel. Les habitants de la Ruhr retrouvent non seulement leur rivière, mais aussi leur qualité de vie. Je suis donc extrêmement fier que la banque de l’UE appuie l’Emschergenossenschaft dans ce projet très important. »

Des projets comme celui de la réhabilitation de l’Emscher sont essentiels pour un environnement durable et la protection du climat. Werner Hoyer considère la nette amélioration de la qualité de vie comme essentielle pour attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois à la suite de l’arrêt de l’exploitation minière dans la région. « Ce sont précisément ces projets qui témoignent de ce que l’Europe fait pour ses citoyens de manière concrète », dit-il.

Le projet de réhabilitation de l’Emscher offre une occasion unique de redessiner le paysage urbain de la Ruhr entre Holzwickede et Dinslaken. L’objectif est également de faire de la région de l’Emscher un lieu où il fait bon vivre et travailler grâce à des projets qui vont bien au-delà de la rivière en améliorant durablement le cadre de vie et l’environnement professionnel.

Un changement structurel s’est opéré dans les années 1980 avec la fin de l’extraction du charbon : l’industrie lourde traditionnelle a cédé la place à la technologie de pointe et au secteur des services. Selon une étude de l’université de Dortmund, à ce jour, 44 000 emplois ont été créés dans la région à la suite du projet de réhabilitation de l’Emscher.

En 1992, l’Emschergenossenschaft, l'entité publique responsable de la gestion des eaux usées depuis 1899, a poursuivi, avec les municipalités de la région, les travaux de ce projet de longue haleine. Un montant total de 5,5 milliards d’EUR a été investi à ce jour. Au début des années 1990, l’Emscher était encore considérée comme la rivière la plus sale d’Allemagne, car pendant des décennies, les eaux usées provenant des mines, de l’industrie et des ménages ont été rejetées dans le lit de béton de la rivière et laissées pendant longtemps sans aucun traitement.

Pour que le lit de béton de 80 kilomètres retrouve quasiment son état naturel, un système d’égout souterrain, équipé de stations d’épuration modernes, à partir duquel les eaux usées traitées sont rejetées dans la Ruhr, a été construit. À compter de cette année, l’Emscher est complètement exempte d’eaux usées, ce qui en fait l’une des rivières les plus propres d’Allemagne.

