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EMSCHER RENATURIERUNG III

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Eau, assainissement : 500 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2020 : 500 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 04/12/2020
20200089
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EMSCHER RENATURIERUNG III
EMSCHERGENOSSENSCHAFT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance the investment program of North Rhine-Westphalia to modernise the regional waste water system in the period 2020 - 2024.

The aim of the project is to improve the ground- and surface water quality and ensure compliance with the Urban Waste Water Directive (91/271/EC), the Water Framework Directive (2000/60/EC), and the Floods Directive 2007/60/EC. The project will improve the management of the Emscher River basin and the quality of life of around 2.3 million inhabitants of the Northern Ruhr area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Several of the construction schemes included in the project might fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. EIA procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. Where appropriate, the requirements of the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC) are applied. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply these EU Directives.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG III - Planfeststellungsbeschluss zur ökologischen Verbesserung der Emscher im Mündungsbereich
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132897422
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200089
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG III - Link to initial EIA and amendments
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132993100
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200089
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EMSCHER RENATURIERUNG III - Abwasserkanal Emscher und Ökologischer Schwerpunkt Holtener Feld - Anpassungen / Änderungen
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132992397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200089
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMSCHER RENATURIERUNG III
Date de publication
14 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131086361
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200089
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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