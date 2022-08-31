© Hanova

Le fournisseur de logements municipaux hanova va construire 640 nouveaux appartements à louer.

Les appartements sociaux et intermédiaires répondront aux normes élevées de l’UE en matière d’efficacité énergétique.

Le prêt de la BEI sera le premier en Allemagne à bénéficier de l’appui du budget de l’UE dans le cadre du nouveau programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI), soutenue par le nouveau programme InvestEU, va prêter 60 millions d’EUR au fournisseur de logements municipaux hanova. Le prêt soutiendra le programme de construction par hanova de logements sociaux et intermédiaires dans la ville de Hanovre, lesquels répondront également aux normes élevées de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique.

hanova est l’organisme municipal de logement de Hanovre depuis 1927 ; elle possède environ 15 000 logements. Elle soutient la politique de logement de la ville, notamment en construisant de nouveaux appartements sociaux et intermédiaires disponibles à la location. Le projet porte sur la construction de 640 nouveaux locaux d’habitation, dont 232 logements sociaux et 408 logements intermédiaires.

Ce projet est le premier en Allemagne à bénéficier d’un prêt de la BEI dans le cadre du nouveau programme InvestEU. Grâce à la garantie InvestEU accordée au titre du budget de l’UE, la Banque sera en mesure de combler un déficit de financement en proposant un prêt non garanti assorti d’une très longue durée.

L’économie de Hanovre, la capitale du Land de Basse-Saxe, est en pleine croissance. La ville possède un centre urbain attrayant, avec une population qui augmente rapidement et donc une demande de logements en hausse. Comme dans de nombreuses zones urbaines en Allemagne, les loyers ont fortement augmenté ces dernières années. Le projet contribuera à remédier aux déséquilibres du marché local du logement en fournissant des solutions adéquates et abordables aux résidents locaux à faibles et moyens revenus. En Basse-Saxe, le seuil de revenu pour le logement social s’élève à 23 000 EUR par an pour un ménage de deux personnes.

Le projet d’hanova est également économe en énergie : 82 % des bâtiments atteindront une performance énergétique d’au moins 20 % supérieure à la norme allemande KfW 55 s’appliquant aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Le reste visera une performance énergétique d’au moins 10 % supérieure à cette norme. Le projet est également conforme à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments.

Il s’inscrit donc pleinement dans le cadre des objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Il contribuera à réduire les émissions de CO 2 dans les bâtiments et appuiera les efforts de Hanovre pour devenir climatiquement neutre. Le projet favorisera également l’inclusion sociale et offrira aux personnes à revenu faible et intermédiaire davantage de possibilités de logement pour vivre dans la ville.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes » : « Cet accord est un excellent exemple de la manière dont InvestEU peut contribuer à la réalisation de nos objectifs sociaux et écologiques communs tout en ayant un impact positif et significatif sur la vie de nos populations. Il s’agit du premier projet bénéficiant de l’appui d’InvestEU en Allemagne ; 640 nouveaux logements sociaux et intermédiaires répondant à des normes élevées en matière d’efficacité énergétique seront ainsi mis à disposition à Hanovre. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations de la BEI en Allemagne : « Avec hanova, nous démontrons que même les nouvelles constructions économes en énergie ne sont pas toujours synonymes de loyers élevés. Nous sommes fiers que ce projet contribue à soutenir et à développer une ville dynamique. »

Karsten Klaus, le directeur de hanova, est d’accord : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé en la BEI un partenaire qui aidera hanova à atteindre son objectif : fournir à la ville de Hanovre des logements neufs abordables, économes en énergie et durables. »

Karsten Klaus, le PDG de hanova, est d’accord : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé en la BEI un partenaire qui aidera hanova a atteindre son objectif : fournir à la ville de Hanovre des logements neufs abordables, économes en énergie et durables. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investiront dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

En tant que groupe municipal, hanova contribue à façonner le développement urbain de Hanovre afin de rendre la capitale du Land de Basse-Saxe plus attrayante et agréable à vivre. Ce faisant, la réussite économique et la responsabilité sociale sont toujours équilibrées. En tant que plus grand fournisseur de services immobiliers à Hanovre, hanova gère des locaux résidentiels et commerciaux, construit des écoles et des jardins d’enfants, crée des places de stationnement et développe activement la ville chaque jour – dans le respect de la cité, avec un parc immobilier à échelle humaine.