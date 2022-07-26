© Compugroup Medical

La société allemande CompuGroup Medical (CGM) développe des solutions logicielles pour les médecins, les dentistes, les pharmacies et les hôpitaux.

Le projet soutenu concerne des logiciels pour les prestataires de soins et des plateformes de santé numériques pour la gestion des hôpitaux et des cabinets médicaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient les activités de recherche-développement et d’innovation du spécialiste de la santé numérique, CompuGroup Medical, par un prêt de 200 millions d’EUR. Le projet appuyé permettra de développer des solutions logicielles pour les prestataires de soins et des plateformes de santé numériques pour la gestion des hôpitaux et des cabinets médicaux en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE.

L’entreprise, dont le siège est situé à Coblence, est l’un des principaux fournisseurs de l’Union européenne dans le secteur de l’informatique de la santé et met au point des logiciels pour les médecins, les dentistes, les pharmacies et les hôpitaux. Le nouveau projet permettra de concevoir des plateformes de santé numériques et d’autres outils logiciels qui intègrent des données médicales provenant de cabinets médicaux et d’hôpitaux pour améliorer l’échange d’informations sur les soins de santé, la recherche axée sur l’informatique et le soutien au diagnostic fondé sur l’intelligence artificielle.

Il sera mis en œuvre dans les centres de recherche de CGM, principalement en Allemagne. Ce projet est conforme à la priorité de l’UE de soutenir la transformation numérique des systèmes de santé et pourrait contribuer à combler le fossé entre l’Union européenne et les États-Unis en matière d’innovation numérique dans le secteur de la santé. Quelque 300 nouveaux emplois qualifiés pourraient être créés au cours des quatre années de déroulement du projet. Sa mise en œuvre engendrera environ 5 400 années-personnes de travail au sein de l’UE.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La BEI est fière de soutenir les activités de recherche-développement et d’innovation de cette entreprise numérique innovante dans le domaine de la santé. La transition numérique du secteur de la santé est essentielle à la compétitivité de l’Union européenne et au soutien d’emplois de qualité. En finançant ce projet, la BEI aide à combler le fossé numérique entre l’Union européenne et les États-Unis, ainsi que la fracture numérique au sein de l’Union. »

Michael Rauch, porte-parole et directeur financier de CompuGroup Medical : « Nous croyons fermement en la transformation numérique du secteur de la santé et nous sommes très heureux que la Banque européenne d’investissement ait choisi de s’associer à nous. Grâce au prêt de la BEI, nous concrétisons encore davantage notre ambition reposant sur le principe que personne ne devrait souffrir ni mourir à cause d’un manque d’informations médicales. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement BEI), l’institution de financement à long terme de l’Union européenne, a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ses activités concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA est l’un des chefs de file mondiaux de la santé en ligne. S’appuyant sur un chiffre d’affaires ayant atteint 1,025 milliard d’EUR en 2021, l’entreprise conçoit des progiciels qui facilitent toutes les activités médicales et l’organisation des cabinets médicaux, des pharmacies, des laboratoires, des hôpitaux et des organismes sociaux. Ses services d’information à destination de tous les acteurs du système de santé et ses dossiers de santé personnels hébergés sur le web contribuent à des soins de santé plus sûrs et plus efficaces. Les services de CompuGroup Medical assistent une clientèle unique de plus de 1,6 million d’utilisateurs, dont des médecins, des dentistes, des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé dans les établissements hospitaliers et les services de soins ambulatoires. Disposant de sites dans 19 pays et distribuant des produits dans 56 pays à travers le monde, CompuGroup Medical est l’entreprise de santé en ligne qui bénéficie d’une des couvertures les plus larges parmi les professionnels de la santé. Plus de 8 500 employés hautement qualifiés apportent aux clients des solutions innovantes pour répondre aux exigences sans cesse croissantes du système de santé.