© Câmara Municipal de Lisboa

Lisbonne, la première municipalité européenne à bénéficier directement du soutien de l’UE dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, recevra 90 millions d’EUR au titre du prêt-cadre de 250 millions d’EUR approuvé par la BEI.

Le financement de l’UE permettra de moderniser des infrastructures publiques dans la capitale portugaise afin de renforcer la prévention des inondations au titre d’un prêt-cadre consacré à la revitalisation.

Le prêt bénéficie de l’appui du FEIS, le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la municipalité de Lisbonne ont signé la dernière tranche de 90 millions d’EUR d’un prêt-cadre de 250 millions d’EUR au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, afin d’appuyer la revitalisation urbaine de la ville. Cette opération favorisera l’inclusion sociale et aidera Lisbonne à lutter contre les changements climatiques.

Le soutien financier de la banque de l’UE portera notamment sur l’amélioration du système de drainage de la ville, ce qui contribuera à accroître la résilience de Lisbonne face aux changements climatiques et à mieux la préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les tempêtes.

Le prêt de la BEI est garanti par le budget de l’UE. Le projet financé au titre de ce prêt-cadre de la BEI aura des effets bénéfiques directs sur les conditions de vie des personnes qui vivent et travaillent à Lisbonne. Il portera notamment sur la construction d’infrastructures urbaines destinées à améliorer la qualité des espaces publics dans certains quartiers de la ville ainsi que sur la rénovation du front de rivière de la capitale portugaise.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Les investissements en faveur du développement durable dans les villes contribuent à créer des environnements plus propres et plus agréables pour les populations urbaines. Le prêt de 90 millions d’EUR en faveur de la municipalité de Lisbonne aidera la ville à lutter contre les changements climatiques et à mieux se préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les tempêtes. Ce financement de l’UE intervient à un moment où les villes sont confrontées à un certain nombre de défis majeurs et la BEI est fière de faire partie de la solution. Ce concours aura des retombées positives visibles et tangibles pour les habitants actuels de Lisbonne, mais aussi pour les générations futures. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Les conditions météorologiques extrêmes entraînent la mort et la destruction au Portugal et dans de nombreuses autres régions d’Europe cet été. Ces événements nous rappellent avec force qu’il est urgent d’agir pour atténuer l’impact croissant des changements climatiques. Améliorer la résilience de nos villes face aux changements climatiques est une priorité essentielle et ce dernier soutien de l’UE en faveur de Lisbonne est particulièrement important dans ce contexte. »

Carlos Moedas, maire de Lisbonne : « Cet appui de la BEI nous permettra de mettre en œuvre l’un des projets les plus importants pour atténuer l’une des conséquences les plus graves des changements climatiques dans notre ville : les inondations. Nous voulons renforcer le partenariat stratégique de la municipalité de Lisbonne avec la BEI dans des domaines aussi essentiels que la durabilité et l’action pour le climat, l’économie bleue, l’innovation et le logement social. »

Soutien de la Commission européenne

Le Plan d’investissement pour l’Europe a été lancé à l’initiative de la Commission européenne en 2014 pour soutenir les investissements et rétablir l’emploi et la croissance en Europe. Il permet à la BEI, en tant que partenaire stratégique de la Commission, d’appuyer des projets innovants et qui comportent davantage de risques.

Au total, 48 projets et contrats financiers ont été signés au Portugal dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, soit un financement total de 4 milliards d’EUR, qui devraient mobiliser plus de 13,5 milliards d’EUR.

Pour en savoir plus sur le Plan d’investissement pour l’Europe au Portugal, consultez la page Plan d’investissement : Portugal | Commission européenne (europa.eu).