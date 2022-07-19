La BEI et ROVI ont signé à Madrid un accord de prêt de 50 millions d’EUR pour la recherche-développement et l’innovation.

L’entreprise espagnole ROVI bénéficie du prêt de la BEI pour ses activités de RDI concernant la technologie ISM® de libération prolongée des médicaments.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Laboratorios Farmacéuticos Rovi (ROVI) un nouveau prêt de 50 millions d’EUR pour financer ses activités de RDI portant sur de nouvelles avancées dans la technologie de libération prolongée des médicaments, brevetée par ROVI, dans des domaines tels que l’oncologie et le système nerveux central, ainsi que le développement et l’expansion de ses applications dans le domaine de la glycomique.

L’accord a été signé à Madrid par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et par le président-directeur général de ROVI, Juan López-Belmonte Encina.

ROVI est une entreprise espagnole spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de spécialités pharmaceutiques. Elle participe actuellement à la fabrication de la substance active, de même qu’aux activités de remplissage et finition pour le vaccin anti-COVID de Moderna. ROVI est spécialisée dans la fabrication des héparines de bas poids moléculaires (HBPM), que l’OMS recommande comme médicaments essentiels pour les patients atteints de COVID-19 hospitalisés en soins intensifs.

Le prêt de la BEI contribue à accélérer la stratégie de RDI de ROVI en soutenant les investissements de cette entreprise hautement innovante.

Le financement générera des effets externes positifs substantiels pour l’industrie pharmaceutique européenne, en contribuant aux efforts de l’UE visant à couvrir des besoins médicaux non satisfaits et à garantir des emplois qualifiés.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La BEI est déterminée à promouvoir les investissements en RDI en Espagne tout en contribuant à préserver l’emploi qualifié. Une entreprise européenne qui peut contribuer de manière significative à la solution aux pandémies actuelles et futures offre un avantage stratégique significatif à l’Europe et à l’Espagne. Je suis heureux que ce prêt aide ROVI à contribuer à une recherche compétitive qui accroît les connaissances pharmaceutiques en Europe dans des domaines importants pour l’amélioration de la santé de ses citoyens. »

Juan López-Belmonte Encina, PDG de ROVI : « L’innovation et la recherche font partie de notre ADN en tant que société pharmaceutique, étant donné que nous parions sur des solutions qui améliorent la santé des personnes. Chez ROVI, nous avons une stratégie de R-D solide qui nous rend optimistes, car nous espérons qu’à la suite des nouveaux lancements, la R-D deviendra l’un des moteurs stratégiques du groupe dans les années à venir. Par conséquent, la confiance que la BEI nous renouvelle afin que nous puissions continuer à progresser dans nos projets de R-D représente une grande chance pour notre entreprise. »

Financement des activités de recherche-développement

Le prêt de la BEI financera les activités de R-D de ROVI consacrées à diverses technologies d’administration de médicaments, notamment dans les domaines de la psychiatrie et de l’oncologie, ainsi qu’à la mise au point et à l’amélioration de produits dans le domaine de la glycomique. Il soutiendra également la R-D en matière de développement préclinique et clinique (essais cliniques, approbations réglementaires), l’accès au marché et le déploiement international du portefeuille de produits mis au point en interne par l’entreprise.

Deuxième prêt de la BEI à ROVI

ROVI collabore avec la BEI depuis 2017. Avant la signature de ce nouveau prêt, la BEI avait octroyé 45 millions d’EUR à ROVI pour financer son programme de RDI axé sur les technologies d’administration et de libération prolongée de médicaments, en lien avec des traitements contre le cancer et les troubles neurologiques.

ROVI est une société pharmaceutique paneuropéenne engagée dans la recherche, le développement, la fabrication sous contrat et la commercialisation de petites molécules et de spécialités biologiques. La société, en expansion internationale continue, possède des filiales au Portugal, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Pologne. Elle dispose d’un portefeuille commercial diversifié de plus de 40 produits parmi lesquels, notamment, son produit phare, Bemiparin, distribué dans 89 pays. De même, en 2017, ROVI a lancé le biosimilaire de l’énoxaparine qu’elle a mis au point en interne en Europe, et désormais commercialisé dans 38 pays. ROVI continue de développer sa technologie ISM®, un axe de recherche de pointe dans le domaine de la libération prolongée de médicaments, dont les avantages ont été démontrés.