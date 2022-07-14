© Blickfeld

Le financement contribuera au développement de ses produits et à l’essor de ses ventes de solutions de capteurs intelligents pour des applications automobiles et industrielles.

Les fonds de la BEI soutiendront cette jeune pousse à croissance rapide dans son expansion aux États-Unis et en Asie.

Le financement est couvert par une garantie de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) mettra 15 millions d’EUR à la disposition de la société Blickfeld GmbH, un fabricant de matériel et éditeur de logiciels pour les solutions LIDAR intelligentes. Le financement s’inscrit dans le cadre du programme de prêt d’amorçage-investissement de la BEI, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes à forte croissance. Le financement est couvert par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), associé au « plan Juncker ».

LIDAR signifie en anglais Light Detection and Ranging, soit détection et mesure de distance par onde lumineuse. Il s’agit d’une méthode de perception de l’environnement. La lumière y est utilisée sous la forme d’un laser pulsé pour détecter, classer et compter des objets. Les capteurs LIDAR produisent des informations tridimensionnelles précises sur la forme et les propriétés des surfaces des objets environnants. À l’avenir, les solutions LIDAR devraient être davantage utilisées pour la conduite autonome et de nombreux usages industriels.

La technologie est déjà mise en œuvre pour la détection, dans le respect de la protection des données, des flux de véhicules et de piétons dans les espaces de vente et les lieux publics. Elle est également utilisée pour optimiser les flux de trafic dans le domaine de l’urbanisme (ville intelligente) et pour réduire les fausses alarmes dans les systèmes des bâtiments et de sécurité. En outre, la perception précise en trois dimensions de l’environnement peut faciliter la quantification, jusqu’à lors difficile et coûteuse, de matériaux, tels que la betterave sucrière, les engrais ou les matériaux de recyclage.

Blickfeld se servira des fonds pour accélérer encore le développement de ses solutions LIDAR destinées à la conduite autonome et à diverses applications industrielles et renforcer sa position sur des marchés internationaux clés. L’entreprise compte actuellement 130 collaborateurs, mais ce chiffre augmente rapidement. Elle s’attache actuellement à ouvrir des bureaux régionaux sur des marchés internationaux tels que les États-Unis et la Chine. La technologie est optimisée en vue d’une utilisation pour de nombreuses nouvelles applications.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne et le FEIS : « Avec notre programme de prêt d’amorçage-investissement, nous soutenons les jeunes entreprises innovantes qui ont besoin de capitaux de croissance à long terme pour se concentrer pleinement sur le développement de leurs produits et leur commercialisation à l’échelle mondiale. Le financement de Blickfeld témoigne de la ferme volonté de la BEI d’épauler les entreprises innovantes à un stade précoce de leur développement afin de renforcer la compétitivité de l’Europe. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen : « L’innovation et la durabilité sont deux des principaux critères qui sous-tendent notre décision de financer les entreprises et les projets. Les solutions LIDAR 3D de Blickfeld ouvrent de tout nouveaux domaines d’application, que ce soit dans la conduite autonome et la mobilité intelligente, dans l’industrie de la construction ou dans l’agriculture. Elles procurent non seulement un avantage aux entreprises sur le marché, mais rendent également la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble plus efficace et plus durable. »

Mathias Müller, fondateur et PDG de Blickfeld : « Le soutien de la BEI témoigne de la maturité de Blickfeld en tant qu’entreprise et de sa confiance dans le potentiel de notre technologie LIDAR. Le capital mis à disposition par la BEI est l’instrument de financement idéal pour soutenir une expansion encore plus rapide de notre activité. Nous sommes convaincus que nos solutions LIDAR sont de nature à changer la donne dans de nombreux secteurs et nous sommes ravis que la BEI considère qu’il s’agit d’une technologie innovante importante pour renforcer la position de l’Europe. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui intervient dans quelque 160 pays, est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets dans le domaine de l’action en faveur du climat. Récemment, le Groupe BEI a adopté sa Feuille de route de la banque du climat afin d’atteindre ses objectifs ambitieux : d’ici à 2030, elle entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR pour l’action en faveur du climat et des investissements durables sur le plan environnemental et consacrer plus de 50 % de ses financements à ces domaines d’ici 2025. Conformément à cette feuille de route, toutes les nouvelles opérations de financement du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris depuis le début de 2021.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker », couvre les investissements de la BEI avec des garanties de l’UE. Dans ce cadre, la BEI et la Commission européenne coopèrent étroitement pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Le FEIS fournit des garanties couvrant les premières pertes qui permettent au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords financés au titre du FEIS ont permis de mobiliser 524,3 milliards d’EUR d’investissements qui ont bénéficié à plus de 1,4 million de petites et moyennes entreprises (PME).

La société Blickfeld GmbH, fondée en 2017 à Munich, est un fournisseur de produits LIDAR 3D et de logiciels de perception pour véhicules autonomes et applications relatives à l’internet des objets. Les produits LIDAR de Blickfeld sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées du marché de masse sur le plan des performances, du coût et de la taille. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la technologie LIDAR définie par logiciel afin de rendre les solutions toujours plus performantes et flexibles et d’intégrer des capacités d’analyse directement dans les dispositifs. Blickfeld est soutenue financièrement par Bayern Kapital, Continental, Fluxunit – ams OSRAM Ventures, High-Tech Gründerfonds, New Future Capital (NFC), Tengelmann Ventures et UVC Partners.