Une enveloppe globale de 43 millions d’EUR financera les activités d’ACCIONA Energía.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 110 millions d’EUR à ACCIONA pour lui permettre de poursuivre le développement de divers programmes destinés à accroître ses investissements dans la recherche-développement et l’innovation (RDI) et à progresser dans la transformation numérique de ses principaux domaines d’activité : les énergies renouvelables et les infrastructures de régénération à impact positif.

Ce concours de la BEI permettra à ACCIONA d’explorer de nouvelles technologies pour l’énergie propre, le traitement de l’eau et le dessalement, ainsi que de continuer à innover dans l’utilisation de matériaux de construction de plus en plus durables.

Le plan de financement, qui s’étendra jusqu’en 2024, sera mis en œuvre principalement dans les centres d’innovation du groupe situés à Madrid (infrastructures et transformation numérique), dans les parcs éoliens expérimentaux d’ACCIONA Energía en Navarre, Estrémadure et Castille-La Manche, entre autres, ainsi que dans son centre d’innovation pour le traitement de l’eau à Barcelone, ce qui aura des retombées sur l’économie locale et l’emploi.

Un montant de 43 millions d’EUR de la ligne de crédit totale sera consacré aux activités de RDI et de transformation numérique d’ACCIONA Energía.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Cette opération avec le groupe ACCIONA démontre l’engagement ferme de la BEI à investir dans l’innovation et la transformation numérique, ainsi que dans l’action pour le climat et la durabilité environnementale. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner la RDI et la transformation numérique de cette entreprise espagnole, et de soutenir des technologies plus efficaces afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Europe. Nous sommes également fiers de contribuer à la mise en œuvre de nouvelles solutions de rupture par une société de traitement de l’eau pionnière en Europe. »

Selon José Ángel Tejero, directeur financier et responsable de la durabilité chez ACCIONA : « L’accompagnement de la BEI renforce la volonté d’ACCIONA de jouer un rôle de premier plan en Europe en ce qui concerne l’investissement dans la RDI à l’appui de la durabilité dans nos différents secteurs d’activité. La BEI nous soutient depuis des années à cet égard, ce qui témoigne à la fois de l’engagement d’ACCIONA en faveur de la RDI et de l’alignement de notre stratégie d’impact environnemental positif sur les priorités de la BEI. »

ACCIONA est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de régénération en faveur d’une économie décarbonée. Son offre commerciale comprend, entre autres, les énergies renouvelables, le traitement et la gestion de l’eau, les systèmes de transport et de mobilité éco-efficaces et les infrastructures résilientes. L’entreprise présente un bilan carbone neutre depuis 2016. ACCIONA a enregistré un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’EUR en 2021 et est présente dans plus de 60 pays.