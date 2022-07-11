© Vilniaus vandenys

La plus grande compagnie des eaux lituanienne, Vilniaus vandenys, et la Banque européenne d’investissement (BEI) poursuivront leur coopération. La Banque a accordé à l’entreprise les 30 millions d’EUR de la seconde tranche d’un accord de prêt de 50 millions d’EUR afin de contribuer à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie des résidents de la région de Vilnius.

La compagnie des eaux a reçu un financement de la BEI de 20 millions d’EUR l’année dernière. Elle a utilisé ces fonds pour poursuivre la modernisation du système de gestion de l’eau de Vilnius et de la région environnante, en mettant l’accent sur les projets d’investissement les plus importants. Simonas Klimavičius, directeur financier chez Vilniaus vandenys, a expliqué que ce financement permettrait à l’entreprise de continuer à œuvrer à la réalisation de ses objectifs stratégiques, malgré les difficultés liées à l’environnement géopolitique actuel.

« Notre partenariat de long terme avec la BEI nous donne non seulement l’assurance que l’intérêt du public à recevoir des services de gestion de l’eau de haute qualité sera satisfait, mais aussi les ressources financières dont nous avons tant besoin pour la mise en œuvre de projets stratégiques. Nous prévoyons de parvenir à atteindre les objectifs fixés dans notre ambitieux plan d’activité 2020-2022, et notre plan pour la période 2023-2025 affiche un niveau d’ambition tout aussi élevé », a déclaré Simonas Klimavičius.

Le prêt de la BEI servira à rénover les réseaux d’approvisionnement en eau et d’égouts de la région, à moderniser les installations de traitement des eaux usées et à améliorer la disponibilité des services et la qualité de l’eau potable pour la population de Vilnius et des municipalités de district de Švenčionys, Šalčininkai et Vilnius, ainsi qu’à financer des investissements dans de nouvelles technologies et des solutions respectueuses de l’environnement.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Lituanie : « La BEI, dans son rôle de banque européenne du climat, est fière de continuer à soutenir le secteur de l’eau en Lituanie et de contribuer ainsi à la protection de l’environnement. Le projet permettra de réduire la pollution de l’eau, ce qui aura un impact positif sur l’environnement et les conditions de vie des habitants de la région de Vilnius. »

Compte tenu de la situation macroéconomique de plus en plus complexe, Vilniaus vandenys a convenu d’une prolongation d’un an avec la BEI pour pouvoir utiliser le financement jusqu’en 2024. Cette période prolongée devrait faciliter la gestion des défis actuels, tels que la logistique de l’approvisionnement en matériaux, les changements apportés aux calendriers des entrepreneurs, l’inflation et d’autres perturbations pesant sur les projets d’investissement.

Selon le maire adjoint de Vilnius, Valdas Benkunskas, la rénovation de l’infrastructure de gestion de l’eau est un processus sans fin nécessitant des investissements constants.

« Du point de vue de la superficie, Vilnius est une grande ville, nous avons donc également de vastes infrastructures de génie civil. Cela signifie que les travaux de rénovation ne cessent pratiquement jamais. Afin non seulement de maintenir la qualité de l’eau fournie et d’autres services de gestion de l’eau, mais aussi de les améliorer, il est nécessaire de continuer à planifier les flux d’investissement pour ces travaux. Le prêt de la Banque européenne d’investissement apporte un immense coup de pouce pour la mise en œuvre de ces projets ambitieux, tout en constituant une marque de confiance claire à l’égard de notre projet visant à faire de Vilnius une capitale à l’excellente qualité de vie », a déclaré Valdas Benkunskas.

Dans un avenir proche, Vilniaus vandenys se concentrera sur la reconstruction des installations de traitement des eaux usées de Vilnius et de l’usine de distribution d’eau de Žemieji Paneriai, la rénovation du réseau d’approvisionnement en eau de Karoliniškės et la modernisation de sections importantes du réseau d’égouts. Puisque la plupart (près des deux tiers) de l’infrastructure gérée par l’entreprise est exploitée depuis plus de 30 ans, les projets visant à la moderniser sont d’une importance cruciale pour la capitale et la région environnante.

Rien que l’année dernière, Vilniaus vandenys a consacré plus de 30,6 millions d’EUR à des projets d’investissement.

Vilniaus vandenys est la plus grande compagnie des eaux de Lituanie. Elle assure l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées de plus de 270 000 clients dans la ville de Vilnius, ainsi que dans les municipalités de district de Švenčionys, Šalčininkai et Vilnius. Chaque jour, l’entreprise fournit près de 93 000 m³ d’eau et collecte plus de 111 000 m³ d’eaux usées.