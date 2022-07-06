Deux accords d’assistance technique viennent renforcer le soutien de la Banque Misr aux petites entreprises.

Il s’agit du plus grand programme d’assistance technique au secteur financier de la BEI au Moyen-Orient.

À l’occasion d’une visite au Caire, la vice-présidente Vigliotti de la BEI confirme l’importance de l’amélioration de l’accès aux financements pour les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement et la Banque Misr sont officiellement convenues ce jour d’intensifier leur coopération afin de renforcer encore leur appui à l’activité de prêt en faveur des PME et d’accroître le financement des entreprises des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Les deux nouveaux programmes d’assistance technique ont été lancés plus tôt dans la journée au siège de la Banque Misr, au Caire, par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Akef El Maghraby, vice-président de la Banque Misr.

« La Banque Misr et la Banque européenne d’investissement soutiennent les investissements porteurs de changements déployés dans le secteur privé par les entreprises égyptiennes dans tout le pays. C’est un honneur pour nous d’accueillir la vice-présidente Vigliotti et l’équipe de la BEI au siège de notre institution. Les deux nouveaux programmes d’assistance technique officialisés ici permettront un soutien encore plus fort aux investissements des entreprises et aideront les petites entreprises à croître, à créer des emplois et à profiter de nouveaux débouchés », a déclaré Akef El Maghraby, vice-président de la Banque Misr.

« La Banque européenne d’investissement est déterminée à soutenir les investissements du secteur privé en coopération avec des partenaires financiers locaux de premier plan. Les deux nouveaux accords, fondés sur les meilleures pratiques dans le secteur financier, confirmés ce jour permettront à la Banque Misr d’accorder davantage de ressources aux petites entreprises et d’améliorer le financement ciblé destiné aux investissements durables et aux secteurs les plus touchés par la pandémie. Ces initiatives s’appuient sur le succès de lignes de crédit de 1,75 milliard d’EUR mises en place au cours des cinq dernières années, appuyées par la BEI et gérées par la Banque Misr », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

Le premier programme d’assistance technique renforcera plus encore la gestion du risque de crédit et l’adoption des meilleures pratiques en matière de financement des PME afin de permettre à la Banque Misr d’octroyer plus de ressources aux petites entreprises.

La seconde initiative permettra à la Banque Misr de mieux identifier les projets d’investissements durables bancables du secteur privé et de concevoir de nouveaux produits financiers destinés aux PME. Elle renforcera le soutien aux secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et elle s’inscrit dans le cadre du programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité.

Il est à noter qu’en marge de l’événement, les représentants des deux institutions se sont rendus dans l’une des petites entreprises clientes bénéficiaires d’un financement. Lors de cette visite, ils ont pris connaissance de l’ampleur des avantages du programme de financement et de ses incidences positives sur le projet d'expansion de l'entreprise.

La Banque Misr cherche toujours à conclure des accords de coopération pour améliorer le financement des projets de différentes tailles, parce qu’elle joue un rôle de premier plan dans le soutien à l’économie égyptienne et la concrétisation du développement durable.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

