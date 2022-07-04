Lors de la conférence sur le redressement de l’Ukraine qui s’est tenue à Lugano, la Banque européenne d’investissement (BEI) a réaffirmé son soutien indéfectible à la reconstruction du pays.

La BEI se propose d’instaurer un nouveau fonds, le fonds fiduciaire UE-Ukraine Gateway, à l’appui d’investissements urgents et à long terme dans la reconstruction de l’Ukraine.

Alors que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie entre dans son cinquième mois, la réponse solidaire de la BEI se monte à près de 4,7 milliards d’EUR destinés à couvrir les besoins urgents de l’Ukraine en matière de liquidités et le soutien aux réfugiés ukrainiens.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Markus Berndt, directeur exécutif adjoint de BEI Monde, sont intervenus lors de la conférence de Lugano sur le redressement de l’Ukraine et ont partagé les points de vue de la BEI sur la reconstruction du pays. Ils ont réitéré la ferme position de la Banque quant au caractère important et urgent de l’investissement dans l’avenir européen de l’Ukraine, à l’heure où les combats se poursuivent à travers le pays. Soulignant son soutien au plan de redressement présenté lors de la conférence, la BEI a proposé un nouvel instrument : le fonds fiduciaire UE-Ukraine Gateway. Cet instrument de financement pourrait soutenir le redressement rapide et à long terme de l’Ukraine ainsi que sa progression vers l’adhésion à l’UE.

Décrivant le rôle de la Banque européenne d’investissement en tant que partie intégrante de la famille de l’UE dans le plan de reconstruction, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « La BEI accueille très favorablement le premier plan global de reconstruction de l’Ukraine présenté aujourd’hui lors de la conférence de Lugano sur le redressement de l’Ukraine. La Banque se tient prête à mettre son savoir-faire technique et financier au service de la poursuite de l’élaboration de la stratégie de redressement de l’Ukraine, et à aider le pays à sortir de la phase d’urgence afin de commencer à reconstruire ses infrastructures. Nous sommes déterminés à œuvrer en étroite collaboration avec l’Ukraine, la Commission européenne et nos institutions financières partenaires, et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le redressement de l’Ukraine et son cheminement vers l’adhésion à l’UE. C’est dans cet esprit que nous proposons de mettre en place un nouvel instrument, le fonds fiduciaire UE-Ukraine Gateway, afin de mobiliser des investissements privés et publics dans cette direction. »

Fonds fiduciaire UE-Ukraine Gateway à l’appui du plan de redressement de l’Ukraine

Le fonds fiduciaire UE-Ukraine Gateway pourrait favoriser la résilience, les infrastructures durables et intelligentes et la revitalisation économique globale de l’Ukraine. Il pourrait également soutenir le pays sur la voie de son adhésion à l’UE.

Ce fonds fiduciaire pourrait permettre à des États membres de l’UE ainsi qu’à d’autres pays et partenaires de contribuer, ce qui faciliterait davantage la coopération entre les donateurs et garantirait une gestion efficace et efficiente des fonds. L’instrument pourrait être opérationnel en quelques semaines et serait adapté aux exigences de pilotage politique et de contrôle de la plateforme de reconstruction de l’Ukraine envisagée par l’UE.

Le Fonds serait un instrument exhaustif comprenant des garanties, des subventions à l’investissement (à déployer en partie au moyen d’un panachage avec des prêts) ainsi qu’une assistance technique et des services de conseil pour aider à améliorer la qualité des projets puis leur mise en œuvre.

Réponse de la BEI à la guerre en Ukraine

La BEI s’engage à soutenir la reconstruction de l’Ukraine. Depuis l’invasion de la Russie le 24 février 2022, la réponse solidaire de la Banque a atteint au total près de 4,7 milliards d’EUR :

ü début mars 2022, la BEI a déployé 668 millions d’EUR de financements en faveur de l’État ukrainien pour couvrir les besoins urgents en matière de liquidités ;

ü une aide humanitaire de 2,5 millions d’EUR, coordonnée par l’Institut BEI, est mise en œuvre pour soutenir directement les populations touchées par la guerre ;

ü la BEI a également mis une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR à la disposition des municipalités des pays voisins de l’Ukraine qui ont accueilli des réfugiés. Une plateforme de conseil (EMBRACE) complète la ligne de crédit. Sur un total de 4 milliards d’EUR, 2 milliards ont été affectés à la Pologne, le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, pour financer un fonds d’assistance mis en place par l’État polonais et géré par la Banque Gospodarstwa Krajowego (BGK), la banque de développement de l’État polonais.

La BEI entretient des contacts réguliers avec l’État ukrainien afin d’apporter une aide aussi souple que nécessaire.

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien : « Je suis reconnaissant à l’Union européenne et à sa Banque européenne d’investissement de se tenir aux côtés de l’Ukraine et de lui fournir un soutien financier constant. Je pense qu’ensemble nous serons en mesure de réunir toutes les conditions pour la mise en œuvre du plan de redressement le plus ambitieux de notre époque : la reconstruction complète et rapide de l’Ukraine après cette guerre. Nous saluons le soutien sans faille montré par les principales parties prenantes, y compris la BEI, à l’occasion de la conférence de Lugano, laquelle nous a également offert une plateforme permettant d’aborder une question aussi importante que la reconstruction d’une meilleure Ukraine. »