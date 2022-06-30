UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) est devenue la première institution financière espagnole à bénéficier du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) pour mener son projet de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels (Rehabilitación Energética Residencial – RER) au cours des trois prochaines années.

RER est un système de guichet unique qui offre une assistance technique aux copropriétaires d’immeubles qui souhaitent améliorer l’efficacité énergétique à Madrid, à Barcelone, à Valence et à Séville.

Avec le soutien d’ELENA, le projet RER d’UCI vise à rénover 3 720 logements et à mobiliser 46,5 millions d’EUR d’investissements admissibles.

ELENA est une initiative conjointe menée par la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Elle apporte une assistance technique à l’appui de projets ayant trait à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et aux transports urbains durables.

La Commission européenne, en collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI), a affecté 2,6 millions d’EUR au titre du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) pour soutenir le projet de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels (RER) porté par Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Première institution financière espagnole à bénéficier de cette subvention, UCI peut ainsi réaliser son projet RER. Il s’agit d’un guichet unique qui cible les associations de propriétaires pour leur offrir une assistance technique, élaborer des bilans énergétiques et apporter un soutien financier pour les demandes de subventions et les rénovations de logements. Unión de Créditos Inmobiliarios est un établissement spécialisé dans le financement de logements durables, notamment dans la rénovation via son site Creditos.com.

Le programme RER vise à rénover au moins 3 720 logements à Madrid, Barcelone, Valence et Séville, afin de réduire la consommation d’énergie des ménages de 50 % en moyenne.

Roberto Colomer, PDG d’UCI : « Nous sommes fiers d’élargir notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement afin de poursuivre le développement de notre stratégie de financement durable et de contribuer à la décarbonation du parc immobilier de notre pays. Ces subventions représentent un formidable coup de pouce pour notre activité de financement durable, qui représente déjà plus de 7 % de notre production. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les zones urbaines joue un rôle de plus en plus important dans la lutte contre les changements climatiques, à mesure que les villes continuent de s’étendre. Nous sommes heureux que cet accord avec UCI permette de rénover plus de 3 000 logements dans des villes espagnoles et qu’il contribue ainsi à réduire la consommation énergétique, tout en permettant aux ménages espagnols de réaliser d’importantes économies d’énergie. » La BEI, qui est la banque européenne du climat, est fière de pouvoir contribuer à réduire la consommation d’énergie en Espagne grâce au programme ELENA. »

Paz Guzmán, conseillère économique à la représentation de la Commission européenne à Madrid : « ELENA est un instrument très efficace pour déployer des investissements qui réduisent la consommation d’énergie et rendent les bâtiments plus durables grâce à une assistance technique ciblée. C’est une bonne nouvelle pour le consommateur final, mais aussi pour la décarbonation du système énergétique et la lutte contre les changements climatiques, car nous cherchons à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’UE. ELENA contribue également à réduire la dépendance de l’UE à l’égard des importations d’énergie et à garantir la sécurité d’approvisionnement. »

En outre, le projet RER vise à mobiliser 46,5 millions d’EUR d’investissements jusqu’en 2024 en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans les immeubles collectifs.

Les projets ayant trait à l’efficacité énergétique seront sélectionnés sur la base des résultats des audits énergétiques. Les projets attendus dans ce domaine comprennent la modernisation de bâtiments résidentiels existants, y compris l’isolation et l’amélioration de l’enveloppe (murs, toitures et sols), le remplacement des fenêtres et l’amélioration des vitrages, la modernisation des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation, l’éclairage intérieur et l’installation de solutions d’énergie renouvelable, telles que des panneaux photovoltaïques.

D’une manière générale, les spécialistes d’UCI estiment que le projet entraînera des économies d’énergie allant jusqu’à 8,1 GWh, ce qui représente une baisse de 50 % de la consommation initiale et une réduction allant jusqu’à 1 765 tonnes de CO 2 par an. En outre, ce projet permettra la création d’environ 220 emplois. Le soutien apporté par le mécanisme ELENA au cours des 13 dernières années s’élève à environ 236 millions d’EUR de subventions affectées et décaissées par la BEI à l’appui de 136 projets.

Grâce à ce programme de subventions, l’Union européenne stimulera les investissements dans l’efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments et les réseaux de chauffage urbain, l’éclairage public et les transports urbains propres. Le mécanisme ELENA est géré par la BEI pour le compte de la Commission européenne.

Les trois enveloppes que comporte ELENA (énergie durable, résidentiel durable et mobilité et transports urbains) sont mises à la disposition d’entités tant publiques que privées pour mettre en œuvre des programmes d’investissement ambitieux, non seulement à l’échelle locale, mais aussi au niveau régional et national.

Le programme RER a été présenté officiellement le matin même de l’événement, le 30 juin, à Madrid. Au cours de la cérémonie, Luca Bertalot, secrétaire général de la Fédération hypothécaire européenne – Conseil européen des obligations sécurisées (EMF-ECBC), a souligné que « si nous ne parvenons pas à réaliser les objectifs de décarbonation, c’est l’avenir de l’Europe qui est menacé ». Il a également souligné la nécessité de « construire des écosystèmes et des projets qui fonctionnent pour tous les propriétaires européens dans n’importe quelle ville, de Carthagène à Helsinki ».

Pour sa part, Javier Martín Ramiro, directeur général chargé du logement et du sol au ministère espagnol des transports, de la mobilité et des programmes urbains, a rappelé que « c’est la première fois, dans le cadre d’une procédure de la Commission européenne en collaboration avec une entité privée, que les principaux bénéficiaires sont les familles les plus défavorisées qui souffrent de précarité énergétique ».

La journée comprenait une table ronde consacrée aux « mécanismes de coopération technico-financière dans la rénovation d’immeubles collectifs ». Y sont intervenus María José Piccio-Marchetti, directrice générale du logement et de la rénovation de la Région de Madrid, Alberto Rubio, directeur général de la qualité, de la rénovation et de l’efficacité énergétique de l’administration valencienne, María Vargas, cheffe de l’unité responsable des opérations de la BEI dans le secteur public espagnol, Celia Galera, présidente-directrice générale de Habitat Futura, et Javier Torremocha, directeur de la branche d’UCI spécialisée dans les rénovations.

Au cours de ce débat, les spécialistes ont convenu qu’il était désormais nécessaire de considérer la rénovation énergétique en tant que partie intégrante du processus. Pour sa part, Javier Torremocha a également insisté sur la nécessité de convaincre les propriétaires de logements des avantages de la rénovation énergétique : « Il faudrait 308 ans pour atteindre les objectifs de décarbonation uniquement avec les logements neufs. C’est pourquoi il faut miser sur la rénovation et convaincre les propriétaires que les travaux peuvent être réalisés facilement et à bas coût grâce aux aides et aux financements. »

À propos d’UCI

UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) est une institution financière forte de plus de 30 années d’expérience. Elle est présente en Espagne, au Portugal, en Grèce et au Brésil (coentreprise avec le groupe Provincia). UCI emploie plus de 600 personnes, dispose d’un encours de plus de 10 milliards d’EUR et compte plus de 350 000 clients. Elle a pour objectif de répondre à la demande de logements grâce à des solutions de financement responsables, transparentes et personnalisées. UCI favorise l’accès au logement et contribue à la rénovation du parc immobilier pour rendre les villes plus durables au moyen de prêts hypothécaires et de prêts pour travaux de rénovation accessibles aux particuliers et aux collectivités. Depuis 2015, dans le cadre du programme Prado en Espagne, UCI a émis plus de 3,8 milliards d’EUR de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) de première qualité.