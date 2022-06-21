Un déploiement à grande échelle d’installations solaires hors réseau transforme l’électrification des zones rurales en Afrique.

Un financement de la BEI améliorera l’accès à l’électricité pour 643 000 personnes.

Un soutien en monnaie locale accélère la mise en place d’une solution PAYGO en faveur d’une énergie verte abordable.

Dans des villages reculés du Bénin, des familles, des petits exploitants et des entrepreneurs vont avoir accès, pour la première fois, à une électricité fiable et bon marché dans le cadre d’un nouveau programme d’énergie solaire hors réseau convenu entre ENGIE Energy Access, un leader de l’énergie solaire et la Banque européenne d’investissement, l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde dans le domaine des énergies renouvelables.

La Banque européenne d’investissement a accepté d’accorder un prêt de 10 millions d’EUR pour soutenir le déploiement au Bénin de 107 000 installations solaires à usage domestique de haute qualité ; ces dispositifs devraient améliorer l’accès aux énergies propres pour 643 000 personnes. Ces installations solaires domestiques comprennent des panneaux solaires et l’électricité est stockée sur batterie ; elle est payée en plusieurs versements (« pay as you go »).

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement a expliqué

« Les populations vulnérables de toute l’Afrique sont touchées par les chocs énergétiques mondiaux déclenchés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; d’où l’importance d’améliorer l’accès à une énergie propre et abordable pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois et autonomiser les femmes et les filles. La Banque européenne d’investissement est heureuse d’appuyer l’intensification du déploiement de l’énergie solaire hors réseau en Afrique de l’Ouest grâce à ce nouveau partenariat avec ENGIE.

Plus d’un demi-million de personnes au Bénin seront raccordées à l’électricité pour la première fois, ce qui leur permettra de communiquer, de s’éclairer et de cuisiner plus facilement. Ce déploiement d’installations solaires domestiques permettra également de diminuer l’utilisation du kérosène, du charbon de bois, des bougies et des groupes électrogènes, ce qui réduira la pollution, limitera les risques d’accident et aidera les familles à faire des économies. Favoriser un développement économique et social durable grâce à l’énergie solaire hors réseau est essentiel pour l’avenir de l’Afrique et pour atténuer l’impact des chocs énergétiques mondiaux, et la BEI est ravie de soutenir ce projet au Bénin »

Gillian-Alexandre Huart, CEO d’ENGIE Energy Access a déclaré : « Au cours des dernières années, le secteur privé a mis au point des solutions hors réseau telles que les installations solaires domestiques, les micro-réseaux et les mini-réseaux qui se sont clairement révélés être des solutions durables et économiques pour assurer l’accès universel à l’électricité d’ici 2030.

Grâce à l’utilisation d’outils numériques et à la forte pénétration des paiements mobiles en Afrique subsaharienne, nous vendons l’accès aux produits énergétiques à crédit, afin de les rendre abordables. Il est clair que l’association de capitaux issus d’investisseurs privés et de fonds d’impact gérés par une organisation multilatérale est nécessaire pour atteindre le montant de financement requis afin de mettre en œuvre la transition énergétique et réaliser l’ODD 7 en Afrique. Notre nouveau partenariat avec la Banque européenne d’investissement au Bénin fournira des solutions PAYGO ultra-abordables aux villageois de tout le pays, en leur donnant accès à de l’énergie solaire propre et à l’autonomisation financière. Avec son modèle économique intégré et durable, ENGIE Energy Access dessert désormais 1,5 million de clients, impactant plus de 7 millions de vies en Afrique subsaharienne et atteignant les populations des communautés à faible revenu ou des zones rurales qui sont souvent exclues de l’économie ».

Cette nouvelle coopération au Bénin fait suite au soutien que la BEI a apporté à l’investissement d’ENGIE pour déployer de l’énergie solaire hors réseau en Ouganda.

Le Bénin est le sixième pays africain à bénéficier du soutien rationalisé de la BEI aux investissements énergétiques hors réseau sur le continent, à la suite d’un appui récent à des projets au Mozambique, en Ouganda, au Tchad, en République démocratique du Congo et dans les Comores.

Relever le défi du dernier kilomètre pour fournir de l’électricité aux populations reculées du Bénin

Plus d’un million de foyers dépendent d’un éclairage polluant et inefficace au kérosène ou à la bougie, ou de générateurs de plus en plus coûteux.

Dans les communautés reculées et rurales du Bénin, moins d’une personne sur cinq a accès à de l’électricité fiable et seulement 10 % des ménages utilisent des solutions solaires hors réseau.

En intensifiant le déploiement de la technologie solaire hors réseau au Bénin, cette nouvelle initiative offrira des possibilités économiques, sociales, éducatives et sanitaires aux familles et aux entrepreneurs qui ne peuvent pas être raccordés au réseau national d’électricité.

Soutenir la croissance du secteur privé et le développement durable au Bénin

Grâce au nouvel accord conclu entre ENGIE et la Banque européenne d’investissement, des ménages, des entrepreneurs et de petits exploitants du Bénin pourront accéder à l’électricité pour leurs téléphones portables, l’éclairage solaire, la réfrigération, la radio et la télévision. Cet accord permettra aussi aux agriculteurs de vendre leurs produits, de créer de nouveaux marchés pour les commerçants et d’améliorer la santé.

La fourniture accrue d’une énergie fiable et abordable offrira de nouvelles possibilités aux femmes et aux filles, et réduira l’exposition à la pollution intérieure due à l’utilisation actuelle de kérosène.

Sylvia Hartleif, Ambassadeur de l’UE au Bénin a déclaré : « L'Union européenne s'est engagée à soutenir le développement économique et social durable à travers le Bénin. Cette nouvelle initiative de coopération entre la Banque européenne d'investissement et ENGIE démontre la valeur ajoutée de l'engagement européen avec nos partenaires africains pour transformer l'accès à l'énergie et lutter contre le changement climatique. L'exploitation des énergies renouvelables grâce à l'engagement du secteur privé et à une technologie solaire hors réseau innovante, combinée à une utilisation productive de l'électricité dans les zones rurales, est un résultat direct et concret du « Green Deal » de l'Union européenne pour l'Afrique. L'initiative offrira de nouvelles opportunités à plus d'un demi-million de personnes à travers le Bénin et ouvrira la voie à la transition vers une énergie propre, conformément à la stratégie "Global Gateway" de l'UE. »

Favoriser l’émancipation financière et surmonter les obstacles monétaires

La mise en place d’un système de paiement en plusieurs versements (PAYGO) permettra aux familles qui ne seraient pas en mesure de payer les coûts initiaux des installations solaires domestiques de rembourser le coût de l’équipement au fil des ans à moins de 20 centimes d’USD par jour. En outre, grâce à ce nouveau concours de la Banque européenne d’investissement, l’équipement acheté en dollars américains pourra être remboursé en monnaie locale. Auparavant, les fluctuations monétaires empêchaient les populations n’ayant pas accès à des devises étrangères de bénéficier de sources d’énergie propres abordables.

Les clients bénéficieront aussi de coûts moins élevés et de facilités de remboursement grâce à l’utilisation de services bancaires mobiles.

Tirer parti de l’expérience de la BEI en matière d’énergies renouvelables au Bénin et en Afrique

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté plus de 5,4 milliards d’EUR pour des investissements dans le secteur de l’énergie propre en Afrique.

Ces dernières années, la BEI a été l’un des principaux bailleurs de fonds pour la centrale hydroélectrique de Bujagali en Ouganda, la centrale hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun, le parc éolien du lac Turkana, la centrale géothermique Olkaria et les centrales solaires Radiant et Eldosol, ainsi que pour le financement de raccordements du dernier kilomètre au Kenya et d’interconnexions transfrontalières en Afrique de l’Ouest, de l’Est et en Afrique australe. La BEI soutient également des études visant à exploiter l’hydroélectricité pour fournir de l’énergie propre au Burundi et dans la région des Grands Lacs.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

À propos d’ENGIE Energy Access

ENGIE Energy Access est le principal fournisseur de formules de paiement en plusieurs versements (« Pay as you go ») (PAYGo) et de miniréseaux en Afrique. L’entreprise met au point des solutions solaires innovantes hors réseau pour les foyers, les services publics et les entreprises, permettant aux clients et aux partenaires de distribution d’avoir accès à une énergie propre et abordable. Les installations solaires domestiques PAYGo sont financées par le biais de versements abordables (à partir de 19 centimes d’USD par jour) et les miniréseaux favorisent le développement économique en permettant une utilisation productive de l’électricité et en créant des débouchés commerciaux pour les entrepreneurs des collectivités rurales. Avec un effectif de plus de 1 700 personnes, des opérations dans neuf pays d’Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie), près de 1,5 million de clients et une incidence sur 7 millions de personnes jusqu’à présent, ENGIE Energy Access vise à impacter 20 millions de vies en Afrique d’ici 2025.