Le rapport « BEI Monde : l’impact » expose en détail les résultats et les chiffres qui se cachent derrière les activités de développement menées hors de l’Union européenne ; il aborde les nombreux défis auxquels l’économie et les sociétés du monde entier sont confrontées, notamment les changements climatiques, la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19.

Le rapport « L’histoire de BEI Monde » explique sur quelle base a été créée la nouvelle branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement et examine comment combler le déficit d’investissement dans des domaines tels que l’égalité de genre, l’innovation, les vaccins et l’énergie verte.

Le monde traverse des crises qui remodèlent les sociétés, les économies, les systèmes de santé, et redéfinissent les transports et notre environnement de travail. De nombreux pans de nos vies sont en cours de transformation. Les plus grands défis – COVID-19, changements climatiques, pauvreté, égalité – nécessiteront des investissements plus importants et davantage de partenariats à mesure que nous progressons dans l’actuelle décennie. Aucune institution n’est en mesure, à elle seule, de répondre aux besoins de la planète en matière d’innovation et de coopération.

Il y a beaucoup à faire. En Afrique, les dépenses consacrées à l’action pour le climat doivent augmenter de plusieurs centaines de milliards par an. Ce continent est très en retard sur d’autres régions du monde en matière de vaccination contre le COVID-19. S’agissant de l’utilisation des énergies renouvelables dans les logements et de l’eau potable, les pays en développement peinent à enregistrer de grandes avancées. En Asie, en Amérique latine et en Afrique, des centaines de millions de personnes n’ont pas l’électricité dans leurs foyers et ne disposent pas d’un accès facile à une eau de qualité. En 2021, le Groupe BEI a permis à 2,6 millions de ménages vivant en dehors de l’Union européenne d’accéder à de l’électricité verte et à 4 millions de personnes de bénéficier d’une eau de meilleure qualité. Le Groupe BEI a contribué à fournir près de 800 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies. Mais nous devons œuvrer de concert pour en faire beaucoup plus.

En présentant des projets, des initiatives et des services d’assistance technique, ce rapport en deux volumes décrit comment BEI Monde affermit ses engagements et renforce la coopération avec les secteurs public et privé. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales, hors UE, qui ont le plus besoin d’être aidées. Cela lui permet de répondre de façon plus rapide et exhaustive aux besoins locaux – de la production de vaccins au Sénégal à l’égalité des sexes en Amérique latine, en passant par les fournitures médicales pour les agriculteurs du Kenya, le numérique en Serbie et l’énergie verte dans les petits pays insulaires d’Asie du Sud-Est.

Coopérer plus souvent, prendre davantage de risques et investir dans de nouvelles façons de réfléchir aux problèmes de notre planète, autant de voies à suivre pour réduire la prévalence des maladies infectieuses, doper la production d’électricité verte, apporter de l’eau potable aux villages ruraux et stimuler l’ingéniosité innovante du secteur privé.

« BEI Monde cherche à nouer davantage de partenariats et à exercer un impact accru sur le terrain, comme vous pourrez le lire dans nos deux nouveaux rapports sur le financement du développement », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. « L’existence de BEI Monde constitue également un signal explicite que l’Union européenne adopte une position claire en matière de développement mondial, en particulier en cette période de perturbations. »

« Chaque projet encadré par BEI Monde répond à un besoin économique vital – tout en promouvant des valeurs de liberté, de dignité humaine et d’État de droit dans un monde moins stable que nous ne l’imaginions auparavant », a ajouté le président Hoyer. « La structure de BEI Monde est conçue pour favoriser des partenariats solides et ciblés, au sein de l’Équipe Europe et par son intermédiaire, aux côtés de la Commission européenne et de tous les membres de l’Union européenne. »

Lisez le rapport « BEI Monde : l’impact » et le rapport « L’histoire de BEI Monde ».

Plus d’informations seront communiquées cette semaine sur La BEI aux Journées européennes du développement 2022.

Suivez la BEI sur les réseaux sociaux : #EDD22

Informations générales

À propos de la BEI

Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus de 70 milliards d’EUR à l’extérieur de l’Union européenne.

Lancée en janvier 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.