L'objectif est de constituer un portefeuille de jeunes pousses européennes spécialisées dans la cybersécurité et les technologies de confiance.

La Banque et le bras de Giesecke+Devrient (G+D) spécialisé dans le capital-risque vont créer une plateforme de co-investissement dotée de 50 millions d'EUR.

La Banque européenne d'investissement (BEI) et G+D Ventures, la branche capital-risque de Giesecke+Devrient, le groupe mondial de solutions de sécurité, vont mobiliser 25 millions d'EUR chacun dans une nouvelle plateforme d'investissement qui investira à son tour des fonds propres dans un portefeuille de 12 à 15 petites et moyennes entreprises européennes qui élaborent de nouvelles technologies dans le domaine de la cybersécurité et des technologies de confiance.

L’objectif de cette plateforme est d’investir dans le développement de solutions innovantes qui contribuent à renforcer la confiance dans une société numérique et technologique. Il s’agit notamment de solutions liées à la cybersécurité, aux technologies de protection de la vie privée, à la gestion de l’identité numérique et aux systèmes d’authentification et de paiement sécurisés.

La cybersécurité et les technologies de confiance sont des secteurs clés pour l’Union européenne qui s’inscrivent dans le droit fil de la stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique. La BEI et G+D Ventures souhaitent faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur les appareils mobiles, au nombre croissant d’attaques par hameçonnage, à la faiblesse des méthodes d’authentification actuelles et à l’utilisation abusive de données à caractère personnel et d’identités Elles veulent également renforcer la cybersécurité dans le cadre du déploiement de la 5G.

Le marché européen est actuellement très fragmenté et ne compte pas assez d’entreprises ayant une masse critique suffisante pour affronter la concurrence internationale, en particulier par rapport aux États-Unis.

L’initiative de co-investissement de la BEI et de G+D Ventures contribuera à combler le déficit de financement des jeunes entreprises européennes spécialisées dans les technologies de la confiance et à faire progresser les entreprises qui se consacrent à la mise au point de solutions innovantes pour renforcer la sécurité et la confiance dans le monde numérique.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations de la BEI en Allemagne : « La cybersécurité et les technologies de confiance sont de plus en plus importantes pour ouvrir la voie à l'avenir numérique en Allemagne et en Europe. La BEI se réjouit de collaborer avec G+D Ventures pour promouvoir ce marché en Europe. »

Ralf Wintergerst, PDG de G+D : « Avec notre initiative de co-investissement, nous voulons apporter un soutien ciblé aux jeunes pousses européennes dont les avancées technologiques rendent le monde numérique plus sûr. L'engagement similaire de la BEI souligne l'importance et la portée de cette action. G+D apporte non seulement des capitaux d’investissement, mais aussi ses nombreuses années d’expérience et son excellent écosystème dans le domaine des technologies de sécurité. »

À propos de Giesecke & Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) est un groupe mondial de solutions de sécurité dont le siège est situé à Munich. En tant que partenaire de confiance pour des clients extrêmement exigeants, G+D contribue à la sécurisation des valeurs essentielles du monde en déployant ses solutions. L'entreprise élabore avec passion et précision des technologies dans quatre grands domaines : les solutions de paiement, la connectivité, la gestion des identités et les infrastructures numériques.

G+D a été fondée en 1852. Au cours de l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'EUR, pour environ 11 800 employés. G+D compte 89 filiales et coentreprises dans 33 pays.