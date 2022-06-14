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GD VENTURES

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Secteur(s)
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
14/06/2022 : 25 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 juin 2022
Statut
Référence
Signé | 14/06/2022
20200542
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GD VENTURES
GIESECKE DEVRIENT VENTURES GMBH,GIESECKE DEVRIENT VENTURES MANAGEMENT GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project aims to implement a co-investment facility with Giesecke Devrient Ventures, the corporate venture capital arm of Giesecke Devrient GmbH. The facility will target early to growth-stage innovative small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the fields of cybersecurity & trust technologies across the EU.

The proposed operation envisages a co-investment facility with Giesecke Devrient Ventures GmbH, the corporate venture capital arm of Giesecke Devrient GmbH. This co-investment facility would target early to late stage innovative companies in the fields of cybersecurity & trust technologies across Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GD VENTURES
Date de publication
27 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
138015598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200542
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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