Subvention d’assistance technique à l’appui d’un plan de décarbonation du réseau de chauffage de Priština et de la préparation du projet d’extension du chauffage urbain

Dans le cadre de l’initiative Résilience économique, BEI Monde contribuera à la mise en place d’un réseau de chauffage plus économe en énergie, soutenant l’économie locale et de meilleures conditions de vie pour 210 000 personnes

La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de sa nouvelle branche BEI Monde, vient d’accorder une subvention d’assistance technique de 1,5 million d’EUR pour financer la préparation du projet d’extension du réseau de chauffage urbain à Priština. Ce projet permettra de mettre en place un réseau de chauffage plus efficace sur le plan énergétique à Priština, ce qui contribuera à réduire la pollution atmosphérique et à améliorer les conditions de vie de quelque 210 000 personnes.

L’assistance technique de la BEI soutiendra l’élaboration d’un plan de décarbonation du réseau de chauffage à Priština, la préparation des évaluations des incidences environnementales et sociales requises ainsi que la mise en œuvre du projet. Les fonds apportés proviennent de l’enveloppe dont dispose BEI Monde au titre de l’initiative Résilience économique, dans le cadre de l’action de la Banque et de l’Union européenne visant à renforcer les infrastructures clés qui améliorent la vie des citoyens. Afin d’appuyer une croissance résiliente et inclusive dans les Balkans occidentaux, la banque de l’UE y soutient financièrement le développement des infrastructures et du secteur privé.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux, a déclaré : « En tant que banque de l’UE, nous entendons aider les Balkans occidentaux à renforcer la sécurité énergétique et à soutenir la décarbonation des économies locales, ces deux dimensions étant cruciales pour une croissance économe en ressources et pour le respect des normes de l’UE. Cette assistance technique se traduira par un plan destiné au secteur de l’énergie durable de Priština, aidant la Ville à relever les défis liés à la croissance démographique. Elle permettra de créer des emplois et des débouchés pour les entreprises, tout en améliorant les conditions de vie des habitants du Kosovo* grâce à des services de chauffage plus respectueux de l’environnement et disponibles à des prix abordables. »

Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts a salué la bonne collaboration entre le Kosovo* et la BEI qui est l’un de ses principaux partenaires soutenant son programme vert, et il a commenté l’opération du jour : « Cet accord revêt une importance particulière pour nous. L’efficacité et la capacité accrues du réseau de chauffage auront une incidence directe sur la qualité de vie de nos citoyens en réduisant la pollution de l’air due au chauffage et en rendant celui-ci plus abordable, en particulier l’hiver. »

Arsim Fetahu, PDG de Termokos JSC, a déclaré : « La signature de cet accord est très importante car le besoin de chauffage dans la ville de Priština est notoirement élevé. Cet accord ouvre la voie à la possibilité, à l’avenir, de raccorder au réseau de chauffage de nombreux bâtiments anciens datant de plusieurs décennies ou des immeubles neufs construits dans de nouveaux quartiers, ce qui permettra un chauffage de qualité à un prix raisonnable et sans pollution de l’environnement. »

Depuis le début de la pandémie, la BEI a fourni 70 millions d’EUR au Kosovo* afin de soutenir la reprise plus rapide des petites entreprises et la construction d’usines de traitement des eaux usées à Gjilan et à Mitrovica.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 9,5 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne.